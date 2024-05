The Emerald 68 - dự án đầu tay trong vai trò chủ đầu tư của Tập đoàn Coteccons

Tập đoàn Coteccons được biết đến với vai trò tổng thầu của nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng cao cấp, cùng loạt công trình mang tính biểu tượng như tòa tháp Landmark 81 cao nhất Việt Nam, Casino Nam Hội An với giá trị gần 7.000 tỷ đồng, Sky Forest Ecopark đưa hàng chục nghìn m2 cây xanh lên bầu trời…

The Emerald 68, "đứa con" đầu tiên trong vai trò chủ đầu tư của Coteccons hợp tác cùng Tập đoàn Lê Phong được xây dựng theo bộ tiêu chuẩn cao cấp "Ngọc lục bảo".

Là dự án đầu tay trong vai trò chủ đầu tư căn hộ chất lượng cao, The Emerald 68 quy tụ tất cả tâm huyết, kinh nghiệm, bí quyết và sự sáng tạo của đội ngũ Coteccons để kiến tạo tổ ấm an cư lý tưởng cho cư dân tại cửa ngõ khu Đông TPHCM.

"Chúng tôi là những người làm xây dựng và luôn tin rằng mỗi công trình của chúng tôi không chỉ là kết quả của sự chuyên nghiệp mà còn là sự quyện hòa của đam mê và cam kết với chất lượng", đại diện Coteccons phát biểu tại sự kiện WeChoice Awards 2023 khi được đề cử hạng mục "Đơn vị vươn mình rực rỡ" - giải thưởng cho sự nỗ lực và đóng góp của doanh nghiệp trong việc kiến tạo và lan tỏa những giá trị nhân văn, đúng đắn.

Từng căn hộ được chăm chút tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất như chất liệu hệ thống xả nước nhà vệ sinh giúp giảm tiếng ồn, đến áp dụng tiêu chuẩn khắt khe đối với hệ thống điện, xử lý nước thải, hệ thống ánh sáng. Cao hơn nữa, mỗi căn hộ đều được cân, đo, tính toán các yếu tố như vị trí mặt trời, hướng gió, vị trí cửa sổ, giếng trời, vật liệu hấp thụ nhiệt, mặt đứng của kính, phương thức tạo bóng mát… để không gian sống luôn mát mẻ, thoáng đãng, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng nhân tạo cho cư dân.

Sự góp mặt của những dự án như The Emerald 68 được đánh giá không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng mà còn góp phần nâng tầm giá trị sống trên nhiều phương diện như cảnh quan, kinh tế, bộ mặt đô thị… của khu vực nơi dự án hiện hữu.

Mỗi căn hộ tại The Emerald 68 được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết từ cách bố trí không gian, đón nắng gió tự nhiên đến giảm thiểu tác động nhiệt từ môi trường bên ngoài để là nơi an cư lý tưởng cho cư dân.

The Emerald 68 nằm ngay cửa ngõ TPHCM với 3 mặt nhìn sông, nhờ đó, dự án có 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông nước thơ mộng, giúp cư dân có thể tận hưởng những phút giây thư thái trong không gian tươi mát trong lành.

Tọa lạc trên quỹ đất hiếm có này, The Emerald 68 là sự kết hợp giữa "Ngọc lục bảo" với con số 68 may mắn theo quan niệm phương Đông. Đây cũng là căn hộ mang phong cách nhiệt đới đầu tiên tại cửa ngõ Đông Sài Gòn, sở hữu chuỗi tiện ích trải khắp khuôn viên và tầng thương mại, với khu thể thao, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, quán cà phê dành cho gia đình, khu vực BBQ ngoài trời…

Tầng 3, tầng 20 và tầng 37 có thêm những tiện ích đặc quyền riêng tư dành riêng cho cư dân: hồ bơi 4 mùa, hồ sục jacuzzi, phòng tập yoga, gym, thư viện, khu thể thao ngoài trời… hay các tiện ích gắn kết thiên nhiên với cuộc sống mỗi ngày của cư dân như, khu vườn sức khỏe, khu vườn tri thức; cầu uyên ương, vườn trên sân thượng với đa dạng các loại cây hoa muôn sắc.

Sở hữu vị trí độc tôn cạnh sông Sài Gòn, The Emerald 68 có những mảng xanh độc đáo mang lại không gian sống trong lành, mát mẻ cho cư dân mỗi ngày.

Đối với cư dân sinh sống tại đây, nhà sẽ không chỉ là nơi để trở về, mà còn là chốn yên bình để có thể nghỉ dưỡng phục hồi thể chất và tinh thần.

Đồng chủ đầu tư dự án The Emerald 68, Tập đoàn Lê Phong đã để lại dấu ấn bằng việc khẳng định uy tín pháp lý qua mỗi dự án. The Emerald 68 chính là bước tiến tiếp theo về dòng sản phẩm sở hữu bộ tiêu chuẩn "Ngọc lục bảo" (bao gồm những quy chuẩn khắt khe về chất lượng xây dựng, chất lượng bàn giao, hệ thống tiện ích nội ngoại khu, pháp lý) khi bắt tay cùng Tập đoàn Coteccons nhằm tạo nên một dự án chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu an cư - đầu tư.

Dự án The Emerald 68 được phân phối độc quyền bởi Khải Hoàn Land với số lượng gần 800 căn hộ, kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu an cư, tiêu chuẩn sống của người trẻ thành đạt và giới chuyên gia của làn sóng giãn dân từ TPHCM đến khu vực cửa ngõ khu Đông Sài Gòn trong thời gian tới.