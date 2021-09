Thị trường địa ốc Hà Nội, TPHCM lao dốc, lượt quan tâm tăng ở 4 nơi khác

Dân trí Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản Việt Nam tháng 8 năm nay tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng khi mức độ quan tâm sụt giảm mạnh.

Trong báo cáo vừa công bố của một đơn vị chuyên đăng tin bất động sản, do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng. Theo đó, lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản đều có sự sụt giảm mạnh so với tháng 7.

Cụ thể, lượng tin đăng toàn trang trong tháng 8 giảm 58%, lượt quan tâm giảm 27% so với tháng trước. Mức giảm mạnh nhất tại các tỉnh, thành phố có ca nhiễm tăng cao như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội.

Trong đó, tại Hà Nội và TPHCM, mức độ quan tâm bất động sản giảm lần lượt 36% và 17% so với tháng trước.

Mức giảm ghi nhận ở hầu hết loại hình bất động sản chính như chung cư, nhà riêng và nhà mặt phố. Về lượng tin đăng, giảm mạnh nhất là phân khúc nhà riêng, đất. Còn về lượng quan tâm, giảm mạnh nhất là đất và chung cư.

Tuy nhiên, theo đơn vị nghiên cứu, thị trường lại ghi nhận số điểm sáng tại một số tỉnh khu vực miền Bắc như Bắc Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh với mức độ quan tâm tăng lần lượt 26%, 8% và 7%. Tại khu vực miền Nam có tỉnh Lâm Đồng.

Mức độ quan tâm tăng ở một số nơi kiểm soát được Covid-19.

Đáng chú ý, về chỉ số giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM, báo cáo cho thấy mức giá tháng 8 năm nay ổn định so với tháng trước, song so với cùng kỳ năm trước, thì giá vẫn tăng 8-9%.

Việc mở bán online, đặt cọc, livestream bán hàng được đẩy mạnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Trước đó, báo cáo của của một công ty tư vấn cho thấy, thị trường Hà Nội trong những tháng đầu năm nay cũng ghi nhận những hoạt động tích cực, với giá chào bán sơ cấp trung bình đối với loại hình căn hộ tăng 11% theo năm, trong khi đó loại hình biệt thự và nhà liền kề cũng đồng thời ghi nhận mức tăng khoảng 7%/năm trong giá chào bán thứ cấp. Sự tăng trưởng về giá này được nhận định là do nguồn cung hạn chế, cơ sở hạ tầng được cải thiện và tiêu chuẩn phát triển cao hơn của các dự án tại đây.

Tuy nhiên về triển vọng thị trường những tháng cuối năm nay, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu tại Savills Hà Nội cho rằng: "Đối phân khúc căn hộ, đất nền, do dịch bệnh còn đang diễn biễn phức tạp nên tình hình thị trường bất động sản các tháng cuối năm có thể nói là sẽ chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, do các chủ đầu tư. Các nhà đầu tư đều giữ tâm lý thận trọng trong việc tung bán cũng như các quyết định đầu tư".

Tuy nhiên vị này cho rằng giá được dự báo sẽ không giảm mặc dù đang có áp lực gia tăng về dòng tiền và việc chi trả của các nhà đầu tư.

Nhận định về thị trường nhà sau dịch, bà Hằng đánh giá, hoạt động thị trường sau thời gian bị nén lại được dự báo sẽ sôi động hơn. Hiện nay, trên thị trường Hà Nội, các sản phẩm nhà ở với khoảng giá từ 35 triệu đồng/m2 đến trên 40 triệu đồng/m2 đang nhiều hàng và cũng đang bán được với số lượng nhiều nhất, với lượng tiêu thụ dẫn đầu tính đến thời điểm nửa đầu năm nay.

Nguồn cung căn hộ dưới mức giá này hiện đang chiếm tỷ trọng ít hơn, ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng. Trong khi đó, căn hộ cao cấp với mức giá trung bình từ 75 - 80 triệu đồng trở lên không nhiều, tốc độ bán cũng chậm hơn các khoảng giá khác.

Nguyễn Mạnh