The Ori Garden được bình chọn "Dự án đáng sống năm 2023"

The Ori Garden - Dự án nhà ở xã hội đáng sống năm 2023

Đây là giải thưởng do tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp - Cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp với những dự án nhà ở chất lượng, góp phần tạo dựng đô thị văn minh, phát triển xã hội.

Kết quả dựa trên bình chọn của bạn đọc cùng với phần đánh giá, nhận xét của hội đồng chuyên môn là các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, quy hoạch, phát triển xanh bền vững.

Với hàng trăm dự án, công trình nhà ở góp mặt trong danh sách đề cử, chung cư và nhà ở xã hội thuộc lô B4-1 khu đô thị Bàu Tràm Lakeside, tên thương mại là The Ori Garden được xướng tên "Dự án đáng sống năm 2023" tại hạng mục nhà ở xã hội.

Ngày 22/9 tại Hà Nội, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng nhận giải thưởng "Dự án đáng sống năm 2023" cho dự án The Ori Garden (Ảnh: BTC).

Theo đó, giải thưởng của dự án được đánh giá thông qua những bộ tiêu chí đặc thù của ban tổ chức gồm: tiêu chí về tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở, hạ tầng, kỹ thuật xây dựng. Cùng với đó là các tiêu chí về sáng kiến của dự án trong việc phát triển an sinh xã hội.

Dưới góc độ thực hiện các quy định về xây dựng, chủ đầu tư cho biết, The Ori Garden là dự án được xây dựng đảm bảo chất lượng công trình. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), hệ thống cung cấp nước sạch và an ninh tòa nhà, đảm bảo việc an sinh cho cư dân.

Tiêu chuẩn mới cho nhà ở xã hội

Ở góc độ về các tiêu chí an sinh xã hội, sáng kiến của dự án, từ khi lên ý tưởng, thiết kế và chuẩn bị xây dựng, chủ đầu tư cho hay, đơn vị đã xác định việc thay đổi sự nhìn nhận của không chỉ người dân Đà Nẵng mà còn của toàn xã hội về loại hình nhà ở xã hội (NOXH).

Theo đó, The Ori Garden sẽ tái định nghĩa về NOXH khi mang đến những tổ ấm có thiết kế hiện đại, bền vững trong quần thể nhiều tiện ích, giúp mang đến một cuộc sống nhiều thuận tiện và nâng cao trải nghiệm cho cư dân. The Ori Garden được kỳ vọng sẽ là nơi an cư lành mạnh của hàng nghìn người lao động Đà Nẵng và là nơi nghỉ ngơi, giải trí của trẻ em, người lớn và người cao tuổi.

The Ori Garden - "Dự án đáng sống năm 2023" (Ảnh: The Ori Garden).

The Ori Garden được quy hoạch trên khu đất diện tích 1,3ha, mật độ xây dựng 39,34% cùng với đó là các công trình tiện ích phục vụ cư dân. Dự án cung cấp ra thị trường những căn hộ để ở, cho thuê và các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tầng 1.

Những căn hộ tại đây có diện tích 36-70m2 chia thành các căn 1 - 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Các căn hộ đều có hệ thống PCCC, các lối thoát hiểm theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng.

Với mức giá thành hợp lý, The Ori Garden được đánh giá là dự án "vừa túi tiền", phù hợp với đại đa số người lao động Đà Nẵng. Dù vậy, cư dân tại đây vẫn được thụ hưởng nhiều tiện ích hiện đại tương đương với những dự án thương mại trung cấp trên thị trường.

Bên cạnh mang đến một cuộc sống văn minh với nhiều tiện ích như bể bơi, khu vui chơi trẻ em, trường học, sân chơi, quảng trường…, cư dân The Ori Garden còn được thường xuyên tham gia vào các hoạt động, sự kiện tại dự án, giúp xây dựng và kết nối cộng đồng.

Hoạt động cộng đồng dành riêng cho cư dân The Ori Garden (Ảnh: The Ori Garden).

Theo chủ đầu tư, hiện cư dân đã về đây sinh sống và được trải nghiệm nhiều tiện ích, sự kiện cộng đồng đáng nhớ. Giai đoạn 2 của dự án đang tiếp tục nhận được nhiều hồ sơ đăng ký mua nhà, cho thấy sức hút đặc biệt của dự án.