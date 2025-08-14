The Nelson bắt nhịp nhu cầu không gian sống hạng sang tại trung tâm Thủ đô

Những biến chuyển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông vùng lõi trở thành lực đẩy quan trọng, thúc đẩy quyết định an cư của tầng lớp này. The Nelson trở thành điểm sáng của thị trường, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu này.

Nhu cầu sống hạng sang dịch chuyển về trung tâm Hà Nội

Khi những tuyến giao thông trọng điểm được đẩy mạnh triển khai ở vùng lõi cùng chiến lược quy hoạch tinh gọn đã tạo nên những bứt phá, khiến nội đô vốn nổi tiếng đắt đỏ tiếp tục củng cố vị thế là tâm điểm sống của giới tinh hoa Thủ đô.

Tuyến Vành đai 1 tạo cú huých cho bất động sản Thủ đô.

Việc mở rộng tuyến Vành đai 1 cùng sự vận hành của Metro số 2A (Cát Linh - Hà Đông) và kế hoạch khởi công hàng loạt dự án metro trọng điểm như Metro số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) trong năm 2025, Metro số 11 (Cát Linh - Lê Văn Lương - Vành đai 4) thời gian tới với các điểm giao cắt chiến lược ngay lõi trung tâm hứa hẹn tạo cú hích mạnh mẽ cho diện mạo đô thị vùng lõi. Trong đó, các trục Láng Hạ và các tuyến phố lân cận đang hưởng lợi từ sự bứt phá hạ tầng này.

Từ lâu, xung quanh khu vực trên được xem là tọa độ quy tụ nhiều trụ sở cơ quan trung ương, văn phòng Chính phủ, các đại sứ quán hàng đầu cùng các trung tâm tài chính - truyền thông trọng yếu. Sự hội tụ này không chỉ khẳng định vai trò trung tâm hành chính - kinh tế chiến lược, mà còn định hình đây là chốn đi về của giới tinh hoa Hà Nội.

Tuy nhiên, trong khi nhu cầu bất động sản hạng sang tại trung tâm tăng trưởng thì nguồn cung khan hiếm do quỹ đất dần cạn kiệt. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nguồn cung căn hộ hạng sang, cao cấp tại trung tâm Hà Nội duy trì ở mức thấp và ngày càng khan hiếm do quỹ đất cạn kiệt và các quy định kiểm soát nghiêm ngặt về chiều cao, mật độ xây dựng. Sơ bộ năm 2024, khu vực lõi trung tâm chỉ ghi nhận khoảng 400 sản phẩm mở bán, chiếm tỷ trọng khoảng 1%.

The Nelson - điểm sáng bất động sản hạng sang vùng lõi đô thị

Bối cảnh nói trên tạo nên khoảng trống giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Sự xuất hiện của The Nelson trở thành hiện tượng của thị trường, góp phần thu hẹp khoảng trống khi đây là dự án hạng sang hiếm hoi ở trung tâm.

Sở hữu vị trí vàng khu vực trung tâm: nằm trên phố Láng Hạ, tiếp giáp Vành đai 1 - trục xương sống đang mở rộng và nâng cấp toàn diện, dự án không chỉ nắm trọn lợi thế về kết nối giao thông mà còn hưởng lợi dài hạn từ sự bứt phá hạ tầng. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan trung ương, đại sứ quán, những trung tâm tài chính - thương mại cao cấp, đồng thời kết nối nhanh chóng tới các tuyến Metro trọng điểm.

Không gian sảnh sang trọng và tinh tế tại The Nelson.

Dự án chỉ giới hạn với 175 căn hộ, mỗi tầng tối đa 8 căn. Số lượng và mật độ thấp hiếm thấy tạo nên sự đắt giá và quý hiếm. Nhờ vậy, những “khoảng riêng yên tĩnh” dành cho chủ nhân được thiết lập, ngay cả tại không gian mang tính công cộng. Những khung giờ cao điểm, hành lang, thang máy và các khu tiện ích chung có sự thông thoáng, đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho cư dân.

Tiện ích và dịch vụ tại The Nelson là sự tinh tuyển, chọn lọc. Cư dân có thể thư giãn tại lounge & café sang trọng, gặp gỡ bạn bè trong phòng tiệc riêng được thiết kế riêng với quy mô 10-25 khách với nội thất tinh xảo, âm thanh - ánh sáng tùy chỉnh và những món ăn thượng hạng. Mỗi cư dân đều sở hữu một tủ rượu thiết kế riêng, trong điều kiện chuẩn mực về nhiệt độ, độ ẩm. Từng chai rượu là câu chuyện về gu thưởng thức, phong cách sống, hiện diện trong những khoảnh khắc tiếp đãi riêng tư tại phòng tiệc.

Bên cạnh đó, hồ bơi vô cực trên tầng cao nhất của tòa nhà mở ra tầm nhìn khoáng đạt, ôm trọn cảnh quan thành phố; không gian thiền - yoga giữa lưng chừng không trung mang đến những phút giây tĩnh lặng, thư thái; phòng gym riêng tư nơi mỗi động tác là sự lắng nghe cơ thể. Phòng xông hơi kết hợp bể sục nước nóng mang lại sự thăng hoa của thân - tâm - trí; phòng chăm sóc sức khỏe giúp cư dân an tâm mọi nhu cầu y tế đều được đáp ứng nhanh chóng và chu toàn.

Dịch vụ giặt là đẳng cấp tại dự án.

Tại The Nelson, chuẩn mực dịch vụ được nâng tầm ngang hàng những khách sạn 5 sao, từ hệ thống an ninh 24/7 và đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp đảm bảo an toàn, đến các dịch vụ giặt là, dọn dẹp, đặt xe riêng luôn sẵn sàng.

Tọa lạc vị trí đắc địa, sở hữu thiết kế tinh tế và hệ tiện ích đẳng cấp, riêng tư, The Nelson là nơi mà giá trị không gian, thời gian và trải nghiệm cá nhân được nâng tầm. Dự án là điểm sáng bất động sản hạng sang vùng lõi đô thị, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới tinh hoa.