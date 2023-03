The Ori Garden - Cơ hội an cư cho hàng nghìn gia đình tại Đà Nẵng

Mua chung cư chỉ với 3,8 triệu đồng một tháng

Là thành phố biển năng động bậc nhất cả nước, Đà Nẵng phát huy thế mạnh khi phát triển dòng bất động sản có yếu tố biển, nghỉ dưỡng. Bước phát triển của dòng bất động sản nghỉ dưỡng khiến cho mức giá nhà ở tại đây neo cao.

Mặt khác, với lực lượng lao động dồi dào, Đà Nẵng lại thiếu đi những bất động sản ở thực với mức giá thành hợp lý. Hay nói cách khác là những căn hộ ở thực với mức giá "đại chúng", nằm trong khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Thấu hiểu điều này, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ ở thực - chung cư nhà ở xã hội tại lô B4-1 và B4-2 thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, tên thương mại là The Ori Garden - với mức giá cùng gói hỗ trợ tài chính ưu việt. Theo đó, một căn hộ 2 phòng ngủ có mức giá trung bình hơn 955 triệu, khách hàng chỉ cần bỏ ra hơn 286 triệu đồng, tương đương 30% giá trị sản phẩm là có thể sở hữu ngay một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 58m2, phù hợp với những gia đình 4 người.

Khách hàng còn được hưởng gói vay với lãi suất ưu đãi hiện hành chỉ 4,8% đến từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, dư nợ giảm dần trong vòng 25 năm. Đây là mức lãi suất cho vay mua nhà hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

"Theo tính toán, khách hàng chi trả một khoản tiền gồm gốc và lãi từ 4,9 triệu đồng. Con số này giảm dần theo các năm, đến năm thứ 15, khách chỉ cần thanh toán 3,41 triệu/tháng, năm thứ 25 là 2,34 triệu. Như vậy trung bình một tháng khách hàng sẽ chỉ cần chi trả 3,8 triệu/tháng, tương đương với chi phí thuê một phòng trọ tại Đà Nẵng để sở hữu một căn hộ tại dự án", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Chỉ 3,8 triệu đồng/tháng để sở hữu một căn chung cư tại Đà Nẵng (Ảnh: The Ori Garden).

Với phương án vay này, khách hàng có thể giảm áp lực tài chính. Đây được xem là chính sách hỗ trợ đắc lực giúp hiện thực hóa khát khao sở hữu những căn hộ mơ ước của hàng triệu gia đình tại Đà Nẵng.

Trải nghiệm sống khác biệt nhờ hệ thống tiện ích hiện đại

Dù sở hữu mức giá khá "mềm" tại Đà Nẵng, nhưng chất lượng căn hộ, hệ thống tiện ích của The Ori Garden không hề "lép vế". Dự án kiến tạo nên một không gian sống chất lượng cao, một trải nghiệm sống khác biệt, khó tìm thấy ở những dự án cùng phân khúc trên thị trường. Tại đây, cả gia đình sẽ được sống trong một không gian xanh mát để các thành viên trong gia đình được tự do trải nghiệm.

Tổng thể dự án The Ori Garden Đà Nẵng (Ảnh phối cảnh dự án).

Những khoảng tiện ích xanh, khu kết nối cộng đồng tại dự án được thể hiện tại khu vực cụm 6 vườn nội khu, quảng trường với diện tích gần 10.000m2. Các tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần tại dự án cũng được chú trọng như: vườn nướng BBQ, vườn tri thức, vườn dưỡng sinh, khu vực thể thao - gym ngoài trời, bể bơi nhiệt đới, ghế tắm nắng…

Tại tầng một dự án là những căn nhà phố thương mại, kinh doanh sầm uất, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của cộng đồng cư dân. The Ori Garden đáp ứng nhu cầu của những gia đình có con nhỏ đi học khi sở hữu khu nhà trẻ nội khu dự án. Ở những độ tuổi lớn, con trẻ có thể học tập tại những trường tiểu học, trung học gần khu vực, rất thuận tiện cho ba mẹ. Dự án sở hữu nhiều không gian tiện ích dành riêng cho trẻ nhỏ như: khu thể chất trẻ em ngoài trời, quảng trường tuổi thơ, bể bơi trẻ em… giúp con trẻ phát triển toàn diện.

Hệ tiện ích khác biệt của The Ori Garden (Ảnh phối cảnh dự án).

Khác biệt lớn của The Ori Garden nằm ở đơn vị quản lý vận hành cùng dịch vụ an ninh đa lớp. Cư dân được sinh hoạt trong một khuôn viên có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng cảnh quan, vệ sinh, các vấn đề kỹ thuật phát sinh hàng ngày. Ngoài ra, dự án sở hữu hệ thống an ninh đa lớp gồm bảo vệ khu vực, lễ tân sảnh, camera giám sát 24/7, thẻ từ thang máy, tạo nên một hệ thống bảo an hoàn chỉnh, cho phép cư dân có quyền an tâm sinh hoạt. Dự án sở hữu hầm đỗ xe thông minh với diện tích khoảng 17.200m2, giúp giải quyết vấn đề thiếu chỗ để xe xuất hiện tại nhiều chung cư hiện nay.

Hiện tại, dự án căn hộ ở thực The Ori Garden được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn nhờ sở hữu hệ tiện ích đa dạng, khép kín, dịch vụ quản lý vận hàng chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu an cư, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Tất cả hứa hẹn tạo nên một môi trường sống chất lượng cao tại khu vực.