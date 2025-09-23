Thủ tướng hỏi ai mua nhà trên 70 triệu đồng/m2, báo cáo nói: nhà giàu, đầu cơ

Nhiều dự án chung cư có giá trên 100 triệu đồng/m2

Trong cuộc họp chiều 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản. Trong đó, Thủ tướng đặt vấn đề về việc bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá nhà cao quá không thể mua được; nhà ở chung cư mà cứ trên 70 triệu, hơn 100 triệu đồng/m2, ai có tiền mà mua.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu.

Giá chung cư tăng cao luôn là vấn đề nóng trong thời gian qua, nhiều đơn vị, chuyên gia cũng đã đưa ra cảnh báo.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm, cả nước đang triển khai hơn 1.810 dự án nhà ở và khu đô thị mới. Trong số này, có 1.071 dự án nhà ở thương mại với quy mô khoảng 398.123 căn hộ; 478 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; cùng 312 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 245.469 căn.

Cũng trong thời gian trên, tổng số giao dịch bất động sản trên cả nước đạt khoảng 430.769, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng thị trường chung cư tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận mức giá bán bình quân 70–80 triệu đồng/m2, cao hơn 5,6% so với đầu năm. Đáng chú ý, một số dự án hạng sang đã vượt mốc 150 triệu đồng/m2.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Còn báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra, giá bán trung bình chung cư tại Hà Nội trong quý vừa qua đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước. Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá cao. Bên cạnh đó, lượng dự án chung cư dự kiến mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2 cũng tăng trưởng đột biến, dù thanh khoản không có nhiều cải thiện.

Tại TPHCM, giá trung bình chung cư đạt mức 77,1 triệu đồng/m2, tăng nhẹ so với quý trước đó.

Ở phân khúc cao cấp, người mua chủ yếu là nhà giàu và đầu cơ

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản - nói, thời gian qua nguồn cung chung cư chủ yếu đều thuộc phân khúc cao cấp. Giá chung cư trung bình hiện khoảng 80 triệu đồng/m2. Nhiều dự án mới đây được mở bán với giá trên 100 triệu đồng/m2.

Với giá nhà như hiện nay, ông Chung cho rằng, những người đi làm thông thường, dù mức lương 30 triệu đồng/tháng, gần như không có cơ hội để sở hữu nhà. Những người có thể mua được với mức giá 70-100 triệu đồng/m2 chủ yếu là nhà đầu tư, đầu cơ và một bộ phận có điều kiện, thu nhập cực cao như chủ doanh nghiệp.

Theo ông, trong bối cảnh giá chung cư cao như hiện nay những nhà đầu tư, đầu cơ cũng đang thấy dè chừng. “Những người làm trong ngành như tôi đôi khi có nhiều cơ hội để mua bất động sản. Nhưng để mua một căn chung cư có diện tích trên 100m2, giá 100 triệu đồng/m2, tôi cũng thấy toát mồ hôi”, ông chung nói.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, giá chung cư hiện đang ở ngưỡng rất cao. Đến nay, thị trường Hà Nội và TPHCM gần như không có nguồn cung chung cư mới giá dưới 60 triệu đồng/m2.

Với mức giá như hiện nay, người đi làm nhận lương bình thường sẽ không dám nghĩ tới chuyện mua nhà. Những người chấp nhận mua với giá hiện nay chủ yếu là người giàu, nhà đầu tư và đầu cơ.

Ông Phạm Đức Toản – chuyên gia bất động sản – nhận định, trước năm 2022, chung cư chủ yếu phục vụ nhu cầu ở thực, khi bán lại chủ nhà thường phải chịu lỗ. Tuy nhiên, từ năm 2022, dòng vốn đầu tư và đầu cơ đổ mạnh vào phân khúc này. Giới đầu cơ thường chỉ bán ra khi có lãi, khiến giá liên tục bị đẩy lên cao.

Theo ông Toản, nhu cầu nhà ở trên thị trường vẫn rất lớn, song do giá quá cao nên nhiều người buộc phải tạm gác kế hoạch mua nhà. Để kéo giảm giá, giải pháp then chốt là tăng mạnh nguồn cung, giúp người mua có thêm lựa chọn.

Đồng quan điểm trên, ông Lê Đình Chung kiến nghị, cơ quan quản lý cần có thêm biện pháp để tháo gỡ pháp lý cho các dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung. Bên cạnh đó, Chính phủ cần phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông; có cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp, người mua nhà khi phát triển dự án, mua nhà tại khu vực ngoại thành. Từ đó, có thể tạo ra sự cạnh tranh về giá giữa các chủ đầu tư, kéo giảm giá nhà.

Chủ tịch VARS cũng kiến nghị, cần có cơ chế mạnh mẽ để kiểm soát đầu cơ trên thị trường bất động sản, có thể thông qua công cụ thuế. Bên cạnh đó, cần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc cho những dự án nhà ở phù hợp với đại đa số người dân và thị trường.