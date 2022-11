The Manor Tower Lào Cai - Căn hộ cao cấp trong lòng khu đô thị kiểu mới

Khi tiện ích tạo nên ưu thế

Nhu cầu an cư tại những địa điểm thuận tiện di chuyển, làm việc và kinh doanh khiến bất động sản tại các khu vực trung tâm thành phố luôn thu hút khách hàng, dù là nhà đất hay chung cư. Xu hướng không ngoại lệ tại nơi cửa ngõ Tây Bắc khi trục đại lộ Trần Hưng Đạo đang trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa hiện đại giữa thành phố biên cương Lào Cai, điểm đến của nhiều dự án bất động sản cao cấp.

The Manor Tower Lào Cai - sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ Tây Bắc (Ảnh phối cảnh dự án).

"Dự án có vị trí đắc địa luôn được khách hàng quan tâm chọn mua, bởi bên cạnh tiện ích ngoại khu, hầu hết những dự án căn hộ tại vị trí đắt giá đều tích hợp đa dạng dịch vụ cho cư dân, như: siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi - giải trí, nhà hàng… Khách hàng không chỉ sở hữu căn hộ, mà còn được tận hưởng nhiều tiện ích và dịch vụ đi kèm", bà Trần Thị Minh Trang - đại diện chủ đầu tư dự án The Manor Tower Lào Cai - chia sẻ.

Cộng hưởng hệ tiện ích ngoại khu từ khu đô thị cao cấp The Manor Lào Cai, cư dân tại tòa tháp được hưởng trọn các dịch vụ thể thao, bể bơi 4 mùa tại The Manor Palace cùng lợi thế giáo dục tại hệ thống trường liên cấp song ngữ Light Academy. Cùng với đó là khoảng không gian sống xanh chiếm đến 61% quỹ đất khu đô thị, kiến tạo nên một tọa độ an cư, nơi thiên nhiên - con người - cuộc sống hòa làm một.

The Manor Tower Lào Cai hướng tới sự năng động và hiện đại

Với sự hiện đại trong tư duy thiết kế cũng như đầu tư nhằm kiến tạo các khu đô thị kiểu mới, The Manor Tower Lào Cai là công trình trọng điểm về quy mô của tỉnh.

Nằm trong lòng khu đô thị The Manor Lào Cai, tòa tháp The Manor Tower Lào Cai được xây dựng trên tổng diện tích 15.299 m2 với 25 tầng bao gồm trung tâm thương mại từ tầng một đến tầng 3; Tầng 4 đến tầng 16 dành cho căn hộ chung cư cao cấp. Điểm nhấn khiến The Manor Tower Lào Cai là khu vực khách sạn và căn hộ dịch vụ hạng sang từ tầng 17 đến tầng 25 của tòa tháp - Citadines Central Lào Cai. Đây cũng là dự án tích hợp chung cư, căn hộ dịch vụ hạng sang và khách sạn trong cùng một quần thể.

Trung tâm thương mại rộng hơn 10.000 m2 (Ảnh phối cảnh dự án).

Hệ thống khách sạn và căn hộ dịch vụ hạng sang Citadines Central Lào Cai được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Tập đoàn The Ascott Limited, với quy mô 100 phòng khách sạn và 44 căn hộ dịch vụ hạng sang cùng các tiện ích nghỉ dưỡng gồm bể bơi trên cao, gym, spa, nhà hàng, skybar... Là đơn vị quản lý vận hành căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới, The Ascott Limited hiện vận hành hơn 900 dự án tại 200 thành phố trên 40 quốc gia.

Tại Việt Nam, Ascott nổi danh với những dự án tầm cỡ ngay tại trung tâm các đô thị lớn, tập trung vào 2 thương hiệu Somerset và Citadines, phải kể đến như Somerset Grand Hanoi, Somerset Vista Ho Chi Minh City, Citadines Blue Cove Danang, Citadines Marina Halong…

Citadines Central Lào Cai sẽ do Tập đoàn The Ascott Limited quản lý và vận hành (Ảnh phối cảnh dự án).

Là một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất của The Ascott Limited, Citadines như biểu tượng của lối sống thành thị sôi động và linh hoạt, chú trọng phong cách trẻ trung và tinh tế. Căn hộ dịch vụ hạng sang Citadines Central Lào Cai được thiết kế độc đáo theo mô hình căn hộ - khách sạn với không gian sống thông minh và tối ưu công năng.

The Manor Tower Lào Cai còn có các tiện ích và dịch vụ như: Trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, Sky Park, đặc biệt là Sky bar và nhà hàng xoay 360 độ cùng tầm nhìn "triệu đô" toàn cảnh thành phố Lào Cai.

Hệ thống nhà hàng xoay 360 độ độc đáo (Ảnh: Phối cảnh dự án).

Sở hữu những tiêu chuẩn khác biệt và vượt trội, The Manor Tower Lào Cao nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường, với 100% quỹ căn được bán hết ngay trong giai đoạn 1 mở bán và hiện tại bước vào giai đoạn mở bán đợt 2.

