The Wisteria - trải nghiệm sống trên cao cùng thiên nhiên xanh mát

Đại đô thị Hinode Royal Park sở hữu tọa độ vàng đắt giá (Ảnh: WTO).

Hinode Royal Park - Celestia flowers: khát vọng vươn tới bầu trời

Lấy cảm hứng từ chính tên gọi của dự án Hinode Royal Park - "Bình minh tỏa nắng trên khu vườn hoàng gia" với nhiều thảm thực vật khoe sắc, Celestia flowers là phân khu cao tầng đầu tiên được ví như đóa hoa vươn mình đón ánh nắng mặt trời.

Là 1 trong 4 mảnh ghép của Celestia flowers, The Wisteria tiếp nối câu chuyện về những đóa hoa của khu vườn hoàng gia đón nắng, thể hiện cho khát vọng vươn tới bầu trời và một cuộc sống an nhiên, tự tại. Với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc sáng tạo với không gian khoáng đạt, The Wisteria đem đến cho cư dân cảm giác như sống trên các tầng mây, gần gũi hơn với bầu trời và tầm nhìn hướng ra khung cảnh đại đô thị rộng lớn.

Celestia flowers - những đóa hoa đón ánh nắng đầu tiên của khu vườn hoàng gia (Ảnh: WTO).

Căn hộ The Wisteria - tổ ấm gắn kết như đóa hoa Chu Đăng

The Wisteria lấy hoa Chu Đăng làm biểu tượng với ý nghĩa của sự gắn kết mạnh mẽ, sự chung thủy và may mắn, trở thành nguồn cảm hứng trong phong cách kiến trúc và từng chi tiết nội thất.

Từng góc nhỏ tại The Wisteria được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu công năng. Các căn hộ có từ 2 phòng ngủ và thêm 1 phòng đa năng để gia chủ sử dụng cho nhiều mục đích như phòng để đồ cho mẹ, phòng làm việc cho bố, góc học tập sáng tạo cho con hay phòng đọc sách của cả gia đình.

Trường hợp khách hàng muốn nâng chuẩn sống, The Wisteria còn cung cấp các căn hộ cao cấp như Dual Key, Duplex hay Penthouse. Với diện tích lớn hơn, nhiều không gian hơn, gia chủ có thể thay đổi chức năng các phòng để gia tăng trải nghiệm. Từ đó, mỗi thành viên trong gia đình được thoải mái tận hưởng sự riêng tư mà vẫn có thể kết nối với người thân.

Đặc biệt, mỗi căn hộ sẽ có ít nhất 2 logia, một số căn logia thông từ phòng khách sang phòng ngủ hoặc từ phòng khách sang phòng bếp, tạo ra một không gian liền mạch và thoáng đãng. Logia rộng mở ra khoảng không xanh mát, phù hợp để các thành viên ngồi đọc sách, thưởng trà hay đơn giản là tận hưởng những giây phút thư giãn, bình yên bên cạnh những người thân yêu.

The Wisteria đưa thiên nhiên vào từng ngách nhỏ của ngôi nhà (Ảnh: WTO).

Hướng tới sự thuận tiện tối đa cho cư dân, ngay trong nội khu của The Wisteria, chủ đầu tư đã thiết kế đa dạng các tiện ích từ thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, phòng tắm, phòng thay đồ đến sân chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời, quảng trường trung tâm và các dịch vụ thương mại…

Đồng thời, dự án còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp của đại đô thị Hinode Royal Park như: khu công viên trung tâm, khu nướng ngoài trời, vườn dưỡng sinh, phòng tập gym, yoga… Hội tụ giá trị sống xanh và hiện đại, hạ tầng tiện ích của Hinode Royal Park được quy hoạch khoa học, nhấn mạnh không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

The Wisteria chiếm lĩnh một vị thế tốt với kết nối giao thông thuận lợi (Ảnh: WTO).

Với vị trí tọa lạc ngay tại mặt tiền quốc lộ 32 và đại lộ lớn nhất khu đô thị Hinode Royal Park - đại Lộ Bình Minh, liền kề vành đai 3.5, tuyến metro số 7 và số 3, The Wisteria có vị thế kết nối giao thông thuận lợi. Kế bên khu căn hộ là hàng loạt tiện ích ngoại khu như trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học, các khu giải trí và văn phòng…

Nhờ hạ tầng được nâng cấp và mở rộng, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 10 phút đến siêu thị Big C Thăng Long, 15 - 20 phút đến trung tâm Hà Nội và nhiều cơ quan hành chính - kinh tế mới của Thủ đô...

Chọn The Wisteria làm nơi an cư, mỗi ngày của cư dân đều bắt đầu và kết thúc trong hạnh phúc viên mãn và mỗi khoảnh khắc đều là những kỷ niệm vô giá.

