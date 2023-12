The Maison - tận hưởng cuộc sống đa trải nghiệm chỉ với 400 triệu đồng

Khu căn hộ cao cấp ven sông The Maison.

Chất sống văn minh tại cộng đồng cư dân "C"

Đã thành thông lệ, vào các dịp lễ, Tết trong năm, việc chỉnh trang, nâng cấp cảnh quan, tạo không gian sinh động, vui tươi cho các dự án của mình luôn được chủ đầu tư C-Holding chăm chút.

Dịp Giáng sinh và năm mới 2024 cũng vậy. Không gian chung được trang hoàng lộng lẫy từ sảnh chính cho đến khuôn viên ngoài trời. Những thảm cỏ, hàng cây được chăm chút tỉ mỉ và khoác lên mình chùm đèn trang trí bắt mắt đã tạo diện mạo mới đầy sức sống, thổi luồng sinh khí mới tại cộng đồng cư dân "C"..

Không khí giáng sinh và năm mới tràn ngập tại khu căn hộ C-Sky View, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một (Ảnh: C - Holding).

C-Holdings không ngừng khẳng định cam kết của mình trong việc tạo dựng môi trường sống lý tưởng, không chỉ là nơi ở mà còn là cộng đồng văn minh, thân thiện và gần gũi cho cư dân.

Một trong những yếu tố cốt lõi C-Holdings luôn đặt lên hàng đầu đó là sự hài hòa giữa nét văn hóa "cộng đồng" và "cá nhân". Điều này thể hiện qua việc tôn trọng sự riêng tư đến việc tạo điều kiện giao tiếp, kết nối và gắn kết giữa cư dân; đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện để cư dân yên tâm khi ở nhà hoặc khi phải vắng nhà.

Đơn cử, tại dự án C-Sky View đã đi vào vận hành ổn định, đã hình thành một cộng đồng của các chuyên gia, người có thu nhập cao.. Chỉ sau 6 tháng nhận nhà, chủ đầu tư đã chính thức bàn giao sổ hồng. Khu căn hộ C-Sky View được cư dân đánh giá cao về chất lượng cũng như những cam kết về pháp lý, dịch vụ.

Các lớp học năng khiếu diễn ra thường xuyên tại dự án C-Holdings.

Tại các dự án của mình, chủ đầu tư C-Holdings đã làm được điều mà không nhiều chủ đầu tư có thể thực hiện. Những lớp học năng khiếu âm nhạc, hội họa, học bơi với huấn luyện viên hay các câu lạc bộ tiếng Anh diễn ra thường xuyên và hoàn toàn miễn phí đã trở thành điểm đến yêu thích, giúp con trẻ được phát triển toàn diện cả về mặt thể chất lẫn trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng.

Tiêu chuẩn sống cao cấp tại The Maison

Sau C-Sky View, C-Holdings phát triển dự án thứ hai mang tên The Maison để tiếp tục nối dài hành trình xây đắp ước mơ gia đình Việt. Với lợi thế pháp lý, The Maison đã xây dựng đến tầng 18 và dự kiến sẽ cất nóc vào tháng 4/2024, tiếp tục khẳng định sự chuyên nghiệp và khả năng thực hiện của chủ đầu tư C-Holdings.

Khu căn hộ cao cấp ven sông The Maison.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, mặt tiền đường Phan Bội Châu và sát bến cảng du lịch Bà Lụa, The Maison là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi nằm bên sông Sài Gòn xanh mát nên cư dân sẽ có được không gian sống thoáng đãng, không khí trong lành, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, tận hưởng lối sống xanh và hòa mình cùng thiên nhiên.

The Maison cũng là một trong những tọa độ vàng hưởng lợi lớn từ hệ thống hạ tầng hiện hữu và đón đầu quy hoạch thông qua mạng lưới các tuyến đường huyết mạch như đường 30/4, Cách Mạng Tháng 8 và đại lộ Bình Dương. The Maison cũng thuận tiện kết nối đến đường vành đai 3, cầu Bình Gởi, giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TPHCM hay đi các tỉnh, thành phố lân cận khi các công trình này hoàn thành.

Song song đó, dự án còn nằm trên tuyến đường ven sông kết nối phố đi bộ Bạch Đằng sầm uất, cũng là điểm dừng chân trên chuyến tàu cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Củ Chi.

Căn hộ mẫu The Maison.

Tại The Maison, cư dân được tận hưởng cuộc sống tinh tế với chuỗi tiện ích cao cấp: hồ bơi tràn bờ tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, khu gym, dịch vụ spa, xông hơi cao cấp, vườn BBQ, công viên, đường chạy bộ, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê café… mang đến những trải nghiệm tươi mới mỗi ngày.

Với những tâm huyết đã gửi trao cùng năng lực đã được kiểm chứng, khách hàng cảm nhận được cách chủ đầu tư C-Holdings tạo ra giá trị của dự án là sự đồng bộ từ trong nhà ra đến bên ngoài, kết nối nhịp nhàng, hài hòa giữa các yếu tố để tạo sự tiện lợi cao nhất cho cư dân.

Sự kiện mở bán The Maison - New Year, New Life được tổ chức tại Sale Gallery The Maison:

Thời gian: 8 giờ, thứ 7, ngày 6/1/2024

Địa điểm: Sale Gallery The Maison số 79 đường D4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp ven sông The Maison với ưu đãi đặc biệt:

- Thanh toán 400 triệu đồng sở hữu căn hộ 70m2 (2 phòng ngủ - 2 nhà vệ sinh)

- Miễn phí quản lý 5 năm

- Cam kết cho thuê 6 tháng

- Quà tặng giá trị cho khách hàng tham dự sự kiện mở bán ngày 6/1/2024