The Filmore Da Nang - Không gian nội thất dành cho người duy mỹ

Thiết kế kiến trúc mang đến không gian sống tiện nghi và phong cách sống duy mỹ.

Khách hàng thượng lưu ngày nay không còn bị cuốn hút bởi sự xa hoa mang tính bề nổi đơn thuần. Đẳng cấp thực sự của những căn hộ hạng sang được đánh giá ở sự tinh tế, "gout" thẩm mỹ hiện đại và tính tiện nghi hướng về những giá trị sống có chiều sâu. The Filmore Da Nang thỏa mãn các nhu cầu này.

"Đó là lý do khiến dự án thu hút những người duy mỹ, dần hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa mới tại Đà Nẵng trong tương lai gần chứ không chỉ vì sự sang trọng của những căn hộ triệu đô" - chủ đầu tư cho biết.

Tầm nhìn hiếm có

The Filmore Da Nang có tổng cộng 206 căn hộ, từ một đến ba phòng ngủ, sân vườn trên không (sky terrace) hoặc thông tầng (loft). Ưu thế về vị trí và cảnh quan tuyệt đẹp của The Filmore Da Nang đã được phát huy cao nhất bằng kiến trúc với kính kịch trần, tạo nên những không gian rất phóng khoáng, xóa nhòa cảm giác hữu hạn về diện tích thường có ở loại hình căn hộ.

Những căn hộ được bàn giao hoàn thiện với vẻ đẹp sang trọng và tinh tế.

Từ đó, tất cả căn hộ đều đạt đến cảm giác kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên và sở hữu tầm nhìn đẹp hiếm có. Hầu như từ góc độ nào trong mỗi căn hộ cũng đều có thể nhìn về một góc đẹp nhất của Đà Nẵng như Cầu Rồng, cảnh quan ven sông Hàn, biển Mỹ Khê…

The Filmore Da Nang là một trong rất ít dự án có được thiết kế ban công lồi (cantilevered balcony). Kiến trúc này tạo nên cho mỗi căn hộ một góc không gian đặc sắc, đạt đến tự do tuyệt đối về tầm nhìn, cho cảm giác thực sự hòa vào thiên nhiên và giải phóng tối đa cảm xúc.

Chỉ riêng ưu điểm tầm nhìn kép, tầm nhìn 360o trên bức tranh tráng lệ của Đà Nẵng đã khiến The Filmore Da Nang vượt trội trong cuộc chinh phục những người đang khao khát một không gian sống độc đáo.

Gam màu xám trắng mang đến không gian tao nhã và hiện đại.

Màu sắc tao nhã, phong thủy hài hòa

Theo phong cách kiến trúc đương đại phương Tây, The Filmore Da Nang có gam màu chủ đạo là xám trắng với các chất liệu từ Ý và Tây Ban Nha kết hợp khéo léo với các yếu tố bản địa đặc sắc. Gam màu này mang lại sự thanh lịch và ấm cúng, khiến không gian nội thất rất tao nhã, hòa dịu, giúp quân bình sự căng thẳng thường trực của đời sống đô thị hiện đại.

Không gian thông thoáng với thiên nhiên, hài hòa về bố cục và cân bằng màu sắc của The Filmore Da Nang được đánh giá tương thích cao với các yêu cầu về phong thủy. Điều đó giúp bầu không khí trong mỗi căn hộ đều luôn tươi mới và trong lành. Gia chủ có thể tận hưởng từng giấc ngủ ngon, mạnh khỏe về thể chất và dồi dào về năng lượng tinh thần. Đây cũng chính là môi trường thúc đẩy cảm hứng sáng tạo và kích thích ý tưởng mới mẻ.

The Filmore Da Nang kỳ vọng thiết lập một chuẩn mực mới cho căn hộ hạng sang.

Nội thất sang trọng và công nghệ tối tân

Các căn hộ tại The Filmore Da Nang được bàn giao hoàn thiện. Do vậy, mỗi căn hộ đều sẽ có sẵn hệ thống trang thiết bị nội thất hiện đại nhất từ những thương hiệu hàng đầu thị trường hiện nay, điển hình là hệ thống khóa điện từ Yale, mở khóa bằng app và mật mã. Bên cạnh đó, tất cả thiết bị phòng tắm và vệ sinh trong từng căn hộ đều được The Filmore Da Nang sử dụng của thương hiệu Kohler, còn trang thiết bị nhà bếp từ Bosch, Hafeler...

Với yêu cầu riêng và lựa chọn tỉ mỉ để phù hợp với phong cách và đẳng cấp, các sản phẩm dành cho The Filmore Da Nang đều có kiểu dáng khác biệt và công năng phục vụ cho tiện ích cao nhất.

Như vậy, chỉ cần bổ sung thêm một vài món nội thất mang màu sắc và sở thích riêng, chủ nhân của mỗi căn hộ đã có thể nhanh chóng hoàn chỉnh không gian sống có dấu ấn của mình trên nền tảng tiện nghi đồng nhất.

Ban công lồi là không gian đặc biệt chỉ có tại các căn hộ của The Filmore Da Nang.

The Filmore Da Nang cũng là một trong những dự án tiên phong trên thị trường về ứng dụng công nghệ cao vào hạ tầng dịch vụ và quản lý. Các thiết bị ứng dụng smarthome (nhà thông minh), Face ID (nhận diện khuôn mặt) và touchless (không chạm, không cần tiếp xúc trực tiếp)… được lựa chọn vào dự án đều có mức độ cập nhật nhất. Các công nghệ này không chỉ tăng tính tiện ích mà còn cho phép khả năng quản lý an toàn cao hơn. Gia chủ có thể kiểm soát được những gì đang diễn ra trong nhà mình ngay cả khi đang ở bên ngoài từ ứng dụng trên điện thoại được phát triển riêng cho The Filmore Da Nang.

Ngoài phạm vi căn hộ của mình, cư dân của The Filmore Da Nang còn được bao bọc bởi một không gian sống văn minh và giàu giá trị trải nghiệm với hệ tiện ích well-ness by well-tech. Đây là hệ tiện ích ứng dụng công nghệ cao để phục vụ cho nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phong cách sống thịnh vượng.

Thông tin thêm về The Filmore Da Nang tại website: https://filmore.com.vn, hotline: 0937 883 888 hoặc tham quan sales gallery của dự án tại lô B10 - B11, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.