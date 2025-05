The S-Vista - Dòng sản phẩm an cư, đầu tư

Tọa độ an cư

Theo báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) quý I của Savills Việt Nam, nguồn cung mới của loại hình căn hộ chung cư tại Hà Nội là 7.940 căn, giảm tới 39% theo quý.

Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, những sản phẩm bàn giao ngay như The S-Vista thu hút khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư.

Vị trí đắc địa của The S-Vista giúp cư dân sở hữu nhiều lợi thế đắt giá.

Chị Ngọc Trâm, chủ sở hữu một căn 3 phòng ngủ tại The S-Vista, cho biết: "The S-Vista có vị trí đắc địa ngay mặt đường Đại lộ 52m và trục đường Đại Dương. Nhờ đó, tôi có thể dễ dàng kết nối tới đường Lê Thánh Tông, nút giao Cổ Linh, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… để đến chỗ làm tại quận Hai Bà Trưng hay đi vào phố cổ".

Các căn hộ The S-Vista hướng về Đại học VinUni với kiến trúc châu Âu.

Anh Minh Tuấn, một cư dân Gen Z, đánh giá cao hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một) của The S-Vista, như sân thể thao, sân chơi trẻ em, bể bơi bốn mùa… cho tới ngoại khu với điểm nhấn biển xanh, cát trắng của Hồ Ngọc Trai 24,5ha và Crystal Lagoon 6,1ha.

"Kết hợp cùng tòa tháp văn phòng Techno Park và các mảnh ghép hàng hiệu của Vingroup, chúng tôi có trải nghiệm liền mạch từ an cư, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, học tập, làm việc ngay tại nơi mình sống", anh Tuấn chia sẻ.

Trải nghiệm của cư dân The S-Vista còn được mở rộng nhờ hệ sinh thái tiện ích của Ocean City. Trong đó, nhu cầu mua sắm được đáp ứng nhờ hàng trăm shop khối đế và bộ đôi Vincom Mega Mall; nền tảng giáo dục được vun đắp nhờ hệ thống trường liên cấp Vinschool, Brighton College Vietnam, Trường quốc tế Hàn Quốc KGS hay Dewey School, Đại học VinUni… Cùng với đó là những hành trình trải nghiệm, khám phá đặc sắc tại các thiên đường giải trí, ẩm thực Grand World, Little HongKong, Little Shanghai, Làng Sake… và chuỗi sự kiện, lễ hội diễn ra suốt 4 mùa trong năm.

The S-Vista hưởng trọn lợi thế từ hệ sinh thái tiện ích của Ocean City.

Tâm điểm đầu tư

Anh Thanh Tùng, một môi giới với hơn 10 năm kinh nghiệm đánh giá, sản phẩm dễ dàng khai thác dòng tiền từ lượng khách thuê làm việc tại tháp văn phòng TechnoPark và các doanh nghiệp FDI đóng tại khu công nghiệp kế cận.

The S-Vista ghi điểm với nhà đầu tư khi đây là những sản phẩm cuối cùng của phân khu S2, sẵn sàng bàn giao nhưng vẫn đang được chủ đầu tư áp dụng chính sách ưu đãi.

Vinhomes hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư tại The S-Vista bằng những chính sách ưu đãi.

Theo đó, khách hàng và nhà đầu tư sở hữu các căn hộ The S-Vista nhờ 3 phương án thanh toán linh hoạt, phù hợp với đa dạng tiềm lực tài chính. Với vốn tự có dồi dào, khách có thể chọn hình thức thanh toán sớm trong 25 ngày kể từ ngày ký cọc để nhận được ưu đãi tới 10% giá trị căn hộ. Thanh toán theo tiến độ 100% giá trị căn trong 60 ngày kể từ ngày ký cọc, khách được ưu đãi 5%.

Với nguồn vốn eo hẹp, khách có thể chọn vay ngân hàng tới 70% giá trị sản phẩm, hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng. Sau 18 tháng hỗ trợ lãi suất cũng là lúc các dự án hạ tầng trọng điểm phía Đông Hà Nội như Vành đai 3.5, Vành đai 4… hoàn thành. Khách hàng và nhà đầu tư có thể thanh khoản theo nhu cầu, hoặc tiếp tục nắm giữ để gia tăng tài sản nhờ sự phát triển của khu Đông trong giai đoạn tới.

"Dù để ở hay đầu tư, The S-Vista đều đáng cân nhắc", anh Tùng khẳng định.