Thị trường bất động sản đón sóng đầu tư

Danh mục đầu tư biến động theo thị trường

Bước vào những ngày cuối cùng của năm 2021, giới đầu tư thường cơ cấu lại danh mục của mình để có chiến lược cho năm mới, đặc biệt khi thị trường đang có nhiều yếu tố tác động như lạm phát, biến chủng Omicron…

Bất động sản, chứng khoán, vàng, gửi tiết kiệm là 4 kênh đầu tư được nhiều người nhắm đến. Đối với kênh vàng, các chuyên gia nhận định thị trường đang tăng nhẹ bởi nỗi lo mất giá đồng tiền và thiếu cơ hội đầu tư. Tuy nhiên với mức giá cao so với thế giới có thể khiến giá vàng trong nước khó tăng tiếp.

Với kênh gửi tiết kiệm, lãi suất 6%-7% đối với kỳ hạn gửi trên 1 năm. Theo các chuyên gia đánh giá, trong năm 2022, nếu nhà đầu tư vẫn chưa có nhiều cơ hội rõ rệt thì việc gửi tiết kiệm vẫn là kênh giúp bảo toàn vốn.

Năm 2021 có thể nói là thời điểm thăng hoa đối với chứng khoán, tuy nhiên, nhà đầu tư cần am hiểu thị trường, phân tích kỹ sức khỏe doanh nghiệp để ra các quyết định giao dịch, tránh rủi ro cho dòng tiền.

Bất động sản thu hút nhà đầu tư

Một số nhà đầu tư nhận định, bất động sản có thể hút dòng tiền đầu tư thời gian tới, nhờ triển vọng sinh lời và dư địa phát triển vẫn còn nhiều.

Anh Mạnh Tùng (quận 2, TPHCM) cho biết đang gom hạng mục đầu tư còn 2 kênh chính là chứng khoán và bất động sản với tỷ lệ đầu tư là 20%-80%. Năm 2021, anh đều thắng lớn ở cả 2 kênh này khi tỷ suất lợi nhuận hơn 150%. Tuy nhiên, nếu chứng khoán anh vào đợt dịch là 70% nguồn vốn thì giờ anh rút sang bất động sản vì tiềm năng tăng trưởng của thị trường này.

Bất động sản đón sóng đầu tư (Ảnh minh họa: Tập đoàn Thắng Lợi).

Chia sẻ về sản phẩm nên đầu tư, anh Tùng nhận định, đất nền, nhà phố, shophouse vùng ven pháp lý hoàn chỉnh sẽ an toàn và khả năng tăng lợi nhuận cao. Không chỉ anh Tùng mà nhiều nhà đầu tư đang hướng đến thị trường bất động sản tại các dự án.

Tại The Sol City của Tập đoàn Thắng Lợi, tỷ suất khách hàng đến với dự án tăng kỷ lục trong tháng 12. Theo đó, tháng 12 tăng 300% lượt khách đến và mua sản phẩm.

Theo chia sẻ của ông Trần Thế Anh - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Thắng Lợi, lý do cho sự thành công này chính là nhờ sức hút thị trường, pháp lý cùng những tiện ích mà The Sol City đem lại cho khách hàng. Đặc biệt là khi giải bóng đá The Sol City Champions League được diễn ra thành công và bế mạc vào ngày 26/12.

"Bên cạnh sức hút từ thị trường, pháp lý của dự án, chuẩn chỉnh trong từng thiết kế thì sự tăng trưởng của dự án The Sol City trong thời gian này có thể nói đến từ giải bóng đá The Sol City Champions League. Rất nhiều khách hàng đánh giá cao khi dự án có thể tạo nên giải đấu hấp dẫn như vậy, tạo tiêu chuẩn mới cho cuộc sống giới trẻ, là nơi thích hợp an cư với 39 tiện ích cho cuộc sống gia đình", ông Thế Anh chia sẻ.

Sân bóng The Sol City - nơi diễn ra giải bóng đá The Sol City Champions League.

Chị Linh Đan (Long An), một khách hàng mua The Sol City cho biết đã có nhà ở Long An nhưng khi biết đến giải đấu The Sol City Champions League và có cơ hội tham quan dự án chị đã quyết định mua ngay một căn shophouse tại đây vì những tiện ích của dự án mang lại.

"Ở đây có đủ những tiện ích mà cả gia đình cần, các con có thể chơi bóng đá, bóng rổ, bố mẹ có thể đi dạo ở công viên, quảng trường Pop Art… Chúng tôi còn có đội PUN bảo vệ 24/7 và hưởng lợi từ chương trình "Nhà cũ đổi nhà mới - tài lộc tấn tới", tùy thích chọn thiết kế nhà từ 5 phong cách các quốc gia hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Trung Hoa, Bắc Mỹ… nên quyết định đổi nhà ngay", chị Đan nói thêm.

Với tâm lý đổi nhà cuối năm, dự án The Sol City dự kiến sẽ hút khách trong thời gian tới.

