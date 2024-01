The Privia - Khang Điền đã cất nóc, tiếp tục mở bán đợt 2 với 100 căn đặc biệt

Trong số 100 căn của giỏ hàng đợt 2, có 40 căn studio giá từ 2 tỷ đồng/căn (chưa bao gồm VAT).

The Privia - Khang Điền: Tâm điểm 3 quận, gồm quận Bình Tân - quận 6 - quận 8.

Tầm nhìn độc đáo - giá trị khác biệt

Với tầm nhìn khoáng đạt, không giới hạn, cư dân sẽ chạm đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ thư giãn đến vui tươi với cụm tiện ích nội khu kết nối liên hoàn tại tầng 4, hay hướng tầm mắt về phía thành phố, tận hưởng nhịp sống phố thị phồn hoa.

Mỗi sáng, cư dân sẽ được đánh thức bằng những tia nắng ban mai, ngắm nhìn không gian xanh biếc, yên bình của công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6.000 m2 để bắt đầu một ngày mới tràn năng lượng.

Tháp A - The Privia có tầm nhìn đẹp, kết cấu hình chữ L, mở rộng 3 hướng, mang đến trải nghiệm đa sắc màu.

Căn hộ studio - "tất cả trong một", gần gia đình nhưng rất riêng tư

Cân bằng thân - tâm - trí, hướng đến cuộc sống chất lượng đang là xu hướng của người thành đạt khi lựa chọn cho mình một ngôi nhà để trở về sau những giờ làm việc bận rộn.

Trong số sản phẩm ra mắt đợt này, Tập đoàn Khang Điền lần đầu tiên giới thiệu căn studio với thiết kế đặc trưng nhỏ gọn, tối ưu công năng và không có vách ngăn giữa phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Tất cả được tích hợp trong một không gian vừa đủ tinh gọn, giúp chủ nhân linh hoạt bài trí theo sở thích. Mỗi căn đều có logia, tận dụng tối đa diện tích sử dụng, đảm bảo thông thoáng, đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Căn studio với các không gian phòng ngủ, không gian phòng khách, phòng bếp… không vách ngăn.

Căn studio hướng đến nhu cầu định cư tại TPHCM cho các bạn trẻ độc thân với thu nhập ổn định, vợ chồng trẻ chưa vướng bận con cái hoặc cha mẹ ở miền Tây mua cho con phát triển sự nghiệp, học hành...

Loại hình này còn phù hợp cho các gia đình đa thế hệ nhằm giải quyết bài toán của rất nhiều khách hàng hiện nay là "ra riêng nhưng vẫn tròn đạo hiếu với ba mẹ". Căn studio gần các căn góc của loại 2 phòng ngủ + 1; 3 phòng ngủ giúp người mua có thể chọn 2 căn gần nhau để gắn kết tình thân. Ở đó, con cháu vừa có thể thăm hỏi cha mẹ hàng ngày vừa có môi trường sống an ninh, an toàn hơn mà mỗi người vẫn được hưởng trọn giây phút độc thân - độc lập.

Căn studio còn có thể đầu tư cho thuê, tạo nguồn thu nhập ổn định trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp kỷ lục như hiện nay.

Nhận nhà cuối năm - an tâm sổ hồng

Bất chấp những khó khăn của thị trường, Tập đoàn Khang Điền vẫn kiên định với tôn chỉ: phát triển bền vững trên nền tảng pháp lý minh bạch.

Theo đó, The Privia đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan chức năng. Sau hơn 500 ngày chuẩn bị, Khang Điền đã có 1 ngày bùng nổ giao dịch trong sự kiện mở bán cuối tháng 11/2023, cho thấy thương hiệu Khang Điền càng ghi dấu ấn trên thị trường.

Khởi công tháng 6/2022, The Privia luôn trong trạng thái khẩn trương thi công tích cực, hiện đã cất nóc vào tháng 12/2023, dự kiến bàn giao quý IV/2024.

Như vậy, chỉ chưa đầy một năm nữa, những chủ nhân tương lai sẽ dọn nhà về an cư, bắt đầu hành trình mới tại The Privia, thuộc khu dân cư hiện hữu sầm uất, tâm điểm 3 quận Bình Tân - quận 6 - quận 8, cách Aeon Mall Bình Tân, công viên Phú Lâm và bến xe miền Tây 3 phút và mất 20 phút để di chuyển về quận 1.

Tại đây, cuộc sống của các cư dân hứa hẹn sẽ sang một trang mới với nhiều trải nghiệm hơn cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng kết nối 3 khối tháp. Trong đó, điểm nhấn là hồ bơi vô cực dài 50m tại tầng 4, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, phòng đọc sách...

Cũng như các khu căn hộ Jamila, Safira, Lovera Vista… do Khang Điền phát triển trước đây, The Privia cũng đảm bảo bàn giao sổ hồng đúng tiến độ theo quy định, mang đến sự an tâm và hài lòng cho khách hàng.