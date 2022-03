Thời điểm đầu tư đất nền Long An

Giao dịch đất nền liên tục tăng cao

Đất nền ở Long An tăng mạnh sau Tết (Ảnh minh họa: Dragon Pearl).

Những năm qua, Long An là địa phương thu hút vốn đầu tư mạnh của cả nước và khu vực. Năm 2021, địa phương này dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, trong đó, nguồn vốn FDI chiếm 1/3 cả nước với 42 dự án, tổng vốn 3.272,5 triệu USD.

Để đạt được thành quả trên, Long An đã có những định hướng, chiến lược phát triển toàn diện hạ tầng nhằm phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, tạo liên kết chặt chẽ với TPHCM và các tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong đó, 3 công trình giao thông trọng điểm gồm: công trình hoàn thiện đường vành đai thành phố Tân An; đường ĐT.827E và đường ĐT.830E là cầu nối giúp Long An rút ngắn thời gian di chuyển đến các vùng lân cận.

Các tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành đang dần hoàn thiện cũng giúp Long An kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Cát Lái, Hiệp Phước, Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành... khiến cho xu hướng chuyển dịch và đầu tư đất nền thể hiện rõ nét hơn.

Diễn biến nguồn cung Long An (Biểu đồ: Chợ tốt).

Long An nằm ở vị trí cửa ngõ giao thương, kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Long An còn được biết đến là một vùng đất nhiều sông ngòi, kênh rạch, với nhiều cây xanh mang đến không khí trong lành. Đó cũng là một trong những yếu tố thu hút nhiều nhà đầu tư, khi họ muốn tìm kiếm một vị trí có đủ yếu tố hài hòa từ con người đến thiên nhiên.

Theo báo cáo từ Chợ tốt, tháng 3/2022, giao dịch đất nền ở Long An tăng mạnh. Ba khu vực có nguồn cung lớn nhất gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước. Trong đó, Đức Hòa tăng cao nhất so với giai đoạn trước Tết 16% và đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng gần đây.

Một trong những lý do khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm đất nền Long An là giá một số bất động sản tại đây "mềm" hơn khu vực khác nên các hoạt động giao dịch diễn ra sôi động.

Anh Hoàng Thạch Xuân (ngụ tại TPHCM) cho biết, anh vừa giao dịch thành công một số lô đất có vị trí khá đẹp, giao thông thuận tiện tại Đức Hòa với giá xấp xỉ 1 tỉ đồng/nền, và tin tưởng vào tiềm năng trong tương lai.

Sức hút của Dragon Pearl

Theo nhận định của giới chuyên gia, thời gian tới, Long An sẽ có sức bật phát triển kinh tế vượt trội, thị trường bất động sản trước cơ hội bứt phá, thu hút nhiều dự án quy mô xứng tầm.

Tại huyện Đức Hòa, giá đất có nơi giao dịch ở mức 18 - 20 triệu đồng/m2 với những dự án có tiềm năng, tăng gấp đôi trong 3 năm trở lại đây.

Nắm bắt cơ hội đó, nhiều dự án bất động sản từ trung đến cao cấp ở khu vực huyện Đức Hòa, Long An hiện diện, trong đó có khu đô thị phức hợp Dragon Pearl, đang thu hút nhiều nhà đầu tư.

Dragon Pearl (Khu dân cư Đức Hòa Đông) có địa thế phong thủy với 4 mặt giáp sông.

Nếu như trước đây, người mua nhà chú trọng vào khoảng cách địa lý hay giá thành vừa túi tiền thì hiện nay, yếu tố vị trí, giao thông thuận tiện, đặc biệt là những tiện ích bên trong đang dần trở thành tiêu chuẩn để các nhà đầu tư bất động sản "xuống tiền".

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm trên ranh giới địa phận TPHCM và Long An, chủ đầu tư cho biết, khu đô thị Dragon Pearl không chỉ sở hữu địa thế phong thủy với 4 mặt giáp sông, không gian sống hài hòa, trong lành và mát mẻ mà còn được quy hoạch với thiết kế hiện đại, xây dựng với tiêu chuẩn mới về kiến trúc, thẩm mỹ, an ninh.

Các chủ nhân có thể tối ưu hóa lợi nhuận với hoạt động kinh doanh tại khu nhà phố thương mại.

Không chỉ thừa hưởng các tiện ích ngoại khu, tại đây cư dân sẽ được đầu tư phát triển hệ thống 15 tiện ích đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, giáo dục, rèn luyện sức khỏe…

Với định hướng trở thành khu đô thị sinh thái đáng sống của khu Tây Sài Gòn, khu đô thị chuyên gia kiểu mẫu Dragon Pearl hứa hẹn là dự án tích hợp tạo ra giá trị sinh lời, thu hút giới đầu tư.