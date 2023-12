The Wisteria - Đa dạng loại hình căn hộ, đa dạng nhu cầu

Tọa lạc tại mặt tiền các trục đường lớn quốc lộ 32 và đại lộ Bình Minh, kết nối trực tiếp đến vành đai 3.5, phân khu The Wisteria là một trong những mảnh ghép hoàn hảo của tâm điểm an cư mới phía Tây Hà Nội. Thiết kế tinh tế, đặc biệt là đa dạng loại hình căn hộ, The Wisteria đang được giới đầu tư săn đón.

Đa dạng lựa chọn

The Wisteria ghi điểm với khách hàng khi sở hữu bộ sưu tập đa dạng các loại căn hộ, từ 2 phòng ngủ (PN), 3PN, Dual Key (căn hộ 2 chìa khóa), Duplex (căn hộ thông tầng) đến Penthouse (căn hộ tầng thượng), phù hợp với mọi nhu cầu về an cư lẫn đầu tư.

Phân khu The Wisteria đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng (Ảnh: WTO).

Với diện tích đa dạng từ 73-99,7m2, các căn hộ 2PN tại The Wisteria được thiết kế đầy đủ các phòng chức năng bao gồm: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 logia, 1 phòng khách và bếp đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình mà vẫn giữ được sự riêng tư cần có cho từng thành viên. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc gồm 2-3 thành viên.

Với thiết kế linh hoạt, chủ nhân muốn tận hưởng không gian sống rộng rãi cũng có thể cải tạo căn hộ thành nhiều khu vực riêng một cách khá dễ dàng và đơn giản.

Căn hộ 3PN tại The Wisteria với diện tích trên 100m², phần lớn là căn góc, mang lại không gian rộng rãi và tầm nhìn thoáng đãng. Đặc biệt, mỗi căn hộ có ít nhất 2 logia lớn nối từ phòng khách sang bếp hoặc phòng ngủ, thậm chí có những căn sở hữu tới 3 logia, không chỉ giúp gia chủ thư giãn mà còn thích hợp để trồng cây xanh, tạo môi trường trong lành. Logia cũng có thể được sử dụng làm chỗ phơi đồ, tiết kiệm không gian bên ngoài.

Không chỉ tạo không gian sống thoáng đãng, chủ đầu tư WTO còn chú trọng mang đến giải pháp đa năng thông qua thiết kế căn hộ Dual Key. Căn hộ vừa kết hợp sự tối ưu cho không gian riêng tư, vừa gắn kết cho các gia đình đa thế hệ. Không gian tách biệt cho phép các vợ chồng trẻ sống thoải mái, tự do mà không lo làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cha mẹ trong khi gia đình vẫn có những phút giây sinh hoạt đầm ấm.

Dual Key mang đến một cơ hội đầu tư sinh lời giàu tiềm năng khi vừa ở - vừa kinh doanh "2 trong 1".

Các căn hộ tại The Wisteria được thiết kế tinh tế đón trọn ánh sáng và không khí tự nhiên (Ảnh: WTO).

Căn hộ Duplex có diện tích từ 153-260m2 là căn hộ thông tầng, được thiết kế thông giữa 2 tầng nhà liền kề, thích hợp với gia đình đông người. Tại The Wisteria, căn hộ này nổi bật với thiết kế sang trọng, tinh tế, mang lại không gian sống đẳng cấp vượt trội so với các loại căn hộ thông thường.

Penthouse của The Wisteria là biểu tượng của sự sang trọng được giới thượng lưu săn lùng, khao khát sở hữu. Với vị trí tại tầng cao nhất của tòa nhà, căn hộ Penthouse thoát khỏi ảnh hưởng của khói bụi và tiếng ồn giao thông, mang lại không gian trong lành, tĩnh lặng.

Ban công rộng lớn cùng hệ thống cửa sổ kính sát mặt sàn mở ra một tầm nhìn tuyệt đẹp, cho phép gia chủ tận hưởng ánh sáng mặt trời vào buổi sáng hay ngắm nhìn cảnh hoàng hôn mỗi buổi chiều. Thiết kế hiện đại, sang trọng của Penthouse thể hiện đẳng cấp và vị thế của chủ sở hữu, tạo nên một không gian sống xa hoa và tinh tế tại The Wisteria.

Tất cả các căn hộ tại The Wisteria đều toát lên sự tinh tế nhờ thiết kế, bài trí thông minh, đón trọn không khí và ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, chủ đầu tư WTO cũng tạo điều kiện cho gia chủ "biến hình" căn hộ một cách tối đa, thể hiện được cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Chính sách bán hàng hấp dẫn, tối ưu dòng tiền

Điểm nổi bật của The Wisteria còn ở chính sách bán hàng đột phá trong bối cảnh nguồn cung dự án mới đang khan hiếm. Phân khu The Wisteria hiện đang tạo nên làn sóng thu hút sự quan tâm lớn từ phía khách hàng và nhà đầu tư.

Sở hữu căn hộ tại The Wisteria ngay thời điểm này là "nước đầu tư" chiến lược (Ảnh: WTO).

Đối với 50 khách hàng đặt cọc đầu tiên kể từ ngày áp dụng chính sách bán hàng, The Wisteria áp dụng chiết khấu 1% trên giá trị căn hộ niêm yết. Đối với nhóm khách hàng mua từ 2 căn hộ trở lên và có chứng minh quan hệ nhân thân như vợ/chồng, tứ thân phụ mẫu, anh/chị/em ruột, họ cũng được hưởng chiết khấu 1% cho căn thứ 2 trở lên.

Không chỉ tung các chính sách bán hàng hấp dẫn, chủ đầu tư còn tặng quà cho khách hàng như gói thiết kế ban công "Green Garden" trị giá 100 triệu đồng cho người mua căn hộ 3 phòng ngủ và gói nội thất "Happy Home" trị giá 200 triệu đồng cho người mua căn hộ Dual Key. Đặc biệt, tất cả khách hàng sẽ được miễn phí 1 năm phí dịch vụ.

Với sự kết hợp giữa vị trí, thiết kế và tiện ích, The Wisteria được nhận định là một trong những lựa chọn an cư hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống lý tưởng. Sở hữu căn hộ ngay thời điểm này, nhà đầu tư sẽ được hưởng những chính sách quà tặng và hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ phía chủ đầu tư.