Tiềm năng của bất động sản điểm đến

Sức hút của một bất động sản điểm đến

Xu thế phát triển bất động sản (BĐS) điểm đến đang thịnh hành trên thế giới, giúp các quốc gia có thêm lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua thu hút du khách du lịch.

Bảo tàng Tương lai - Future Museum lọt top những bảo tàng đẹp nhất thế giới năm 2022 (Ảnh: AFP).

Tiêu biểu như Dubai, quốc gia này đã xây dựng một hình ảnh điểm đến xa hoa với những trải nghiệm khác biệt cùng các công trình biểu tượng của thế giới đã giúp Dubai đón tới hơn 12 triệu du khách vào năm 2022.

Những ngôi chùa lớn nhỏ, mang kiến trúc từ rất lâu đời của Thái Lan (Ảnh: Cattour.vn)

Thái Lan cũng là một ví dụ điển hình. Với hàng vạn trải nghiệm đa dạng, khác biệt của ẩm thực, văn hóa, y tế, thể thao... đất nước này đã đón 18,53 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2023 và khoảng 28 triệu đến 30 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Tại Việt Nam, cũng đã bắt đầu xuất hiện xu hướng phát triển BĐS điểm đến tập trung vào đa trải nghiệm, với đầy đủ các yếu tố như giao thông, văn hóa, tiện ích, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, lễ hội... tạo lực hút lớn cho ngành du lịch. Lợi nhuận của loại hình này đến từ nhiều hướng như an cư lâu dài để làm ăn và đầu tư khai thác kinh doanh.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, 64 triệu lượt khách nội địa với tổng thu ước đạt 343,1 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh phục hồi về lượng khách, mức chi tiêu của du khách cũng hào phóng hơn. Điều này sẽ giúp BĐS điểm đến được hưởng lợi và trở thành tâm điểm thu hút du khách ghé thăm, giúp khai thác tối đa hoạt động kinh doanh, thương mại, hứa hẹn tạo ra nguồn doanh thu đều đặn và tăng dần đều cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn để kinh doanh các ngành hàng tiềm năng như lưu trú, ăn uống, mua sắm, giải trí... nhộn nhịp và sầm uất, giúp gia tăng giá trị BĐS vượt trội và tính thanh khoản cao.

Đặc biệt, khi hạ tầng giao thông được phát triển cùng hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ theo mô hình "all in one", các BĐS điểm đến sẽ hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách hơn, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và sự phát triển kinh tế cho cả khu vực.

"Ocean City" - điểm hẹn đa trải nghiệm hàng đầu miền Bắc

Thừa hưởng hạ tầng kết nối thuận tiện, phía đông Hà Nội đang dần hình thành những điểm đến sôi động và hấp dẫn, điển hình là 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 với có quy mô lên tới 1.200 ha, được ví như một Ocean City, thành phố mới của Hà Nội.

Đây là một trong những nhân tố giúp Hà Nội nhận danh hiệu "thành phố hàng đầu châu Á" tại lễ trao giải World Travel Awards 2022, đồng thời là động lực giúp ngành du lịch thực hiện được mục tiêu đón hơn 8 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Ocean City nổi tiếng với những kỳ quan như Crystal Lagoon 6,1ha; hồ Ngọc trai 24,5ha; biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park; vịnh biển bốn mùa Paradise Bay, quảng trường kinh đô ánh sáng, Mega Grand World Hà Nội... Trong tương lai gần, khu đô thị này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tầm cỡ mới trên bản đồ du lịch của Việt Nam.

Những trải nghiệm văn hóa độc đáo tại Mega Grand World (Ảnh minh họa: Vinhomes).

Nằm tại Vinhomes Ocean Park 2,3 và được kết nối bởi cây cầu đông - tây, "phố Đông" sôi động mới của Hà Nội, Mega Grand World là tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm được thiết kế độc đáo với 2 phân khu K-Town (châu Á) và Venice (châu Âu).

Sản phẩm được ra mắt vào tháng 7 vừa qua và dự kiến khai trương vào tháng 12 năm nay, với chuỗi hoạt động phong phú theo mô hình vũ trụ đa trải nghiệm, dễ dàng di chuyển, đáp ứng đa nhu cầu vui chơi nghỉ dưỡng trong không gian mua sắm, giải trí, lễ hội và trải nghiệm thú vị.

Bất động sản vị trí đẹp trong tổ hợp điểm đến gây chú ý với nhà đầu tư

Mega Grand World Hà Nội hứa hẹn sẽ đón trọn dòng khách từ hơn 32.000 cư dân của Ocean City và hơn 10 triệu dân Thủ đô, các vùng lân cận, và du khách quốc tế đến với Hà Nội, mở ra cơ hội kinh doanh giá trị, bền vững.

Tiềm năng từ các căn có vị trí đẹp, trong các tổ hợp giải trí đã tạo nên sức hút cho giới siêu giàu xuống tiền. Các căn có vị trí trung tâm của trung tâm hoặc gần các tụ điểm ăn chơi sẽ dễ dàng lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư lão luyện. Dòng sản phẩm này hứa hẹn là đòn bẩy gia tăng giá trị BĐS mạnh mẽ.

Mega Grand World Hà Nội hứa hẹn sẽ đón trọn dòng khách từ hơn 32.000 cư dân của Ocean City và hơn 10 triệu dân Thủ đô (Ảnh minh họa: Vinhomes).

Cộng hưởng thêm sức hút từ chất sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày của thương hiệu Vinhomes sẽ là "thỏi nam châm" hút lượng khách lớn, từ khắp nơi đổ về. Mega Grand World không chỉ là tổ hợp điểm đến góp phần làm "thay da đổi thịt" khu vực mà còn tạo đà đưa du lịch Việt Nam phát triển nhảy vọt ở tầm quốc tế.