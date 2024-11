The King: Thiên nhiên giao hòa, tối đa trải nghiệm

Không gian xanh nâng tầm trải nghiệm

Kiến trúc sư nổi tiếng Daniel Libeskind từng cho rằng, kiến trúc không dựa trên bê tông, thép hay các yếu tố của đất mà dựa trên sự kỳ diệu.

Với The King - 1 trong 3 mảnh ghép của phân khu The London (Vinhomes Ocean Park 1), sự kỳ diệu ấy trước hết đến từ yếu tố thiên nhiên được đặt để khéo léo và tinh tế trong từng căn hộ và tòa tháp, nâng niu sức khỏe thể chất, tinh thần của cư dân.

Tiếp nối câu chuyện về hành trình kiến tạo chất sống hoàng gia Anh giữa lòng đô thị, kiến trúc của The King là sự giao hòa giữa nét sang trọng, cổ điển và vẻ đẹp phồn hoa, hiện đại. Từ những căn studio nhỏ xinh đến căn 3 phòng ngủ được ví như "biệt thự trên không" đều thiết kế tỉ mỉ về không gian, nhằm tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến vượng khí cùng nguồn năng lượng cho gia chủ.

Không gian mở thông thoáng giúp những luồng khí trời tươi mát có thể len lỏi vào từng ngóc ngách của căn hộ

Tầm nhìn toàn cảnh bốn mặt thông thoáng, The King mang đến cho chủ nhân trải nghiệm sống "wellness" (chăm sóc sức khỏe toàn diện) của resort hạng sang, tận hưởng mỗi ngày cùng sự thư thái. Đón chào ban mai từ ban công ngập nắng, thưởng ngoạn hoàng hôn lãng mạn cuối chiều hay khép ngày bằng ánh đèn thành phố lung linh… là đặc quyền thượng lưu dành cho cư dân The King tương lai.

Tại tòa tháp "đế vương", cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng tại The King còn được tạo nên từ hệ sinh thái xanh rộng lớn. Công viên nội khu dưới chân tòa tháp như lá phổi xanh, giúp thanh lọc không khí và điều hòa nhiệt độ khu vực. Sau những bộn bề của cuộc sống, cư dân có thể thảnh thơi thưởng thức tiệc trà kiểu Anh tại các chòi nghỉ cảnh quan, bao quanh là vườn hồng nở rộ hay luyện tập sức khỏe tại khu sân gym, thiền, yoga giữa không gian xanh mát.

The King còn nằm tiếp giáp công viên Green Park rộng 7.000m2 với hệ sinh thái thực vật nhiệt đới. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sống đô thị trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tiện ích đa tầng kiến tạo chất sống thượng lưu

Không chỉ hiện thực hóa được mong ước sống xanh giữa lòng phố thị, chủ nhân The King còn thụ hưởng hạ tầng tiện ích nội ngoại khu.

Những công trình biểu tượng bao gồm quảng trường Hoàng gia, sân chơi Big Ben, chòi nghỉ kiểu Anh và không gian phòng trà tinh tế, tái hiện sống động phong cách sống thanh lịch của giới quý tộc xứ sở sương mù. Tiện ích nội tòa như golf 3D, Kid corner kết hợp thư viện cho con trẻ, phòng gym, phòng dance... đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi, kiến tạo chất sống thăng hoa.

Hệ tiện ích nội khu của The King với không gian sống sang trọng đậm chất Hoàng gia Anh.

Tầng tiện ích tiếp theo đến từ hệ sinh thái "all in one" (tất cả trong một) của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 cũng như Ocean City, mang tới không gian sống - nghỉ dưỡng - giải trí - làm việc trọn vẹn cho cộng đồng cư dân.

Chủ nhân tương lai của The King tận hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng tại gia với biển hồ nước mặn Crystal Lagoon, hồ Ngọc Trai hay thử thách bản thân với thế giới nước tại bộ đôi "kỳ quan biển" VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park.

Với vài phút di chuyển, cư dân tận hưởng sự sôi động của khu mua sắm, vui chơi giải trí Grand World với The Venice cổ kính, K-Town đậm chất phương Đông hay khu phố Trung Hoa Little Hong Kong sôi động…

Loạt trải nghiệm mua sắm - giải trí - ẩm thực khác còn có trung tâm thương mại Vincom Mega ngay trong lòng Vinhomes Ocean Park 1. Ngoài thiên đường ẩm thực Haidilao, Manwah, Dooki, Koi thé, King BBQ... nơi đây còn là cứ điểm của hơn 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và quốc tế, rạp chiếu phim CGV…

Vincom Mega Mall Ocean City quy mô gần 70.000m2 sắp đi vào hoạt động tại Vinhomes Ocean Park 2 góp phần gia tăng sự sôi động cho tâm điểm mua sắm, giải trí mới phía Đông Hà Nội.

The King thừa hưởng tiện ích sống đẳng cấp và đặc quyền nghỉ dưỡng, giải trí suốt 365 ngày trong năm tại Ocean City.

Ocean City còn được xem là tọa độ lễ hội của cả miền Bắc với các hoạt động cộng đồng, sự kiện, lễ hội văn hóa - nghệ thuật - thể thao đặc sắc tổ chức quanh năm.

Với cảnh quan xanh, nhịp sống hiện đại cùng chuỗi tiện ích, The King tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một điểm an cư, nơi cư dân tinh hoa chạm tới chất sống hoàng gia. Các yếu tố này cũng là những trụ cột quan trọng giúp bất động sản nơi đây trở thành khoản đầu tư với giá trị tăng trưởng.