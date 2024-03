The Ori Garden ghi điểm với khách hàng nhờ thực hiện đúng các cam kết

Bàn giao sổ hồng đúng hạn

Với nhiều cư dân đang sinh sống tại chung cư nhà ở xã hội thuộc lô B4-1,nằm trong khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại The Ori Garden), niềm vui những ngày đầu năm mới này như trọn vẹn hơn khi họ vừa được chủ đầu tư bàn giao sổ hồng của căn hộ dọn về chưa lâu.

Cư dân The Ori Garden giai đoạn 1 nhận bàn giao sổ hồng (Ảnh: The Ori Garden).

Đầu tháng 2, gần 200 hộ cư dân tòa CT3 thuộc giai đoạn 1 dự án đã được Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN), chủ đầu tư dự án The Ori Garden bàn giao sổ hồng. Giai đoạn 1 khởi công vào tháng 4/2021 và bàn giao căn hộ vào tháng 5/2023, tức là chỉ sau hơn 8 tháng nhận bàn giao căn hộ, cư dân The Ori Garden đã nhận được sổ hồng.

Chị Hồng Anh, cư dân tòa CT3 (The Ori Garden) chia sẻ: "Sau khi nhận thông báo về việc nhận sổ hồng căn hộ, vợ chồng tôi đã sắp xếp tham dự để kịp nhận sổ trước Tết âm lịch. Chủ đầu tư đã thực hiện đúng cam kết với người mua nhà, chúng tôi rất đánh giá cao điều này".

Việc thực hiện bàn giao sổ hồng đúng cam kết với khách hàng thể hiện những nỗ lực, uy tín của chủ đầu tư đối với cộng đồng cư dân dự án. "Đối với người mua nhà, cầm trên tay sổ hồng căn hộ là bảo chứng cho an cư bền vững. Điều này cũng chính là tinh thần của The Ori Garden, mong muốn tạo môi trường sống bền vững, an tâm cho người dân", đại diện đơn vị phát triển kinh doanh dự án BHS miền Trung chia sẻ.

Dự kiến trong những tháng đầu năm 2024, chủ đầu tư SDN tiếp tục thực hiện bàn giao sổ hồng cho những cư dân tòa tiếp theo. Điều này tăng cường uy tín, thể hiện trách nhiệm của đơn vị với khách hàng và tạo sự an tâm cho cư dân The Ori Garden.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng giai đoạn 2

Giai đoạn 2 của dự án The Ori Garden đang được triển khai khẩn trương, tích cực. Từ những ngày đầu năm, công trường dự án đã sôi động với đội ngũ công nhân, kỹ sư, chuyên gia và hệ thống máy móc chuyên dụng. Hiện các tòa CT5, CT6, CT8, CT9 và CT10 đã hoàn thành việc sơn sát mặt ngoài.

Riêng tòa CT7 (tòa căn hộ cho thuê) đang chuẩn bị những công đoạn cuối để đổ sàn tầng 18. Dự kiến, giai đoạn 2 của dự án sẽ đạt đúng tiến độ bàn giao căn hộ tới khách hàng vào quý IV/2024 theo kế hoạch.

Công trường xây dựng giai đoạn 2 dự án The Ori Garden (Ảnh: The Ori Garden).

Theo đơn vị phát triển kinh doanh dự án BHS miền Trung, giai đoạn 2 của The Ori Garden sẽ tiếp tục được đầu tư và phát triển dựa trên triết lý sống bền vững, chú trọng và những tiện ích, giúp cải thiện thể chất, tinh thần cho cư dân mọi độ tuổi.

Giai đoạn 2 dự án được xây dựng với 6 tòa tháp chung cư thay vì 4 tòa như ở giai đoạn 1. Để đáp ứng nhu cầu giải trí, sử dụng tiện ích cho lượng lớn cư dân, chủ đầu tư đã chú trọng vào đầu tư không gian tiện ích.

Giai đoạn 2 dự án gây ấn tượng mạnh với khách hàng nhờ diện tích không gian xanh vượt trội. Gần 9 khu vườn nội khu, bộ đôi quảng trường diện tích lớn hơn và khu bể bơi ngoài trời được chú trọng phát triển để phục vụ nhu cầu cải thiện thân - tâm - trí của cư dân.

Các trải nghiệm tại gia của cư dân The Ori Garden sẽ tiếp tục đẩy lên cao với những tiện ích mua sắm, dịch vụ đa dạng tại dãy căn hộ để ở kết hợp thương mại tầng 1. Tại đây sẽ tập trung gần như đầy đủ các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà thuốc, spa, cửa hàng thời trang… Đến hiện tại, khoảng hơn 80% các căn hộ ở kết hợp kinh doanh đã đi vào hoạt động với lượng khách hàng ổn định, tạo sự sôi động cho cả khu vực.

Các tòa tháp căn hộ giai đoạn 2 vẫn được thừa hưởng toàn bộ dịch vụ chất lượng từ đơn vị quản lý vận hành tận tâm, chuyên nghiệp. Đơn vị quản lý vận hành cung cấp dịch vụ về an ninh, bảo dưỡng và những dịch vụ về điện, nước, phòng cháy chữa cháy… đảm bảo không gian sống và công trình tiện ích dự án luôn được duy tu để đạt hiện trạng như mới.

Với những phản hồi tích cực của khách hàng ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 của The Ori Garden tiếp tục được quan tâm, đón nhận. Theo đơn vị phát triển kinh doanh, hiện đã có gần 1.500 hồ sơ đăng ký mua căn hộ, trong đó hơn 900 hồ sơ đủ điều kiện hoàn thành ký hợp đồng mua bán.

Tính đến thời điểm hiện tại, The Ori Garden được đánh giá là một trong những dự án an cư có tốc độ xây dựng và pháp lý đảm bảo tại Đà Nẵng.