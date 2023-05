Thị trường khởi sắc, ngành môi giới bất động sản đón "làn sóng mới"

Tín hiệu tích cực từ quý II

Theo báo cáo và đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản chào đón quý II với nhiều điểm sáng tích cực. Mới đây nhất, TPHCM đã gỡ khó về mặt pháp lý cho một số dự án của nhiều chủ đầu tư trên địa bàn, cùng với đó là sự kiện cấp sổ hồng của một số dự án, giúp khách hàng dần lấy lại niềm tin vào thị trường.

"Từ đầu tháng 3, sau khi Chính phủ có hàng loạt động thái rõ ràng nhằm tháo gỡ khó khăn thì thị trường bắt đầu ghi nhận thêm những tín hiệu quan tâm từ nhà đầu tư nhỏ lẻ", đại diện VARS đánh giá.

Một số chuyên gia dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đón nhận lượng cung dự án lớn trong quý II, đồng thời, nhiều khách hàng và nhà đầu tư cũng đã bắt đầu hành trình "săn tìm" các sản phẩm bất động sản mới.

Thị trường bất động sản dần khởi sắc trong đầu năm 2023 với những dự án mới đang được nhiều khách hàng chú ý (Ảnh phối cảnh một đại dự án).

Tín hiệu tích cực của thị trường còn thể hiện ở những động thái từ doanh nghiệp.

Tại đại hội đồng cổ đông Vinhomes vừa diễn ra cuối tháng 4, bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes - nhận định, với các hành động quyết liệt của Chính phủ, thị trường bất động sản sẽ sớm hồi phục. Công ty cũng lên kế hoạch cho sự ra mắt của nhiều dự án tầm cỡ. Đây là một tín hiệu cho sự trở lại sôi động của thị trường từ giữa năm 2023.

Cơ hội đón "vận hội" mới

Đón đầu sự hồi phục của thị trường, một số công ty bất động sản đang tiến hành "chiêu mộ" thêm "quân" để chuẩn bị cho giai đoạn mới.

Là thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, Vinhomes tổ chức "Đại hội tuyển dụng Vinhomes 2023 - Bứt tốc đón vận hội mới" từ 13-14/5, quy tụ hơn 60 đại lý khắp tỉnh thành, dự kiến hơn 5.000 người tham dự.

Đại hội tuyển dụng lần này của Vinhomes là sự chuẩn bị cho những chiến dịch quy mô tầm cỡ, tiếp nối khả năng bán hàng nhanh chóng của The Landmark (Vinhomes Central Park), The Rainbow (Vinhomes Grand Park), The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park) với hàng nghìn hợp đồng mua bán được ký trong thời gian ngắn.

Trước đó, thị trường phát triển trầm lắng khiến nhiều môi giới, nhân viên kinh doanh bất động sản phải rời "cuộc chơi".

Tuy nhiên, theo nhận định của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý I được coi là khoảng thời gian cuối của quá trình "sàng lọc tự nhiên". Các đại lý cũng như chuyên viên môi giới bất động sản trụ lại sau thời gian này sẽ tạo tiền đề để thị trường tái cơ cấu, theo hướng chọn lọc, minh bạch và bền vững hơn.

Đại hội tuyển dụng Vinhomes là một chương trình thường niên thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Trong ảnh là đại hội tuyển dụng Vinhomes 2022.

Với thông điệp "Bứt tốc đón vận hội mới", đại hội tuyển dụng của Vinhomes là sự kiện đáng quan tâm trong ngành bất động sản, dành cho những cá nhân muốn nắm bắt cơ hội, đón đầu "làn sóng" mới và bứt tốc sự nghiệp trong giai đoạn chuyển mình của thị trường.