The Zei hút khách nhờ chính sách "ở nhà sang, sức khỏe vàng"

Không gian thiết kế tinh tế và cao cấp, công năng sử dụng tối ưu, môi trường sống gần gũi với thiên nhiên; chuỗi tiện ích dành riêng cho những cá nhân có gu, quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm và thân... là những điểm cộng của The Zei. Sở hữu căn hộ The Zei, khách hàng còn được sử dụng miễn phí cụm tiện ích dịch vụ gym, yoga, bể bơi nước mặn 4 mùa, phòng xông hơi đá muối Himalaya… tại trung tâm thể hình - chăm sóc sức khỏe ngay tầng 4 của tòa nhà, do đối tác chuyên nghiệp King Fitness khai thác và vận hành, trong thời gian 1-5 năm.

"Đây không đơn thuần là không gian để tập luyện, gia tăng trải nghiệm và nâng cao sức khỏe mà còn là tâm huyết của The Zei trong việc đem đến cho cộng đồng những giá trị sống tốt", ông Đặng Xuân Tâm - đại diện chủ đầu tư HDMon Holdings cho biết.

Không gian tập yoga với view phong cách (Ảnh phối cảnh minh họa).

Tại đây, cư dân có thể trải nghiệm và tận hưởng những cụm tiện ích hiện đại, tiện nghi và cao cấp. Ngay từ trước khi khai trương, trung tâm đã thu hút hàng trăm khách hàng quan tâm, đặt gói sử dụng dịch vụ theo năm. Phần lớn trong đó là các doanh nhân, nhân viên văn phòng - những cá nhân có lịch trình bận rộn, mong muốn tìm kiếm giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện để tận hưởng cuộc sống và giải tỏa áp lực, stress...

Tiện ích rèn luyện và chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực

Bể bơi nước mặn 4 mùa với công nghệ điện phân muối đặt trong không gian sang chảnh theo tiêu chuẩn dịch vụ tại resort 5 sao là nơi các tín đồ thích bơi lội, yêu thể thao không thể bỏ qua. Khu vực lòng bể được bố trí 3/4 diện tích trong nhà dành cho người lớn, 1/4 ngoài trời dành cho trẻ em. Mái kính cường lực 3 lớp, giúp hấp thụ ánh sáng mặt trời, đem lại không gian khoáng đạt và tự nhiên.

Bể bơi nước mặn 4 mùa tại The Zei (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nói không với việc sử dụng hóa chất để làm sạch như bể bơi thông thường, bể bơi nước mặn 4 mùa tại The Zei áp dụng công nghệ điện phân hiện đại, cho dung dịch nước muối đi qua thiết bị điện phân để chuyển hóa Natri Clorua (muối) trong nước thành khí Clo tự nhiên, giúp khử trùng hiệu quả, đem lại nguồn nước trong sạch và an toàn. Nhờ đó, sức khỏe và làn da của cư dân được nâng niu, chăm sóc, đồng thời, hướng tới một môi trường sống xanh và an toàn tối đa, kể cả cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, khách hàng còn được phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí bao gồm: Trà, cafe, hoa quả, nước detox với thực đơn đa dạng, theo phong cách healthy tại quầy juice bar & mini buffee. Quầy bar được đặt tại vị trí có tầm nhìn khoáng đạt, ngắm toàn cảnh dãy biệt thự theo phong cách châu Âu.

Bên cạnh bể bơi, dịch vụ xông khô và xông ướt giúp thư giãn toàn thân, phục hồi sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Nằm trong gói voucher quà tặng, khách hàng thoải mái tận hưởng phòng xông đá muối Himalaya với quy mô, liệu pháp làm đẹp hàng đầu thị trường, hiện chỉ có tại các spa trị liệu chuyên nghiệp.

Xông hơi đá muối Himalaya được coi là liệu trình giúp phục hồi và cải thiện sức khỏe hiệu quả. Đá muối Himalaya được phát hiện tới 84 loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe, trong đó có 85,62 % natri clorua và 14,38 % khoáng chất vi lượng khác bao gồm: Sunfat, magiê, canxi, kali, bicarbonate... Liệu pháp này được cho là có tác dụng: Giải tỏa căng thẳng, hỗ trợ điều trị mất ngủ… đồng thời thư giãn cơ bắp, làm dịu đau nhức trong cơ, khớp.

Phòng xông hơi đá muối Himalaya với trị liệu tốt cho sức khỏe tại The Zei (Ảnh phối cảnh minh họa).

Bên cạnh những giải pháp trị liệu, chăm sóc sức khỏe, tại trung tâm thể hình - chăm sóc sức khỏe The Zei, cư dân cũng có thể tìm thấy những phút thư giãn với phòng tập gym và yoga cao cấp, được trang bị các thiết bị hiện đại.

Đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp luôn theo sát học viên, để tư vấn những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và sắp xếp lịch trình tập luyện dựa theo thời gian biểu bận rộn của những cư dân thành đạt.

Cơ hội tận hưởng tiện ích miễn phí

Với mong muốn đem lại những trải nghiệm tốt cho cư dân, tùy theo loại hình căn hộ, cư dân sẽ nhận được 4 - 5 voucher chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị lên tới hơn 100 triệu đồng. Theo đó, các gia đình 4 - 5 thành viên có thể sử dụng trọn gói dịch vụ trong vòng một năm. Những cư dân độc thân, sống một mình được quy đổi 5 năm sử dụng dịch vụ. Đây là cơ hội để cả gia đình được tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, giống như đang đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao.

Chủ đầu tư còn áp dụng đồng thời nhiều quà tặng khác cho những căn có vị trí đẹp cuối cùng của dự án như: Nhận nhà ở ngay, lãi suất 0% trong 3 năm, tặng 10 năm phí dịch vụ…

"Với hệ sinh thái hiện đại và đẳng cấp, mỗi căn hộ tại The Zei không chỉ trở thành nhân tố góp phần tạo nên sức nóng của thị trường bất động sản Mỹ Đình mà còn trở thành biểu tượng cho lối sống lành mạnh và đầy phong cách", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0971 19 91 91.

Website: https://thezei.vn/