Tín hiệu tích cực trên thị trường bất động sản nhìn từ thanh khoản dự án

Toàn cảnh sự kiện đào tạo tòa The Aqua - dự án LUMIÈRE Evergreen của nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes ngày 3/7.

Thanh khoản sôi động hơn trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo quý I của Hiệp hội Môi giới bất động sản (BĐS) Việt Nam cho thấy, làn sóng phục hồi trên thị trường địa ốc đang ngày càng lan rộng, nhất là ở phân khúc nhà ở. Nguồn cung mới của phân khúc này tập trung chủ yếu ở cuối quý I, khi các chủ đầu tư bắt đầu triển khai hàng loạt dự án. Các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off (khởi động), làm mới hàng cũ diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn.

Còn theo Savills, thị trường Hà Nội có nhiều điểm sáng hơn khi riêng quý đầu năm, nguồn cung sơ cấp đạt gần 13.000 căn, tăng gần 10% so với quý trước. Trong đó, lượng giao dịch đạt tới 5.308 căn, tăng 74% theo quý và 99% so với cùng kỳ. Thị trường nhà ở thứ cấp tại Hà Nội cũng duy trì sức hút do giá nhà sơ cấp tăng cao, nguồn cung sơ cấp giảm và sản phẩm này đã hoàn thiện với đầy đủ pháp lý.

Khách hàng nghe tư vấn dự án LUMIÈRE Evergreen của Masterise Homes tại sự kiện "Đào tạo tòa The Aqua - LUMIÈRE Evergreen".

Sang quý II/2024, hoạt động mở bán vẫn diễn ra sôi động trên cả nước khi thị trường tiếp tục ghi nhận các dấu hiệu cải thiện tích cực hơn. Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai công bố, mở bán các dự án đã đủ điều kiện pháp lý; các đơn vị môi giới tích cực tuyển quân, tăng cường hợp tác, mở rộng địa bàn, loại hình, phân khúc sản phẩm…

Phục hồi tích cực nhưng phân hóa rõ nét

Đại diện một số đơn vị môi giới cho rằng, sau đợt đóng băng giai đoạn 2022 - 2023, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn khi lựa chọn các bất động sản để xuống tiền. Thị trường có sự phân hóa theo hai hướng. Một nhóm có xu hướng săn hàng "ngộp" khi một số người đang gặp gánh nặng tài chính sẵn sàng giảm giá để thoát hàng.

Tuy nhiên, xu hướng cắt lỗ này đã chấm dứt. Do đó, hướng chủ đạo hiện nay là những khách hàng tìm kiếm các sản phẩm căn hộ cao cấp sở hữu nhiều giá trị thực từ những nhà phát triển uy tín, nhằm chớp thời cơ để sở hữu nhà với giá "hời". Điều này cũng lý giải vì sao thời gian qua, nhiều dự án cao cấp ở khu vực phía Tây Hà Nội thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm và đặt chỗ. Thậm chí có nhiều dự án "cháy" bảng hàng chỉ sau thời gian ngắn được giới thiệu ra thị trường.

Phân khúc căn hộ cao cấp được lòng nhiều khách hàng bởi phong cách sống thời thượng, nâng tầm chuẩn mực sống. Trong ảnh là phối cảnh tòa The Aqua - LUMIÈRE Evergreen.

Thị trường sàng lọc với các sản phẩm bất động sản cao cấp giá trị thực

Từ cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, thị trường khu vực phía Tây Hà Nội có nhiều dấu ấn nổi bật. Các tòa căn hộ mới tại dự án LUMIÈRE Evergreen liên tiếp được tung ra thị trường, đều tạo nên sức hút lớn với số lượng lớn khách hàng quan tâm.

Theo giới chuyên gia, có cơ sở để lý giải hiện tượng này. Xét về yếu tố thị trường, trong bối cảnh quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm và nguồn cung nhỏ giọt, dự án LUMIÈRE Evergreen tại trung tâm Smart City mang đến luồng gió mới, khiến bất động sản Tây Hà Nội vốn hút khách lại tăng thêm sức nóng.

Tòa The Aqua - dự án LUMIÈRE Evergreen ra mắt, bổ sung thêm nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho thị trường phía Tây Hà Nội.

Ngày 3/7, nhà phát triển này cũng vừa đã tổ chức lễ ra quân và đào tạo tòa The Aqua - biểu tượng giá trị cuối cùng thuộc dự án LUMIÈRE Evergreen, thu hút hơn 700 nhân viên kinh doanh đến từ 23 đại lý, phần nào cho thấy sức hút của sản phẩm đối với khách hàng có nhu cầu ở thật và nhà đầu tư.

Điểm khác biệt của tòa LUMIÈRE Evergreen đến từ tầm nhìn "triệu đô" và phong cách sống chuẩn thượng lưu. Cư dân sẽ thừa hưởng toàn bộ tiện ích của dự án và đại đô thị Smart City. Các tòa nhà được bao phủ những mảng không gian xanh hài hòa, tạo cảm giác trong lành, thư thái.

Bộ sưu tập 60 tiện ích nội và ngoại khu như vườn lọc không khí, hồ vọng nguyệt, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, 2 bể bơi bốn mùa trong nhà tại tầng 20 và 1 bể bơi ngoài trời… hứa hẹn mang lại một cuộc sống như nghỉ dưỡng cho cư dân.

LUMIÈRE Evergreen sở hữu bộ sưu tập 60 tiện ích đa dạng.

Thiết kế căn hộ cũng là điểm nhấn của dự án. Các tòa căn hộ có 18 căn trên một mặt sàn và 9 thang máy. Các căn hộ được thiết kế mở thoáng đãng nhờ hệ kính Low-E vòng cung tràn viền, tận dụng lợi thế tầm nhìn không góc khuất, hướng trực diện bộ ba công viên liên hoàn và hồ trung tâm. Chủ đầu tư cũng chọn lựa vật liệu và thiết bị cao cấp: bếp và hệ thống tủ bếp; điều hòa hai chiều âm trần… từ các thương hiệu nổi tiếng.

Hội tụ những lợi thế về vị trí, tầm nhìn và hệ tiện ích, LUMIÈRE Evergreen là một lựa chọn đáng giá cho những khách hàng đang tìm kiếm không gian sống sở hữu những giá trị chất lượng, có chiều sâu và có giá trị đầu tư.