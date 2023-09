Thêm một công ty địa ốc của em trai ông Bùi Thành Nhơn báo lỗ

Công ty cổ phần TNHH Đầu tư bất động sản Unity (Unity) vừa công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2023. Số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty bất động sản này có vốn điều lệ 2.150 tỷ đồng. Người đại diện là ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Bùi Thành Nhơn).

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 9/2016 với tên gọi Công ty cổ phần Nova Hospitality, vốn điều lệ ban đầu là 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp này là một công ty con trong lĩnh vực bất động sản của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL). Tại thời điểm 30/6/2023, Novaland sở hữu 99,98% vốn tại Unity.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hơn 80 tỷ đồng, tăng 23%. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022, đơn vị này lỗ hơn 65 tỷ đồng.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày nửa đầu năm nay, doanh nghiệp bất động sản này lỗ 173 triệu đồng, còn năm trước mức lỗ là hơn 65 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm giữa năm 2023 ở mức hơn 3.009 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do liên tục thua lỗ nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức âm.

Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 là 1,51 lần. Theo đó, nợ phải trả tại thời điểm giữa năm vào khoảng 4.544 tỷ đồng.

Năm ngoái, hệ số này của doanh nghiệp ở mức 1,48 lần. Từ đó tính ra được nợ phải trả giữa năm ngoái ở mức 3.950 tỷ đồng.

Thông tin từ HNX cho biết Unity còn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng đang lưu hành với lãi suất 12,5%/năm sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 10/2024 và tháng 11/2024.

Từ những dữ liệu trên có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận tại ngày 30/6 là 7.553 tỷ đồng, tăng 14,1% so với mức 6.619 tỷ đồng cùng thời điểm năm ngoái.

Năm 2021, công ty phát hành lô trái phiếu 584 tỷ đồng để mua vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Lake, thông qua đó sở hữu Dự án Khu Resort Hoàn Vũ - Hồ Tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau đó, ngày 31/12/2021, Novaland mua 99,98% lợi ích vốn chủ sở hữu của Unity với giá phí là 2.149,5 tỷ đồng. Qua đó, tập đoàn cũng đồng kiểm soát Du lịch Bình An, Đà Lạt Lake và Hoàn Vũ, do Unity nắm giữ 99,997% lợi ích vốn chủ sở hữu của Du lịch Bình An và Unity nắm giữ 99,997% lợi ích vốn chủ sở hữu của Đà Lạt Lake, Đà Lạt Lake nắm giữ 99,88% lợi ích vốn chủ sở hữu của Hoàn Vũ.

Tháng 10 năm ngoái, Novaland đầu tư thêm vốn 480 tỷ đồng vào công ty con này.