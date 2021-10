Tiềm năng của shophouse mặt đường lớn trong đại đô thị

Dân trí Khi hướng đến đầu tư bất động sản dài hạn, nhiều người quan tâm phân khúc bất động sản thương mại, đặc biệt là shophouse trong những quần thể đô thị tiện ích đồng bộ, khép kín.

Theo triết lý đầu tư từ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đầu tư bất động sản một cách bền vững, đó sẽ là sự đầu tư dài hạn bởi khả năng tạo ra nguồn thu nhập đều đặn và gia tăng hàng năm.

Để sinh lợi bền vững, các đô thị cần phát triển nhiều tiện ích nhất có thể

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, quỹ đất nội đô tại các thành phố lớn giảm, không chỉ khách hàng có xu hướng dịch chuyển để tìm nơi an cư, mà các nhà đầu tư cũng dồn sự chú ý về các dự án bất động sản ở những khu đô thị vệ tinh mới. Đây là những khu vực đang trong quá trình quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng.

Theo bà Thùy Ngân, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, những khu đô thị vệ tinh được đầu tư đồng bộ kết hợp ở, nghỉ dưỡng, giải trí và kinh doanh có hạ tầng tốt, được khai thác vận hành một cách chuyên nghiệp, xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường sẽ tạo ra sức nóng và dẫn dắt thị trường.

Mỗi nhà phát triển bất động sản luôn tìm kiếm những hướng đi, "concept" độc đáo, mô hình phát triển đô thị nhằm tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Một trong số đó là hình thái phát triển các khu đô thị "all in one" tích hợp cảnh quan sinh thái mặt nước, cây xanh cùng hệ tiện ích đa chức năng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng chính là động lực để thu hút đầu tư bất động sản, thúc đẩy hoạt động thương mại, kiến tạo không gian sống chất lượng cao cho cư dân, thay đổi diện mạo cho thành phố.

Các khu đô thị "all in one" góp phần thay đổi diện mạo thành phố.

Trong các sản phẩm bất động sản, shophouse được nhà đầu tư quan tâm. Với đa dạng về mục đích sử dụng: vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời, thanh khoản nhanh khi cần bán lại, shophouse được ưa chuộng trên thị trường. Tuy nhiên, việc lựa chọn đầu tư ở đâu cũng là bài toán.

Shophouse mặt đường lớn - bảo chứng giá trị của bất động sản thương mại

Theo nhận định của ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng tại tọa đàm "Đi tìm liều vaccine cho thị trường bất động sản" do Tập đoàn TMS tổ chức diễn ra hồi tháng 9, thì nguyên tắc quyết định lựa chọn đầu tư bất động sản là "vị trí, vị trí và vị trí". Đây cũng là tiêu chí của các nhà đầu tư khi lựa chọn phân khúc shophouse.

Không chỉ lựa chọn các shophouse có vị trí nằm ở mặt đường đại lộ lớn, kết nối thuận tiện, một yếu tố khác quyết định tới tiềm năng sinh lời của shophouse là nguồn khách trong tương lai. Đó cũng là lý do giải thích vì sao các shophouse nằm trong các đại đô thị với nguồn cư dân khổng lồ luôn hấp dẫn nhà đầu tư hơn cả so với nhà phố thổ cư.

Đại đô thị TMS Homes Wonder World với hơn 100 tiện ích chuẩn quốc tế.

Với mục tiêu kiến tạo khu đô thị mang đến giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư, đại đô thị TMS Homes Wonder World với hơn 100 tiện ích chuẩn quốc tế, được quản lý vận hành bài bản, với kỳ vọng khơi nguồn phong cách sống thời thượng, trở thành nơi an cư đẳng cấp, điểm đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí phía Bắc Hà Nội.

Nằm trải dài trên các mặt đường lớn từ 16,5 đến 36 mét, ngay cổng dự án kết nối trực tiếp với đường tỉnh lộ, tiếp giáp với phố đi bộ, di chuyển tới các tiện ích trong khu đô thị chỉ trong vòng 5 phút, shophouse phân khu Wonder Gateway trong đại đô thị được xem là bộ sưu tập đắt giá nhất dự án.

Shophouse phân khu Wonder Gateway - bộ sưu tập đắt giá nhất dự án.

Trong tương lai, các tuyến phố shophouse được quy hoạch theo ngành hàng, đưa các thương hiệu về ẩm thực, thời trang, giải trí hàng đầu trong nước và thế giới vào vận hành. Cùng với đó, chủ đầu tư thường xuyên tổ chức đa dạng hoạt động cộng đồng như lễ hội đường phố sôi động, lễ hội pháo hoa, ánh sáng tại hồ điều hòa, cùng nhiều sự kiện đa sắc màu hứa hẹn sẽ thu hút cư dân nội khu, cư dân khu vực Bắc Hà Nội đến trải nghiệm, từ đó tạo nên nguồn khách ổn định cho dãy shophouse tại dự án.

Trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, thị trường chứng kiến sự cạnh tranh và thanh lọc mạnh mẽ. Những sản phẩm nằm trong dự án được quy hoạch bài bản, cảnh quan thiên nhiên trong lành, hệ thống tiện ích độc đáo mới đủ sức cạnh tranh. Sở hữu lợi thế phong thủy cùng tiềm năng kinh doanh, shophouse mặt đại lộ lớn tại TMS Homes Wonder World trong phân khúc bất động sản thương mại hứa hẹn khả năng sinh lời cho nhà đầu tư có tầm nhìn trung, dài hạn.

Trường Thịnh