Tiềm năng đầu tư căn hộ cho chuyên gia nước ngoài thuê tại Dĩ An

Nhu cầu đầu tư, cho thuê căn hộ cao cấp gia tăng

TP Dĩ An tập trung 6 khu công nghiệp, dân số đông thứ 2 của tỉnh và có mức thu nhập bình quân đầu người là 141,2 triệu đồng/người/năm - thuộc nhóm cao ở cả nước. Đây là những trợ lực quan trọng giúp thị trường căn hộ, bao gồm cả phân khúc căn hộ tầm trung và cao cấp, tiếp đà sôi động trong tương lai.

TP Dĩ An cũng đang đón làn sóng an cư dịch chuyển ra các khu vực lân cận TPHCM, nhờ lợi thế giá cạnh tranh so với khu vực giáp ranh là TP Thủ Đức.

Các căn hộ cao cấp tại Dĩ An có vị trí tốt luôn được nhà đầu tư quan tâm (Ảnh: Charm Group).

Số lượng chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp hàng năm ước tính tăng 20-25% đã thúc đẩy nhu cầu an cư chất lượng cao. Từ đó, việc mua căn hộ cao cấp để đầu tư và cho thuê tại Bình Dương có sức hấp dẫn. Tỷ suất sinh lời dự kiến có thể đạt 7,5%-16%.

Nhiều nhà đầu tư đã thu về những khoản lợi nhuận cao và ổn định hàng tháng. "Mức đầu tư ban đầu tại các căn hộ Bình Dương khá thấp. Nếu cho người nước ngoài thuê, thời gian cho thuê thường là 1-2 năm và mức thuê cao hơn mặt bằng chung. Hiện, căn 2 phòng ngủ tại các dự án cao cấp, với đầy đủ tiện nghi có giá cho thuê là 8 triệu đồng/tháng. Gần khu công nghiệp, căn hộ cao cấp có mức giá 10-13 triệu đồng/tháng", một nhà đầu tư cho hay.

Tuy nhiên, không phải căn hộ nào cũng đạt mức giá cho thuê như trên. Anh Minh Long, một chuyên viên bất động sản cho thuê lâu năm tại Bình Dương nhận định chỉ có khoảng 10% chung cư là đủ điều kiện cao cấp và đáp ứng chuẩn sống khác biệt cho các chuyên gia nước ngoài. Với mức thu nhập cao ở Dĩ An, các chuyên gia nước ngoài đòi hỏi khắt khe hơn.

"Họ có xu hướng muốn sống trong một cộng đồng văn minh, an toàn, đồng thời các tiện ích về chăm sóc sức khỏe, môi trường xanh, hoạt động thư giãn và giải trí hiện đại cũng được ưu tiên", anh Long cho biết.

Lợi thế của căn hộ Charm Diamond

Với giá trung bình 35 triệu đồng/m2 cho căn hộ ngay tại trung tâm TP Dĩ An, Charm Diamond được chủ đầu tư đánh giá phù hợp với người mua để ở và cả nhà đầu tư khai thác cho thuê.

Nằm tại ngã tư 550, liền kề nhiều trung tâm văn phòng, thương mại, khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP, Charm Diamond dự kiến thu hút nguồn cầu thuê căn hộ tiềm năng chính là giới chuyên gia, quản lý trong và ngoài nước.

Charm Diamond thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, những người muốn tìm mua căn hộ cao cấp tại Dĩ An.

"Tôi chọn đầu tư căn hộ 2 phòng ngủ Charm Diamond bởi đây là dự án đáp ứng đầy đủ dịch vụ của đa phần khách thuê chuyên gia, phù hợp với nguồn cầu lớn từ thị trường là các gia đình trẻ 2 thế hệ có 2-4 người", một nhà đầu tư cho biết.

Theo chủ đầu tư, dự án trang bị đa dạng tiện ích cao cấp như hồ bơi điện phân muối, hệ thống spa chăm sóc sức khỏe, công viên xanh 5.000 m2, vườn dạo bộ trên không, skybar tầm nhìn vô cực, khu giải trí mua sắm Vincom ngay cạnh dự án, quản lý vận hành từ Tokyu PM Nhật Bản…

Chủ đầu tư cho biết, khách hàng dự kiến sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ chính sách bán hàng tại Charm Diamond trong tương lai như cơ hội trúng thưởng một căn hộ studio; quà tặng trị giá 600 triệu đồng gói dịch vụ Charm Care (sử dụng dịch vụ tại Charm Fitness, Charm Spa, Charm Club) trong 10 năm; Quà tặng vàng và tân gia, ưu đãi chiết khấu… Dự kiến khách hàng cần thanh toán 10% ban đầu, sau đó đóng đến 25% là nhận được nhà, phù hợp với kinh tế của gia đình trẻ.