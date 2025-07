The Nelson - Hiện thân chất sống mới của giới tinh hoa Hà thành

The Nelson ra đời như một biểu tượng mới - nơi mọi tiêu chuẩn về không gian, thẩm mỹ và trải nghiệm được thiết kế riêng cho giới tinh hoa.

Chất sống mới của giới tinh hoa Hà thành

Một thập kỷ trước, nhắc đến người giàu ở Hà Nội, nhiều người nghĩ ngay đến những căn biệt thự mặt phố xa hoa, xe sang đỗ ngay cổng. Tuy nhiên, những năm gần đây, sự dịch chuyển thầm lặng đang âm thầm thay đổi lối sống của giới tinh hoa Hà Nội.

Theo Knight Frank - The Wealth Report 2024, số người siêu giàu tại Việt Nam (tài sản từ 30 triệu USD trở lên) dự kiến sẽ tăng trưởng 30% vào năm 2028, đứng thứ 5 Đông Nam Á. Họ không chọn sống ở nơi phô trương, mà ưu tiên không gian tĩnh tại, riêng tư, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Giới tinh hoa đang hình thành chất sống mới, kín đáo, cá nhân hóa và chú trọng trải nghiệm tinh thần.

Với giới nhà giàu, căn nhà lý tưởng không nằm ở quy mô hay độ xa hoa. Thay vì những căn hộ cao tầng đông đúc hay biệt thự phố náo nhiệt, họ tìm kiếm không gian sống - nơi mà mỗi buổi sáng có thể mở cửa sổ chan hòa ánh nắng tự nhiên, nơi bữa tối không bị tiếng ồn làm phiền, nơi con cái được lớn lên trong cộng đồng văn minh.

“Thị trường cao cấp hiện nay đang phát triển theo hướng tinh tế hơn. Khách hàng thuộc giới giàu có tinh hoa đều tìm kiếm không gian sống không phô trương nhưng đủ sức khẳng định cá tính và triết lý sống của mình”, anh Bùi Trọng Nguyên - chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản (BĐS) cao cấp nhấn mạnh.

Trong bối cảnh ấy, The Nelson nổi lên như một lựa chọn hiếm hoi có thể thỏa mãn đầy đủ chuẩn mực sống mới của giới tinh hoa - một không gian không phô trương nhưng từng chi tiết đều hướng đến sự riêng tư, tinh tế và cá nhân hóa.

The Nelson - hiện thân chuẩn mực cho lối sống tinh hoa

Trong khi nhiều dự án hạng sang hiện nay triển khai hàng nghìn căn hộ mỗi tòa với mật độ cư dân lớn thì The Nelson chọn một hướng đi khác biệt, giới hạn chỉ 175 căn cho toàn dự án. Sự giới hạn ấy đã khẳng định tuyên ngôn về một cộng đồng tinh lọc, nơi mỗi chủ nhân đều được đảm bảo không gian riêng tư. Chỉ 8 căn mỗi sàn, cư dân The Nelson không phải chia sẻ sảnh thang máy với quá nhiều người, không phải chờ đợi thang máy, tiện ích cũng không bị quá tải do nhiều người sử dụng.

Dự án nằm yên bình trên con phố Láng Hạ - tuyến đường được mệnh danh là “Phố Wall Việt Nam” bởi tập trung nhiều cơ quan trung ương và các toà nhà hành chính trọng yếu. Ẩn mình biệt lập trong khu phố yên tĩnh, đắt đỏ, dự án vừa đảm bảo riêng tư cho cư dân nhưng vẫn thuận tiện di chuyển đến các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, đại sứ quán hay trung tâm mua sắm - giải trí.

Điểm đặc biệt của The Nelson là tầm nhìn đắt giá. Từ cửa sổ kính lớn và ban công rộng, cư dân có thể chiêm ngưỡng hồ Thành Công - Hoàng Cầu xanh mát ngay sát bên cùng không gian đô thị nhộn nhịp phía xa. Sự kết hợp hiếm có giữa yếu tố cận hồ, cận thị, cận thiên nhiên trong lòng thành phố mang đến một trải nghiệm hiếm có - vừa bình yên tĩnh lặng, vừa tràn đầy sinh khí và phồn hoa.

Phòng tiệc sang trọng phục vụ cư dân The Nelson.

Anh Phạm Quang Minh - Giám đốc một công ty sản xuất cho biết vừa sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ ở đây vì ấn tượng với phong cách thiết kế sang trọng nhưng tinh tế. Không gian đều có tính toán kỹ lưỡng: từ phòng khách hiện đại nối liền phòng ăn, khu bếp tiện nghi, đến phòng ngủ và phòng làm việc đều được thiết kế có mặt thoáng rộng để đón nắng và gió. Nội thất sử dụng vật liệu và thiết bị cao cấp, tông màu ấm, tạo cảm giác sang trọng. Hệ thống ánh sáng tinh tế, từ đèn trần đến đèn tường, kết hợp cùng gam màu trung tính giúp không gian toát lên vẻ thanh lịch.

The Nelson còn sở hữu chuỗi tiện ích và dịch vụ nội khu đẳng cấp theo chuẩn 5 sao. Cư dân có thể trải nghiệm bể bơi ngoài trời và Sky Bar trên tầng mái - nơi thư giãn với tầm nhìn panorama (tầm nhìn toàn cảnh) "triệu đô". Khu vườn dạo bộ (sky garden) và đảo thiền yoga ngoài trời mang lại không gian xanh ngát ngay giữa trời.

Tiện ích phòng gym riêng tư với tầm view mãn nhãn.

Hệ thống phòng gym riêng biệt với trang thiết bị hiện đại, phòng xông hơi cùng bồn sục Jacuzzi và phòng spa cao cấp giúp chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Các tiện ích gia đình như khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ nội khu, lounge - café, salon tóc cao cấp, khu tiệc nướng BBQ và phòng tiệc riêng mang đến sự tiện nghi tối đa cho cả gia đình. Dự án còn bố trí dịch vụ concierge (nhân viên hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh), phòng khám y tế đa khoa nội khu, siêu thị mini tự động, cùng các tiện ích thông minh như locker nhận đồ tự động, dịch vụ giặt là, dọn dẹp theo yêu cầu nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân của cư dân.

“Với hệ tiện ích đa dạng và dịch vụ riêng tư tận tâm, The Nelson không chỉ đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày mà còn mang lại những trải nghiệm đặc quyền, xứng đáng với lối sống đẳng cấp. Tại đây, cư dân có thể an tâm giao phó cuộc sống cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc thư giãn và giải trí chỉ riêng mình sở hữu”, anh Minh đánh giá.