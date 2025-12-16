Tiềm năng phát triển của khu Đông Bắc TPHCM

Khu vực này không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ, người đi làm và cư dân khu công nghiệp lân cận, mà còn thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững.

Phối cảnh của dự án Bcons NewSky (Ảnh: DNCC).

Bcons NewSky hút nhà đầu tư

Phường Lái Thiêu (TP Thuận An cũ) đang trở thành điểm đến của thị trường bất động sản Đông Bắc TPHCM. Khu vực này ghi nhận sự hoàn thiện nhanh của hệ thống dịch vụ và thương mại, đồng thời hưởng lợi từ vị trí nằm trên trục Quốc lộ 13 - tuyến kết nối TPHCM - Thủ Đức - phía Đông Bắc - Thủ Dầu Một. Đây cũng là động lực quan trọng giúp Lái Thiêu hình thành khu đáng sống mới.

Bcons NewSky sở hữu hệ thống 79 tiện ích nội khu, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi (Ảnh: DNCC).

Trong bối cảnh bất động sản Đông Bắc TPHCM đang phát triển, Bcons NewSky, tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường. Dự án được các chuyên gia đánh giá là phù hợp với xu hướng an cư vệ tinh, khi người mua ưu tiên những khu đô thị có thiết kế thực tế, môi trường sống đầy đủ tiện ích và khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm TPHCM.

Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm căn hộ dành cho các gia đình trẻ và người đi làm tại TPHCM - Thủ Đức và các khu công nghiệp lân cận đang ngày càng tăng, góp phần biến khu vực này thành một lựa chọn nổi bật đối với người mua ở thực.

Bcons NewSky góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại Đông Bắc TPHCM (Ảnh: DNCC).

Bcons NewSky - Kiến tạo chuẩn sống mới tại khu Đông Bắc TPHCM

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Bcons NewSky là vị trí “kép”, với mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 13 - trục giao thông xương sống kết nối toàn khu Đông Bắc TPHCM. Đồng thời, dự án gần vị trí dự kiến của tuyến Metro số 2, chỉ khoảng 100m (theo thông tin quy hoạch đang được nghiên cứu).

Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến TPHCM, Thủ Đức, các khu công nghiệp lớn, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế… Sự thuận tiện này trở thành một trong những tiêu chí quan trọng giúp khu vực trở nên hấp dẫn với người mua nhà.

Yếu tố quan trọng để hình thành một “khu đáng sống” nằm ở chất lượng môi trường sống hằng ngày. Theo định hướng đó, Bcons NewSky được phát triển với 79 tiện ích nội khu gồm công viên, hồ bơi, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Cộng hưởng cùng hệ tiện ích ngoại khu vốn đã hiện hữu dọc Quốc lộ 13, cư dân có thể tiếp cận dịch vụ cần thiết mà không phải di chuyển xa.

Bcons NewSky được kỳ vọng sẽ trở thành dự án đáng sống bậc nhất khu vực Đông Bắc TPHCM (Ảnh: DNCC).

Khi khu vực Đông Bắc TPHCM bước vào giai đoạn phát triển đô thị theo chiều sâu, những dự án tập trung vào chất lượng sống ngày càng được ưu tiên. Trong bối cảnh đó, Bcons NewSky không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực, mà còn góp phần định hình chuẩn sống mới, nơi vị trí chiến lược, khả năng kết nối thuận tiện và hệ thống tiện ích đồng bộ được chú trọng.

Bcons NewSky có lợi thế về vị trí “kép” hiếm có (Ảnh: DNCC).

Bcons NewSky được xem là một mảnh ghép chiến lược, góp phần hình thành diện mạo “khu đáng sống” mới tại khu Đông Bắc TPHCM trong những năm tới.

Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, gần vị trí dự kiến của tuyến Metro số 2 và hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ, dự án mang đến môi trường sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế của các gia đình trẻ và người đi làm. Đồng thời, Bcons NewSky cũng mở ra cơ hội đầu tư thông minh, kết hợp hài hòa giữa an cư và tiềm năng sinh lời bền vững.