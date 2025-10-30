The Hallmark đạt chứng nhận WiredScore hạng bạch kim đầu tiên tại Việt Nam

Đây là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận danh giá này trong hệ thống đánh giá toàn cầu về hạ tầng số.

Chứng nhận được công bố và trao cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Holdings), tại sự kiện ra mắt WiredScore tại Việt Nam vừa qua (Ảnh: The Hallmark).

“Chứng nhận WiredScore hạng bạch kim không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với The Hallmark mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình phát triển của thị trường mặt bằng văn phòng thông minh tại Việt Nam", ông Karl Duy Trương, Phó tổng giám đốc Hướng Việt Holdings chia sẻ.

Ông Karl Duy Trương - Phó tổng giám đốc Hướng Việt Holdings chia sẻ tại sự kiện công bố chứng nhận (Ảnh: The Hallmark).

“Thành tựu thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo những môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, nơi công nghệ, tính bền vững và trải nghiệm người dùng phối hợp hài hòa để thúc đẩy các doanh nghiệp thế hệ mới. Chúng tôi tự hào khi tòa nhà The Hallmark được công nhận trở thành chuẩn mực mới về kết nối kỹ thuật số và hạ tầng thông minh tại Việt Nam.

Tôi tin rằng với sự ra mắt của WiredScore tại thị trường Việt Nam, nhiều tòa nhà khác sẽ tiếp bước The Hallmark, cùng góp phần thúc đẩy xu hướng văn phòng hiện đại và thông minh tiến xa hơn”.

Chuẩn mực toàn cầu về kết nối kỹ thuật số và không gian làm việc thông minh

WiredScore là hệ thống chứng nhận quốc tế đánh giá và tôn vinh các công trình có hạ tầng kỹ thuật số vượt trội và khả năng kết nối bền vững.

Thành lập từ năm 2013 tại New York, WiredScore hiện là tiêu chuẩn được các chủ đầu tư và đơn vị vận hành hàng đầu thế giới tin tưởng. Trong năm 2025, chứng nhận có mặt tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến các không gian làm việc thông minh và kết nối toàn diện.

WiredScore là hệ thống đánh giá toàn cầu về kết nối kỹ thuật số ra đời tại Mỹ, phổ biến rộng rãi tại châu Âu, Úc, Singapore và vừa ra mắt tại Việt Nam (Ảnh: The Hallmark).

Là tòa nhà tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận WiredScore hạng bạch kim, The Hallmark đã thiết lập một tiêu chuẩn tiên phong về năng lực kỹ thuật số trên thị trường bất động sản văn phòng. Tiêu chuẩn bạch kim (Platinum) - xếp hạng cao nhất trong hệ thống đánh giá của WiredScore được trao cho những tòa nhà đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về hạ tầng viễn thông, khả năng kết nối tốc độ cao, hệ thống mạng dự phòng, và năng lực thích ứng với những yêu cầu công nghệ đang thay đổi nhanh chóng trong xã hội hiện đại.

Với chứng nhận này, The Hallmark đã gia nhập danh sách các công trình hàng đầu thế giới sở hữu năng lực kết nối vượt trội, khẳng định vị thế của một tòa nhà văn phòng thế hệ mới sẵn sàng cho tương lai (Ảnh: The Hallmark).

Khách thuê tại The Hallmark được đảm bảo kết nối ổn định, hạn chế tối đa gián đoạn vận hành và có thể khai thác tối đa các giải pháp số tiên tiến - từ điện toán đám mây, ứng dụng IoT cho đến mô hình làm việc kết hợp từ xa.

Tiêu chuẩn mới cho không gian làm việc của tương lai

Chứng nhận WiredScore hạng bạch kim vừa là cột mốc khẳng định đẳng cấp, vừa là minh chứng cho tư duy tiên phong của The Hallmark trong việc hướng đến vận hành xuất sắc. Được trang bị hạ tầng kỹ thuật số vững chắc, nhiều nhà cung cấp cáp quang và hệ thống dự phòng linh hoạt, tòa nhà đảm bảo kết nối liền mạch và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cho các doanh nghiệp thuê.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ở TPHCM, The Hallmark đã khẳng định vị thế là một trong địa chỉ văn phòng hàng đầu (Ảnh: The Hallmark).

Khách thuê của tòa nhà bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, những đơn vị tìm kiếm không chỉ vị trí đẳng cấp mà còn một môi trường hỗ trợ tối đa hiệu quả kinh doanh và phúc lợi nhân viên.

The Hallmark cũng từng được vinh danh với nhiều chứng nhận, trong đó có chứng nhận “Văn phòng tốt nhất - Best Office Development” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023 và chứng nhận BCA Green Mark Gold, thể hiện cam kết của dự án đối với việc phát triển bền vững.

Hướng Việt Holdings là tập đoàn đầu tư đa ngành với danh mục hoạt động đa dạng trên khắp Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Hướng Việt định hình chiến lược dựa trên hiểu biết thị trường, tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư bền vững - mang đến cho nhà đầu tư và đối tác những cơ hội hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Bất động sản là một trong những lĩnh vực cốt lõi của Hướng Việt, với danh mục dự án trải dài từ khu đô thị đến dự án văn phòng thương mại, bao gồm các công trình tiêu biểu như The Hallmark. Trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động, Hướng Việt Holdings đang có kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nội lực trong lĩnh vực phát triển bất động sản, đặt nền tảng cho thế hệ dự án mới - xanh, bền vững và chất lượng vượt trội.