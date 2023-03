The Ori Garden và mong muốn nâng tầm chất lượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Đà Nẵng thiếu nguồn cung căn hộ chất lượng, giá tốt

Cùng với tốc độ tăng giá bất động sản, việc sở hữu mái ấm dành cho đại đa số những người dân Đà Nẵng trở thành một vấn đề đáng quan tâm.

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng chung cư tại Đà Nẵng hiện không quá nhiều, đặc biệt là các chung cư nhà ở xã hội (NOXH). Các chung cư với tính chất NOXH không được đầu tư nhiều về tiện ích và dịch vụ, trong khi đó các chung cư cao cấp với tiện ích đa dạng thì lại neo mức giá quá cao, không dành cho số đông. Đã 10 năm kể từ khi những tòa chung cư NOXH đầu tiên ra đời tại TP Đà Nẵng, nhưng nhu cầu người dân về sản phẩm này vẫn chưa "hạ nhiệt".

TP Đà Nẵng thiếu hụt nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp (Ảnh: Shutterstock).

Phần lớn chung cư NOXH trên thị trường TP Đà Nẵng đều hoạt động từ lâu, thiết kế tòa nhà ít nhiều đã cũ. Và các chung cư này cũng thiếu tiện ích, có nơi không đáp ứng được cả những tiện ích căn bản như bãi đỗ xe, không gian vui chơi…

Chị Hoàng Thị Ngọc, một viên chức trẻ, chia sẻ: "Gia đình tôi đã sống tại khu NOXH cũng đã 2 năm. Về căn hộ, tôi không có gì phàn nàn, chỉ lăn tăn một vấn đề duy nhất là không có không gian cho trẻ con nhà tôi chơi".

Những năm gần đây, không gian và tiện ích sống trở thành tiêu chí quyết định của các gia đình khi chọn mái ấm. Bất động sản trung tâm với giá quá cao nhưng hạn chế diện tích, không nhiều tiện ích ngày càng bớt hấp dẫn với khách hàng trẻ.

Những căn nhà trong hẻm nhỏ cũng không còn được ưa chuộng. Với giá tương đương, căn hộ chung cư đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, bởi đề cao sự tiện nghi, môi trường sống chất lượng, với đầy đủ dịch vụ cho cả nhà.

Hệ sinh thái tiện ích nổi trội

Với mong muốn mang tới một chuẩn mực mới cho khái niệm NOXH, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) đã đầu tư xây dựng phát triển Chung cư nhà ở xã hội tại lô B4.2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại là The Ori Garden) với hệ thống tiện ích và dịch vụ khác biệt. Dự án sở hữu những tiện ích tương đương với các chung cư trung cấp trở lên, đáp ứng đa nhu cầu cho đa dạng các thế hệ.

Hệ thống tiện ích đa dạng của The Ori Garden (Ảnh phối cảnh minh họa).

Ở đây, con trẻ có thể vui chơi thỏa thích tại bể bơi nội khu, quảng trường rộng gần 10.000m2 hay khu phát triển thể chất dành riêng cho trẻ em. Thế hệ cao tuổi có thể thư giãn ở các khu vườn chủ đề nội khu để đánh cờ, hay rèn luyện sức khỏe tại các máy tập ngoài trời.

Để thuận tiện cho các gia đình sinh hoạt, dự án gồm một dãy các căn hộ vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh, trong tương lai sẽ được phát triển thành các cửa hàng dịch vụ như siêu thị, tạp hóa, spa... Trường mầm non và thư viện cũng sẽ được xây dụng trong khuôn viên dự án, nhằm tiết kiệm thời gian đưa đón con trẻ.

Dãy thương mại đa dạng dịch vụ cho cư dân The Ori Garden (Ảnh phối cảnh minh họa).

Bên cạnh tiện ích, an ninh trật tự, an toàn nội khu là vấn đề được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. The Ori Garden là một trong ít những dự án NOXH có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, mang tới những dịch vụ chăm sóc đời sống cho cư dân như: hệ thống lễ tân và an ninh 24/7, dịch vụ hỗ trợ sửa chữa kỹ thuật cho từng căn hộ, vận hành và duy trì tiện ích nội khu, vệ sinh cảnh quan khu vực công cộng.

"So với những căn hộ cùng phân khúc trên thị trường, The Ori Garden tự tin về không gian sống, cảnh quan và tiện ích, phù hợp với xu thế nâng cao chất lượng sống, hướng đến một không gian đáng sống nổi bật tại thành phố đáng sống - Đà Nẵng", đại diện SDN khẳng định.