Tiêu chuẩn bàn giao cao cấp của Kyoto 5

Sống sang với nội thất đẳng cấp

Sau một thời gian chờ đợi, tòa Kyoto 5 thuộc bộ đôi tòa tháp The Premium, phân khu The Kyoto, khu đô thị Vinhomes Star City được mở bán. Là tòa tháp cao cấp nhất của phân khu The Kyoto, Kyoto 5 nhận được sự chào đón của thị trường, nhất là sau thành công vang dội của các tòa Kyoto 1, 2, 3 mở bán trước đó.

Bên cạnh vị trí đắc địa, hạ tầng hiện đại, Kyoto 5 còn chinh phục khách hàng bởi tiêu chuẩn bàn giao vượt trội. Theo đó, tòa tháp của Vinhomes tại Thanh Hóa được bàn giao với tiêu chuẩn bán hoàn thiện, mang lại cho gia chủ không gian sống đẳng cấp.

Cụ thể, các căn hộ được lát ván sàn SPC với khả năng chống nước hiệu quả, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, thân thiện với môi trường. Toàn bộ cửa được trang bị bằng gỗ công nghiệp chống cháy, khóa Hafele nhập khẩu hoặc tương đương, đảm bảo an ninh, an toàn cho mỗi căn hộ.

Điểm nổi bật khác là hệ kính tràn từ trần đến sàn tại phòng khách và phòng ngủ, giúp không gian sống như được mở rộng, giao hòa với thiên nhiên, vừa đón sáng, đón gió hiệu quả, vừa tiết kiệm năng lượng.

Không gian sống theo chuẩn Nhật với tiêu chuẩn bàn giao bán hoàn thiện tại Kyoto 5.

Hệ thống kính tràn cũng mang lại tầm nhìn không giới hạn cho mỗi căn hộ. Cư dân sẽ được chiêm ngưỡng tầm view đẹp của các công viên xanh mát, vườn treo giữa tầng không hay vẻ lung linh, rực rỡ của thành phố khi đêm về.

Các căn hộ được trang bị gói Smart Home ứng dụng công nghệ hiện đại, nhờ đó gia chủ dễ dàng điều khiển thiết bị điện, kiểm soát an ninh căn hộ bằng điện thoại, vừa tiện lợi, vừa an toàn.

Tại phòng bếp, từng thiết bị đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu lớn, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi và đẳng cấp. Trong đó phải kể đến hệ thống bếp từ, máy hút mùi chuẩn châu Âu đến từ các thương hiệu Gorenje, Rosieres, chậu rửa Zomodo…

Khu vực ban công cũng được thiết kế thông minh và chuyên biệt để các gia chủ có thể tùy biến thành góc thưởng trà hay vườn tiểu cảnh đặc sắc. Cách bố trí này không chỉ đảm bảo sự hài hòa về thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa không gian, mang đến sự gọn gàng, tiện nghi.

Gia chủ của Kyoto 5 còn được chủ đầu tư tặng gói nội thất rời trị giá 50 - 100 triệu đồng. Điều này giúp cư dân tiết kiệm chi phí mua sắm, thời gian thi công, dễ dàng hoàn thiện nội thất, sớm đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê hiệu quả.

Nơi hội tụ chất sống thời thượng

Bên cạnh nội thất đẳng cấp, chất sống thời thượng của Kyoto 5 nói riêng và The Kyoto nói chung còn đến từ vị trí đắc địa của dự án khi nằm trong lòng khu trung tâm hành chính, chính trị mới của TP Thanh Hóa. Nơi đây sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại bậc nhất với các đại lộ Nguyễn Hoàng, Lê Lợi, Hùng Vương, Nam Sông Mã… bao quanh.

Nhờ vậy, cư dân Kyoto 5 có khả năng kết nối đa điểm của TP Thanh Hóa, từ các cơ quan hành chính nhà nước, siêu thị, trường học đến bệnh viện, ga tàu… Ngoài ra, cư dân cũng dễ dàng di chuyển tới các địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ Thanh như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa…

Chất sống hài hòa giữa sự cao cấp, hiện đại với không gian thiên nhiên tại Kyoto 5.

Với mục tiêu phát triển một dự án đạt đến tầm biểu tượng cho thế hệ chung cư mới tại TP Thanh Hóa, Kyoto 5 được chủ đầu tư dày công kiến tạo cảnh quan tuyệt mỹ đậm phong cách Nhật và hệ tiện ích đẳng cấp.

Cụ thể, về cảnh quan, The Kyoto sở hữu tới 3 công viên gồm: Ashahi, Sakura Park và Sky Garden. Những mảng xanh rộng lớn này trải dài từ mặt đất lên tầng cao, tạo ra bầu không khí trong lành và là nơi nghỉ ngơi thư giãn, dưỡng sinh lý tưởng cho cư dân.

Về tiện ích, cư dân Kyoto 5 được thụ hưởng loạt tiện ích sang trọng như bể bơi mang phong cách resort 5 sao, vườn gym, vườn yoga với đầy đủ dụng cụ luyện tập hiện đại, khu vườn nướng BBQ cao cấp, khu thương mại dịch vụ quy mô lớn.

Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe được bảo đảm bởi phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec. Con em được học tập trong môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế của trường liên cấp Vinschool.

Bên cạnh đó, nhờ được hưởng chất lượng quản lý, vận hành chuyên nghiệp của Vinhomes, cư dân có thể an tâm về một cuộc sống an toàn, được phục vụ tận tâm và toàn diện tại Kyoto 5.

Với sự kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn bàn giao bán hoàn thiện, không gian sống chuẩn Nhật cùng thiên nhiên trong lành, Kyoto 5 đang là dự án đáng sống bậc nhất TP Thanh Hóa hiện nay. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến của những người thành đạt để cùng nhau kiến tạo nên một cộng đồng tinh hoa, đại diện cho một thời đại mới thịnh vượng nơi trung tâm TP Thanh Hóa.