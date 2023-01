Tiềm năng của các căn hộ phong cách khách sạn 5 sao

Nhu cầu căn hộ ở Hà Nội vẫn cao

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2022 do JLL Việt Nam công bố, thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận nguồn cung mới giảm 19,3%, với 3.505 căn hộ được mở bán chính thức. Đơn vị này cũng cho biết, trong quý IV/2022 nguồn cung vẫn tiếp tục sụt giảm do một số rào cản chưa được giải quyết.

Trong khi đó, nhu cầu ở thực của người dân Thủ đô cuối năm vẫn tăng cao. Thống kê của Batdongsan.com.vn cho hay, nhu cầu tìm thuê chung cư Hà Nội trong quý III vừa qua đã tăng khoảng 13% so với quý trước và có thể tiếp tục tăng ở giai đoạn quý IV/2022 và đầu năm 2023.

Những dự án đến từ các khu đô thị quy mô lớn tiếp tục cho thấy sức hút với thị trường.

Nhu cầu ở thực của người dân Thủ đô ở thời điểm cuối năm vẫn tăng cao (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh nguồn cầu trong nước, nhu cầu nơi ở đảm bảo chất lượng của nhóm cư dân nước ngoài, các lao động trí thức đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu cũng ngày càng cao.

Căn hộ phong cách khách sạn 5 sao đón đầu cơ hội

Thấu hiểu nhu cầu từ thị trường, các căn hộ cao cấp mang phong cách khách sạn 5 sao tiếp tục chứng tỏ lợi thế bởi không chỉ đáp ứng nhu cầu sống của nhóm đối tượng thành đạt mà còn mang đến tiềm năng dài hạn. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến là Pavilion Premium - tòa tháp căn hộ phong cách khách sạn 5 sao tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Pavilion Premium "phiên bản giới hạn" có thiết kế mặt ngoài độc đáo và ấn tượng (Ảnh phối cảnh dự án).

Pavilion Premium tọa lạc trên mặt tiền đường Lý Thánh Tông, với các tuyến đường huyết mạch và những cây cầu lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy xung quanh. Dự án còn liền kề 2 tuyến quốc lộ lớn là 5A và 5B, nằm gần tuyến metro số 8 hiện đại. Chính vì vậy, cư dân tương lai tại đây có thể kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Lấy cảm hứng thiết kế từ những khách sạn nổi tiếng tại Singapore, tòa tháp Pavilion Premium có mặt ngoài với màu sắc tinh tế, mái sảnh độc đáo, sảnh lễ tân và thang máy hiện đại. Tất cả nhằm tạo cảm giác như bước vào một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao sang trọng khi trở về nhà.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp với hồ Jacuzzi Spa 4 mùa cao cấp (Ảnh phối cảnh dự án).

Hướng đến nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn dành cho các doanh nhân thành đạt sau những khoảng thời gian bận rộn, căng thẳng với công việc, Pavilion Premium mang tới không gian sống nghỉ dưỡng cao cấp.

Tiêu biểu phải kể đến hồ Jacuzzi Spa 4 mùa cao cấp rộng tới 100m2 với vòi phun thủy lực giúp thư giãn, làm tăng khả năng lưu thông máu cho cơ thể. Đồng thời, chuỗi Gym Club, Sport Hub, Working Space với các thiết bị hiện đại, được bố trí công năng khoa học hứa hẹn mang đến sự hài lòng cho cư dân khi sống tại Pavilion Premium.

Nằm trong quần thể đại đô thị Vinhomes Ocean Park với các tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng hệ sinh thái "all in one" của Vingroup, mọi nhu cầu từ mua sắm - giải trí - nghỉ dưỡng của cư dân Pavilion Premium được đáp ứng trong vài phút.

Quảng trường rộng lớn thường xuyên diễn ra các hoạt động vui chơi - giải trí sôi động (Ảnh phối cảnh dự án).

Đáp ứng nhu cầu của giới khách hàng cao cấp, số lượng căn hộ phong cách khách sạn 5 sao nằm tại vị trí đắc địa, cùng tầm nhìn toàn cảnh đô thị hoa lệ ngày càng khan hiếm. Nhờ vậy, những căn hộ Pavilion Premium với vị thế đắc địa được ví như những tài sản hàng hiệu phiên bản giới hạn.