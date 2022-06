The Sailing Quy Nhơn - tháp đôi bên vịnh biển

Marina Bay Sands - tòa nhà biểu tượng cho Singapore, nơi mọi du khách quốc tế đều ghé thăm khi đến với quốc đảo sư tử (Ảnh: The Sailing Quy Nhơn).

Cảm hứng từ những tòa tháp biểu tượng

Mỗi quốc gia, mỗi vùng đất đều ghi dấu trong trái tim khách du lịch bởi những tòa tháp vừa gắn liền với hình ảnh của đất nước, vừa mang vóc dáng của thời đại. Sẽ không trọn vẹn nếu tới Pháp mà không dạo bước dưới tháp Eiffel trứ danh thế giới, tới Malaysia mà không chiêm ngưỡng tháp đôi chọc trời Petronas Twin Towers, đến Singapore mà quên ghé thăm tòa nhà Marina Bay Sands lộng lẫy, hay tới TPHCM (Việt Nam) mà không check-in với tòa Bitexco bên sông Sài Gòn.

Mỗi tòa tháp biểu tượng đều là một công trình vượt thời gian, được tạo nên bởi những kiến trúc sư hàng đầu thế giới, để rồi được lưu dấu như "bảo vật" quốc gia. Không chỉ là niềm tự hào của mỗi địa danh, những tòa nhà vươn cao sừng sững còn là điểm check-in nổi tiếng, thu hút du khách ghé thăm và chiêm ngưỡng.

Lấy cảm hứng từ những tòa tháp biểu tượng đó, The Sailing Quy Nhơn được chủ đầu tư tâm huyết như một kiệt tác của kiến trúc, bổ sung vào "bộ sưu tập" những tòa nhà "phải đến" trong hành trình du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố thi ca Quy Nhơn.

Được kiến tạo bởi đội ngũ kiến trúc sư đến từ đơn vị thiết kế hàng đầu tại Việt Nam - Kita Việt, The Sailing Quy Nhơn bao gồm 2 tòa tháp mang thiết kế độc bản như những cánh buồm căng gió vươn khơi, biểu tượng cho một Bình Định đang trỗi dậy, vươn tầm quốc tế.

The Sailing Quy Nhơn tiên phong mang tới lối sống thượng lưu đỉnh cao cho những chủ nhân ưu tú. Đây là dự án 5 sao hiện hữu bên bờ biển Quy Nhơn xinh đẹp sở hữu tầm khoáng đạt đắt giá, 100% căn hộ view biển. Theo chủ đầu tư, những cư dân tinh hoa tại The Sailing Quy Nhơn sẽ không cần phải đến một nơi xa để chiêm ngưỡng những tòa tháp danh tiếng, mà ngay tại chính không gian sống này đã là một kiệt tác như thế, chỉ cần vén bức rèm cửa ra sẽ thấy cả một kỳ quan trước mắt.

2 tòa tháp đôi The Sailing Quy Nhơn vươn cao làm bừng sáng cả một vùng biển trời (Ảnh: The Sailing Quy Nhơn).

Với độ cao 36 tầng nổi gần quảng trường trung tâm, khi phố lên đèn, tòa tháp đôi tại The Sailing sẽ trở lên kiều diễm lung linh và đa sắc màu với công nghệ chiếu sáng hiện đại hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân và khách du lịch những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, rực rỡ. Dù ở bất kỳ địa điểm nào trong thành phố, du khách cũng sẽ dễ dàng bị thu hút và đắm chìm vào thứ ánh sáng thời thượng ấy. Sự hiện diện của The Sailing hứa hẹn làm thay đổi diện mạo cảnh quan của thành phố biển, là "tòa nhà ánh sáng" phồn hoa tại Quy Nhơn.

The Sailing Quy Nhơn không chỉ là tài sản thể hiện bản ngã độc tôn của giới thượng lưu, nơi đây còn được kỳ vọng trở thành tâm điểm hội tụ tinh hoa, biểu tượng cho một thành phố biển đang trên đà cất cánh hội nhập quốc tế. Sẽ thật thiếu vẹn tròn cho kỳ nghỉ dưỡng nếu du khách đến Quy Nhơn mà chưa dừng chân tại The Sailing để tận hưởng phong vị thời thượng giữa thiên nhiên trác tuyệt, đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của một biểu tượng đang "vươn mình" giữa thành phố biển phồn hoa, theo chủ đầu tư.

Những giá trị "độc tôn" tạo nên The Sailing "độc bản"

The Sailing Quy Nhơn còn được kỳ vọng là một bất động sản hạng sang hội tụ hàng loạt giá trị về vị trí, thiết kế, tiện ích… An cư tại đây hứa hẹn là một hành trình thưởng ngoạn cuộc sống phong cách vương giả được "may đo" cho những chủ nhân tinh tú, mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm thượng lưu.

Sở hữu vị trí độc tôn nơi trái tim thành phố, The Sailing Quy Nhơn tạo ấn tượng với 3 mặt tiền sáng giá bậc nhất Quy Nhơn, đó là đường Lê Duẩn - Vũ Bảo - Nguyễn Tư. Từ vị trí dự án, cư dân và du khách chỉ mất vài phút để di chuyển tới bãi biển, quảng trường trung tâm, chợ đêm Quy Nhơn, dễ dàng kết nối tới nhiều điểm du lịch nổi danh của thành phố và khu vực lân cận qua những trục đường lớn.

Vị trí "đối biển xanh, tọa trung tâm" cũng mang tới cho The Sailing Quy Nhơn một tầm nhìn mãn nhãn phóng khoáng, ngắm trọn biển, nhìn trọn phố. Chỉ cần đứng nơi ban công căn hộ, nhâm nhi ly rượu vang hảo hạng và đưa tầm mắt ra xa, du khách sẽ cảm nhận được chất sống thượng lưu tinh tế giữa chốn thiên đường thơ mộng.

Bể bơi tràn bờ tiêu chuẩn quốc tế với tầm view ra biển đắt giá.

Bên cạnh vị trí đắt giá, The Sailing Quy Nhơn còn ghi điểm trong mắt khách hàng bởi chuỗi tiện ích "All-in-One" đẳng cấp được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Nổi bật là bể bơi vô cực panorama với tầm view trực diện biển xanh; 5 tầng trung tâm thương mại quy mô và hiện đại, quy tụ những thương hiệu đình đám và xa xỉ; Sky Bar với âm nhạc sống động cho trải nghiệm về đêm thêm thú vị; cây cầu giữa tầng không kết nối 2 tòa tháp với concept độc đáo - là điểm check-in thú vị… Tất cả mang tới cho du khách những trải nghiệm độc quyền đắt giá.

Chủ đầu tư cho biết, 100% căn hộ của dự án đều có chứng nhận sở hữu lâu dài. Đây sẽ là yếu tố "bảo chứng" cho sự gia tăng giá trị thương mại và tính an toàn cho tài sản, truyền đời cho thế hệ sau. Bên cạnh nhu cầu sở hữu như một second-home, The Sailing Quy Nhơn còn mang đến cơ hội khai thác kinh doanh cho chủ sở hữu như một căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao, với tỷ lệ lấp đầy lên tới 90-95%.

Hội tụ những yếu tố độc bản đắt giá, The Sailing Quy Nhơn tiên phong ghi dấu như một biểu tượng mới của thành phố biển phồn hoa và cả khu vực miền Trung xinh đẹp. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm chuẩn sống và mang đến cơ hội đầu tư bền vững cho chủ sở hữu.