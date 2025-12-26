The Rey Edition - Không gian sống trên cao cho giới tinh hoa

Không gian sống giữa tầng không

Năm 2019, căn penthouse có diện tích hơn 2.200m2, chiếm trọn 4 tầng từ tầng 50 đến tầng 53 của tòa tháp 220 Central Park South ở New York đã được bán với giá 238 triệu USD.

Những bất động sản tầng không ấy không đơn thuần định vị bằng sự xa xỉ độc bản là vị trí độc tôn, dịch vụ, tiện ích đẳng cấp, kiến trúc độc đáo… mà còn xác lập giá trị từ những đặc quyền vô hình không dễ định lượng.

Đó là tận hưởng không gian thông thoáng, giảm thiểu bụi mịn và những va chạm ồn ào của đời sống đô thị.

Nhu cầu đó cũng thể hiện ở phương Đông, đặc biệt tại những quốc gia mà tầng lớp giàu có đang trẻ hóa.

Một bộ phận thế hệ tinh hoa được “giáo dục toàn cầu” thông qua học tập, trải nghiệm tại phương Tây dần theo đuổi những chuẩn mực sống khác biệt. Với họ, dinh thự không còn phải gắn với mặt đất. Vị thế có thể được xác lập ở độ cao, nơi không gian sống phản chiếu bản sắc cá nhân và tầm nhìn sống dài hạn.

Tại Hà Nội, với nhiều người sinh ra và trưởng thành ở lõi đô thị, đặc biệt là khu phố cổ, nhà mặt đất không chỉ là nơi ở mà còn là một phần ký ức tập thể được bồi đắp qua thời gian. Tuy nhiên, khu vực này, biệt thự nằm trong lõi đô thị hội tụ đồng thời 3 giá trị: tiện ích an cư chất lượng - thương mại hoàn chỉnh - giáo dục đạt chuẩn, nguồn cung mới đáp ứng nhu cầu hiện hạn chế.

Thế nhưng, một bộ phận tầng lớp giàu có đang trẻ hóa không níu giữ những khuôn mẫu cũ trong một cuộc sống chuyển động không ngừng. Khi mảng xanh ngày càng thu hẹp, ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn, sự dịch chuyển lên cao được quan tâm.

The Rey Edition - không gian sống giữa tầng mây

Trong dòng chảy toàn cầu ấy, tại Việt Nam, The Rey Edition tại Rivea Residences xuất hiện, kiến tạo phong cách sống tinh hoa tại Hà Nội. Bộ sưu tập giới hạn các căn duplex - biệt thự trên mây kỳ vọng lấp đầy khoảng trống của thị trường căn hộ hạng sang phía Nam thủ đô, góp phần định hình xu hướng dịch chuyển lên cao và hứa hẹn khai mở chuẩn sống mới của giới thượng lưu.

Lấy cảm hứng từ “Rey” - biểu trưng cho vương quyền trong tiếng Tây Ban Nha, The Rey Edition không theo đuổi sự lộng lẫy mang tính trình diễn. Giá trị cốt lõi của không gian sống nằm ở những đặc quyền riêng biệt, không dễ dàng nhân bản hay tái lập. Đó là bầu trời bao la như một tài sản riêng và tầm nhìn mở rộng ôm trọn công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15ha, hòa theo nhịp chảy của sông Hồng và vươn tới phố cổ, tạo nên một bức tranh thị giác khoáng đạt.

Đó còn là nhịp sống sang trọng được chắt lọc khỏi ồn ào, khói bụi và cảm giác viên mãn khi không gian được khai mở theo nhiều tầng bậc: cao để tách biệt, sâu để lắng đọng và rộng để tự do tận hưởng.

The Rey Edition - Bộ sưu tập biệt thự trên cao tại Rivea Residences thu trọn cảnh sông nước và phố thị trong tầm mắt (Ảnh: CĐT).

Giới hạn 96 căn duplex được bố trí từ tầng 20 đến tầng 35, The Rey Edition định hình một chuẩn mực cư trú khác biệt: chọn lọc, tinh khiết, hứa hẹn mang tính biểu tượng. Quy mô giới hạn không nhằm phô trương sự khan hiếm, mà để kiến tạo một cộng đồng đồng điệu về gu sống, mỗi chủ nhân tách khỏi sự đông đúc quen thuộc của các tòa nhà cao tầng.

Mỗi căn duplex tại The Rey Edition là một không gian sống độc lập với thiết kế thông tầng cao tới 6,8m, tối thiểu hai phòng ngủ master suite (phòng lớn) và bố cục mở. Không gian được chia thành hai nhịp sống: tầng dưới dành cho kết nối - tiếp khách, sinh hoạt chung; tầng trên là miền riêng tư, nơi sự tĩnh tại được đặt lên hàng đầu. Ánh sáng và gió trời được dẫn dắt tự nhiên qua từng lớp không gian, trong khi cảm giác riêng tư vẫn được giữ gìn trọn vẹn.

Mỗi căn duplex The Rey là một không gian sống riêng biệt, thoáng đãng với thiết kế thông tầng, có hồ bơi cùng sân vườn riêng (Ảnh: CĐT).

Mỗi căn duplex còn sở hữu hồ bơi riêng và sân vườn riêng tại ban công, cùng chỗ đỗ xe ôtô định danh. Các chi tiết này không chỉ mở rộng biên độ trải nghiệm, mà còn gia tăng cảm giác sở hữu, xác lập ranh giới không gian chủ quyền với từng khoảnh khắc đều mang dấu ấn riêng của chủ nhân.

Giữa tầng không, mỗi căn biệt thự tại The Rey Edition được kiến tạo như một không gian sống tự chủ, nơi tự do và tiện nghi đạt đến trạng thái cân bằng hiếm có. Ở cao độ ấy, những đối cực quen thuộc của đời sống đô thị dường như không còn tồn tại: vị trí trung tâm không đi kèm ồn ào, tiện ích không đánh đổi bằng sự an yên.

Chủ nhân bước ra khỏi nhịp chảy gấp gáp thường nhật để làm chủ tiết tấu sống của chính mình, không bị cuốn theo những xáo động bên ngoài. Từng giá trị được sắp đặt có chủ ý, đủ tinh giản để sống chậm giữa lòng thành phố, đủ sâu để tái tạo năng lượng và tận hưởng trọn vẹn những đặc quyền của một chuẩn sống chỉ dành cho số ít.