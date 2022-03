The Sky: "Át chủ bài" của Sun Grand City Hillside Residence

Phối cảnh Sun Grand City Hillside Residence.

Biểu tượng thịnh vượng của một thành phố

Ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện vào thập niên 90, nhà cao tầng đã đại diện cho sự phát triển và quyền lực của đô thị. Dù là các thủ phủ tài chính, kinh tế, chính trị như New York, Paris, Hong Kong (Trung Quốc) hay các hòn đảo thiên đường như Hawaii thì sự xuất hiện của các tòa cao ốc đầu tiên đều là khởi đầu cho sự bùng nổ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Cho tới ngày nay, các tòa nhà cao tầng được xây tại thành phố du lịch đều trở thành biểu tượng của sự phát triển của thành phố đó. Ví như tại Honolulu, thủ phủ của Hawaii, tòa nhà cao tầng đầu tiên là khách sạn Ala Moana được xây dựng vào năm 1970 đến nay vẫn là khách sạn 4 sao nổi tiếng thu hút khách du lịch tới đảo.

The Sky hướng tới trở thành tòa tháp biểu tượng của thành phố Phú Quốc.

Tại Phú Quốc, thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, sự hình thành của Sun Grand City Hillside Residence - tổ hợp căn hộ cao tầng trên đảo Ngọc được chủ đầu tư kỳ vọng mở ra sự phát triển của một đô thị biển hiện đại, đúng như định hướng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp tầm cỡ quốc tế, trung tâm khoa học - công nghệ của quốc gia, khu vực.

Đại diện Sun Property, đơn vị phát triển Sun Grand City Hillside Residence chia sẻ: "Khi kiến tạo dự án, chúng tôi kỳ vọng đặt nền móng cho một thành phố Phú Quốc văn minh, hiện đại. Có cùng tầm nhìn và muốn đón đầu bước phát triển nhảy vọt của thành phố, nhà đầu tư đã nhanh chóng "quét sạch" lượng sản phẩm tại 2 phân khu căn hộ The Sea và The Hill. Tháng 3, The Sky sẽ trao cơ hội cuối cùng cho khách hàng muốn sở hữu bất động sản tại công trình được ví như "kỳ quan" cao tầng của thành phố trong tương lai".

"Át chủ bài" của Sun Grand City Hillside Residence

Nếu tới Phú Quốc thời điểm này, du khách đã có thể ngắm hình hài dần hoàn thiện của các tòa căn hộ Sun Grand City Hillside Residence bên bờ biển xứ đảo. Được xem như "át chủ bài" nắm giữ tinh túy toàn dự án, đồng thời sở hữu những yếu tố độc bản riêng có, sức hút The Sky cũng tăng lên theo tiến độ của phân khu này.

Theo đó, bên cạnh yếu tố "3 tầm view, 6 giá trị và 5 công trình biểu tượng" đã làm nên thành công của "đàn anh" The Sea, The Sky còn sở hữu "yếu tố +1" - kết nối đa điểm đến. Từ đại sảnh tòa tháp thông qua trục đường chính như Burano, Milan…, cư dân dễ dàng tiếp cận tới loạt công trình biểu tượng, chuỗi tiện ích đặc sắc gồm Ga cáp treo Hòn Thơm, dãy phố F&B, Quảng trường Con Sò, Tháp đồng hồ hay Cầu Hôn...

The Sky kết nối nhiều công trình, tiện ích đặc sắc ở "Thị trấn Địa Trung Hải".

Chỉ tại The Sky, mỗi căn hộ sẽ được bàn giao hoàn thiện nội thất với phong cách Mid Century Morden - một trào lưu nghệ thuật, thiết kế nội thất, kiến trúc thịnh hành của thế kỷ trước đang dần bùng nổ trở lại khi cả thế giới ưa chuộng phong cách hoài cổ, lịch lãm, sang trọng.

Đối với những nhà đầu tư gắn bó cùng Sun Property, Mid Century Morden không còn xa lạ khi đây chính là ngôn ngữ thiết kế đã được dùng cho Sun Signature Gallery - "bảo tàng nghệ thuật" do Bill Bensley thiết kế vừa được Sun Group chính thức khai trương đón khách tham quan kể từ dịp giáng sinh năm 2021.

Ngay từ ý tưởng kiến tạo, The Sky đã mang dấu ấn riêng với vị trí cùng phong cách nội thất khác biệt, nhưng trên tất cả với bài toán đầu tư, The Sky là cơ hội cuối để khách hàng tìm thấy dòng sản phẩm căn hộ cao tầng sát biển ở Phú Quốc.

"Năm 2007, trong sự kiện thường niên của Apple, Steve Job đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng và vỡ òa với "one last thing" - chiếc điện thoại iPhone đã thay đổi cả thế giới cho tới ngày nay. Giờ đây, tại Phú Quốc, khi Sun Property chính thức giới thiệu "one last thing" của Sun Grand City Hillside Residence là phân khu The Sky, 100% quỹ căn được tung ra trong sự kiện ra mắt The Sky đã có chủ", đại diện Sun Property chia sẻ.

Căn hộ The Sky trao cơ hội để nhà đầu tư đón đầu tương lai của thành phố đảo.

Khách sạn đầu tiên Alan Moana sau hơn 50 năm vẫn là khách sạn hàng đầu của Hawaii, tòa cao ốc 22 tầng được xây dựng từ những năm 1900 Flatiron Building của New York sau hơn 100 năm vẫn là biểu tượng kiến trúc gắn với lịch sử xứ cờ hoa. Theo Sun Property, The Sky cùng Sun Grand City Hillside Residence sẽ sẵn sàng trở thành "kỳ quan" cao tầng gắn liền bản sắc của thành phố đảo Phú Quốc.

"Sở hữu căn hộ The Sky chính là chìa khóa để nắm giữ tương lai thịnh vượng, đem lại lợi nhuận bứt phá và bền vững", đại diện Sun Property chia sẻ.