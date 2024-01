The Ori Garden và tiêu chí sống bền vững của cộng đồng văn minh

Khách hàng có thể sở hữu những căn hộ mức giá phù hợp trong quần thể nhiều không gian xanh, hệ tiện ích đa dạng.

Hệ tiện ích đa dạng - Điểm nhấn đặc biệt trong khu đô thị xanh

The Ori Garden đang là nơi an cư của hơn 3.000 cư dân Đà Nẵng. Đồng thời, giai đoạn 2 của dự án đang được giới thiệu ra thị trường và tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng với hơn 800 căn hộ hoàn thành ký hợp đồng mua bán.

Theo chủ đầu tư, dự án phát triển dựa trên triết lý sống bền vững, chú trọng vào trải nghiệm, nâng cao sức khỏe của người dân. Điều này được thực hiện thông qua những khuôn viên nhiều cây xanh, hệ thống tiện ích đa dạng, thiết thực... phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Khu vực tiện ích nội khu tại The Ori Garden giai đoạn 1 (Ảnh: The Ori Garden)

Là dự án hiếm hoi sở hữu phần diện tích cho tiện ích lên tới 10.000m2, The Ori Garden gây ấn tượng với khách hàng nhờ hệ thống hơn 20 tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, vận động của mọi thành viên trong mỗi gia đình.

Dự án sở hữu nhiều phần không gian tiện ích xanh mát với thông qua cụm 6 vườn chủ đề Nhật Bản. Những khu vườn đóng vai trò như "lá phổi xanh" giúp điều tiết nhiệt độ, không khí, tạo ra khuôn viên trong lành để cư dân có thể lui tới nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc.

Đồng thời, đây cũng là nơi kết nối những thành viên trong gia đình, gắn kết hàng xóm, cộng đồng cư dân. Điều này xuất phát từ chủ ý đặt sức khỏe và chất lượng cuộc sống cư dân lên hàng đầu của chủ đầu tư dự án.

Chị Thanh Huyền, cư dân tại The Ori Garden chia sẻ: "Nhiều hoạt động thường ngày của bố tôi đều diễn ra ở khu vườn nội khu như đánh cờ, tập thể dục. Bạn nhỏ nhà tôi những ngày nghỉ cũng hay cùng ông xuống đó chơi đùa, vẽ tranh. Cả nhà đều dành phần lớn thời gian rảnh ở đó. Không khí trong lành, cây cối xanh mát khiến ai cũng dễ chịu".

The Ori Garden còn cung cấp đa dạng tiện ích, phục vụ nhu cầu giải trí, vận động của người dân như: khu bể bơi cho cả gia đình, dãy phố thương mại với đa dạng hàng hóa - dịch vụ, khu tổ chức tiệc nướng ngoài trời…

Tất cả đang tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, vui vẻ, trở thành nơi an cư lý tưởng của nhiều hộ gia đình. Cũng nhờ đó, tháng 9/2023, The Ori Garden nhận được giải thưởng "Dự án đáng sống năm 2023" do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức.

The Ori Garden - Thiết lập tiêu chuẩn mới cho thị trường căn hộ Đà Nẵng

Không chỉ kiến tạo không gian sống đa dạng tiện ích, chú trọng vào yếu tố xanh, các dịch vụ, thiết kế căn hộ tại The Ori Garden cũng góp phần tạo nên không gian sống chất lượng, bền vững. Điều này bắt đầu từ lối thiết kế căn hộ tinh giản theo phong cách Nhật Bản nhưng vẫn đầy đủ công năng và đặc biệt chú trọng vào cảm nhận của gia chủ.

Căn hộ đầy đủ các không gian chức năng như phòng khách, lô gia, ban công, khu bếp… được bố trí một cách hợp lý, đảm bảo các tác vụ, sinh hoạt trong ngôi nhà luôn tiện nghi, dễ dàng. Ngoài ra, thiết kế này cũng cho phép các căn hộ tại The Ori Garden có khả năng đón nắng, gió tự nhiên, đảm bảo luồng không khí trong ngôi nhà luôn được luân chuyển. Thiết kế tinh giản cùng việc hướng tới sự thoải mái, tiện lợi trong chính ngôi nhà cũng được xem là cách mà chủ đầu tư hướng tới tạo dựng một cuộc sống chất lượng và bền vững cho khách hàng.

Cận cảnh bên trong một căn hộ tại dự án The Ori Garden (Ảnh: The Ori Garden)

Hoàn thiện vào bộ tiêu chí sống bền vững, chất lượng và làm hài lòng nhiều khách hàng phải nhắc đến đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp. So với nhiều tòa chung cư tự quản thường gặp các vấn đề như: khó đảm bảo vệ sinh chung, tòa nhà xuống cấp, các tiện ích đi xuống… đơn vị quản lý vận hành tại The Ori Garden sẽ cung cấp dịch vụ về an ninh, bảo dưỡng tòa nhà, công trình tiện ích hay những dịch vụ về điện, nước, phòng cháy chữa cháy…

Nhờ vậy các công trình tiện ích chung, căn hộ… sẽ luôn được duy tu, bảo trì, đảm bảo cảnh quan The Ori Garden luôn như mới, hạn chế sự tác động của thời gian và mang đến một không gian sống chỉn chu, nhiều sức sống cho cư dân. Ngoài ra, The Ori Garden còn được bố trí nhân sự lễ tân túc trực 24/7 tại phần sảnh đón tiếp để quan tâm, ghi nhận các vấn đề kịp thời.