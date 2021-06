Tìm về giá trị thực: Phong cách sống thời hậu Covid

Dân trí Trong một thế giới không ngừng thay đổi thì có lẽ chẳng có gì được coi là bất biến. Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu đối với đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trên toàn cầu.

Giãn cách xã hội - xa hơn hay gần hơn

Thói quen sống vội khi cột chặt chính bản thân vào vòng xoáy của xã hội, luôn cố gắng chạy thật nhanh để tránh những giây phút bất cẩn lỡ nhịp đã khiến con người trở nên hoang mang và rối loạn vì mọi kế hoạch cho tương lai đổ bể do đại dịch Covid-19.

Chậm lại một bước, con người nhận ra rằng những giá trị thực vẫn luôn tồn tại ở đó như một món quà quý giá mà lâu nay họ vô tình bỏ qua. Thay vì những tham vọng xa vời hay những kế hoạch viển vông, người trưởng thành trở về tập trung vào những nhu cầu thực tế hơn. Đó là những chiến lược ngắn hạn nhưng rõ ràng, dựa trên phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng về tình hình hiện tại.

Đại dịch Covid-19 tưởng chừng đẩy con người ra xa nhau hơn vì yêu cầu giãn cách xã hội và làm việc ở nhà nhưng trên thực tế lại khiến cho những giá trị thật, các mối quan hệ thật trở nên bền chặt hơn.

Tìm về giá trị thực

Trên The Guardian (Tờ báo nổi tiếng nước Anh), Giáo sư Richard Layard, đồng Giám đốc chương trình Hạnh phúc của Trung tâm hiệu suất kinh tế thuộc Đại học kinh tế London kỳ vọng, Covid-19 sẽ khuyến khích thay đổi từ một xã hội quá đề cao cái "tôi' trở thành một xã hội biết quan tâm đến nhau hơn.

Cả gia đình không chỉ được quây quần vui vẻ trong bữa cơm hàng ngày mà con cái còn có thể giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dọn dẹp căn phòng và làm đẹp cho không gian sống của cả nhà hay đơn giản là mát-xa cho bố mẹ mỗi giờ giải lao.

Đó cũng là lúc các bậc phụ huynh nhận thấy không gian sống quan trọng đến nhường nào. Không chỉ là căn bếp của mẹ, đó còn là nơi cả nhà cùng chuẩn bị cho những bữa ăn nhiều dinh dưỡng và hạnh phúc nhất. Không chỉ là phòng khách để mỗi tối xem vô tuyến, đó còn là nơi các thành viên trong gia đình thư giãn, nạp năng lượng và tìm cảm hứng cho công việc. Không chỉ là chốn "ở", nhà là nơi để "về", để tận hưởng niềm vui sống đúng nghĩa.

Không gian sống văn minh và đầy tính kết nối tại căn hộ The Nine.

Ngoài những công năng sử dụng đơn thuần, điều quan trọng mà một không gian sống có thể mang lại là tính thẩm mỹ và tiện nghi để tất cả thành viên vừa cảm nhận được tình cảm gia đình, vừa có đủ không gian riêng tư để thỏa sức sáng tạo với những ý tưởng mới mẻ, đột phá nhưng rất thực tế.

Cũng vì vậy, không gian sống là một yếu tố quan trọng được các gia đình chú trọng đầu tư và chăm chút. Các dự án đẳng cấp, chất lượng như The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN) do chủ đầu tư GP. Invest thực hiện càng sức hút rất lớn bất chấp Covid-19, bởi đáp ứng trúng các nhu cầu thực tế của cuộc sống hiện đại. Với các gia chủ hiện nay, việc cùng những người thân yêu sống một cuộc sống chất lượng là cách để tìm về với hạnh phúc đích thực.

Những căn hộ ở The Nine được thiết kế theo phong cách Mỹ chuẩn "chắc - chất - chỉn chu" được trang bị 100% nội thất nhập khẩu, kết hợp với kiến trúc hợp lý không sàn, không cột giúp tối đa tiện ích không gian. Toàn bộ căn hộ được bảo phủ bởi kính Low E không chỉ giống như một lớp áo giáp cực kỳ an toàn cho không gian sống tránh khỏi tác động của hiệu ứng nóng lên, mà còn mang đến tầm nhìn panorama không giới hạn, bao trùm toàn bộ khung cảnh thành phố sầm uất hiện đại với các tuyến đường trên cao, cầu vượt và một loạt tòa nhà cao tầng.

Dự án The Nine được đánh giá là dự án biểu tượng của quận Cầu Giấy.

Ngoài ra, dự án bố trí nguyên tầng dịch vụ có chiều cao tương đương 3 tầng căn hộ để phục vụ cho bể sục thư giãn, sân tập bóng rổ, và phòng tập gym theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, tại tầng cao nhất của tòa nhà, một vườn sinh thái ấn tượng rộng hơn 1000 m2 được thiết kế nhằm tạo nên khoảng không gian giao hòa, tận hưởng thiên nhiên trong lành cho cư dân.

Tất cả những yếu tố đó giúp The Nine là dự án đi đầu xu hướng phong cách sống hiện đại cho thế hệ cư dân "toàn cầu".

Trường Thịnh