Thu trọn "kỳ quan xanh" nội khu từ căn hộ LUMIÈRE Boulevard

Sắc xanh nội khu từ cửa sổ, ban công

Sống giữa thiên nhiên yên bình, nhẹ nhàng riêng tư là ước mơ từ lâu của chị Như Bình (quận Bình Thạnh). Suốt nhiều năm ngày ngày đi làm, tất bật giữa trung tâm đông đúc, chật chội, chị Bình lên kế hoạch tìm ngôi nhà lý tưởng mình ấp ủ. "Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bước chân về nhà được đắm chìm trong màu xanh cây cỏ mát lành hay mỗi sáng thức dậy, kéo tầm rèm cửa đón bầu không khí trong lành tràn đầy mùi hương hoa cỏ sẽ thấy tâm hồn mình dịu lại", chị Bình chia sẻ.

Cuộc sống đắm chìm màu xanh cây cỏ là ước mơ của nhiều người.

Sau một thời gian tìm kiếm, LUMIÈRE Boulevard do Masterise Homes phát triển tại đại đô thị Vinhomes Grand Park chính là nơi lý tưởng chị Bình chọn để nuôi dưỡng ước mơ giản dị của mình.

Tại đây, các kiến trúc sư thiết kế phòng ngủ với cửa sổ có diện tích phủ kính lớn, phòng khách và ban công lắp kính cao 1,4m mang tới tầm nhìn rộng mở. Không gian thoáng đãng giúp gia chủ mỗi ngày vừa có thể nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn bức tranh phong cảnh tuyệt sắc nội khu bao gồm 24 khu vườn treo thẳng đứng bao quanh các tòa tháp, hàng chục nghìn cây xanh được sắp đặt hài hòa với hệ tiện ích nghỉ dưỡng ngay dưới thềm nhà.

Một "ốc đảo xanh" ngay bên ngoài ban công duy nhất tại LUMIÈRE Boulevard.

Cư dân tại đây được chăm sóc sức khỏe với hồ bơi phi thuyền 2 tầng chiều dài vượt chuẩn Olympic lên tới 65m tích hợp hồ Jacuzzi với massage thủy liệu. Bên cạnh đó là cung đường khám phá rợp bóng cây vào ban ngày và lung linh ánh sáng vào buổi tối tạo thành khu vườn kỳ diệu như đưa cư dân về miền cổ tích.

Ngoài ra, các khu sân chơi nước, khu thả diều, đường đua thuyền giấy, vườn thảo mộc và các loại thực vật mang tới tuổi thơ tràn ngập tiếng cười cho các cư dân nhí.

Nghỉ dưỡng giữa khu rừng nhiệt đới với 4 mặt phủ kín cây xanh.

Với tổng diện tích phủ xanh lên tới 4ha, LUMIÈRE Boulevard là dự án hiếm hoi mang tới không gian sống trong lành cho cư dân ngay tại TPHCM.

Cuộc sống nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế

Hướng đến không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn mực quốc tế, nhà phát triển bất động sản (BĐS) quốc tế Masterise Homes đã bắt tay cùng Tange (Nhật Bản), Land Sculptor (Thái Lan) để kiến tạo nên không gian kiến trúc độc đáo tại LUMIÈRE Boulevard. Chính vì vậy, mỗi căn hộ đều là sự kết hợp ăn ý giữa tính thẩm mỹ và công năng, đảm bảo tối ưu hiệu quả thiết kế cũng như diện tích tiếp xúc giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Thiết kế tinh tế, cho cuộc sống cân bằng, hài hòa trong - ngoài.

LUMIÈRE Boulevard với mật độ xây dựng chỉ chiếm 27,9%, gồm 5 tòa tháp căn hộ cao từ 22 đến 30 tầng được đặt tên thành 5 loài cây hoa khác nhau truyền đi thông điệp về đời sống tinh thần tích cực, đó là Angelica, Bayan, Camelia, Daisy, Erica.

Bầu không khí trong lành, tươi mát là "ốc đảo xanh" hiếm có.

Với lợi thế gần sông Đồng Nai, sông Tắc và kênh Bà Dì, LUMIÈRE Boulevard còn hưởng trọn bầu không khí trong lành của thiên nhiên suốt bốn mùa. Đó cũng là lý do khiến LUMIÈRE Boulevard là "ốc đảo xanh" hiếm có.

Cư dân LUMIÈRE Boulevard còn được sở hữu toàn bộ hệ sinh thái "all in one" của Vingroup với: TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường học quốc tế Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, tòa tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền cao cấp Manhattan Glory hay hệ thống xe buýt điện VinBus… Tất cả tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hiếm có với những cư dân tương lại tại LUMIÈRE Boulevard.