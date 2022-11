The Dragon Castle Hạ Long và định hướng "Nơi bắt đầu hành trình hạnh phúc mới"

Cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy trọn vẹn

Hạnh phúc là triết lý kiến tạo và dựng xây của The Dragon Castle Hạ Long, khi từ không gian thiết kế đến quá trình vận hành, tất cả đều hướng tới cuộc sống đủ đầy trọn vẹn cho những cư dân tương lai. Đó là nơi mà những đứa trẻ, những bậc cha mẹ hay thế hệ ông bà đều tìm được không gian riêng dành cho chính mình.

Tại The Dragon Castle Hạ Long, những đứa trẻ được sống trong không gian trong lành với hàng cây xanh mát, với dãy hoa đua nhau khoe sắc. Và cũng chỉ cần vài bước xuống sân, các em nhỏ được thỏa sức vui đùa trên sân chơi hay khu vui chơi nước tại Hạ Long. Xa xa, là khu bể bơi 4 mùa, là con đường dạo bộ chạy dọc theo tán cây xanh ôm trọn, nơi tận hưởng của thế hệ ông bà, cha mẹ và người trẻ. Trong không gian ấy, họ vừa có thể hàn huyên cùng bạn bè đồng trang lứa, vừa nhìn thấy con cái mình vui đùa trên sân chơi.

The Dragon Castle Hạ Long còn là không gian sống "mê hoặc" dành cho người trẻ "chuộng" những bức ảnh lung linh khi sở hữu hàng loạt các điểm check-in như cầu kính trên cao, K-street, "ốc đảo ánh sáng" Hàn Quốc về đêm...

The Dragon Castle Hạ Long với định hướng trở thành "Nơi khởi đầu của hành trình hạnh phúc" (Ảnh phối cảnh dự án).

Không chỉ tâm huyết kiến tạo không gian sống hướng tới sự tận hưởng trọn vẹn của tất cả các thế hệ, The Dragon Castle Hạ Long đặc biệt chú trọng quá trình vận hành khi xây dựng cộng đồng hạnh phúc với mô hình Family Center. Khởi nguồn của mô hình Family Center chính là triết lý kiến tạo cộng đồng hạnh phúc của N.H.O khi nhà phát triển bất động sản này từng chia sẻ rằng, họ không chỉ bán những ngôi nhà mà còn muốn kiến tạo cộng đồng hạnh phúc và quan tâm lẫn nhau cho những cư dân sống lâu dài tại đây.

Bắt đầu từ trẻ em, Family Center sẽ mang đến những hoạt động giải trí, học tập đa dạng với chuỗi chương trình học vẽ, rèn luyện thể thao, lớp học tiếng Anh. Không dừng ở đó, tại một số cộng đồng dân cư đã hình thành của N.H.O, nơi cư dân có nhu cầu kinh doanh như City Tower (Bình Dương), Imperial Place (TPHCM)... Family Center còn là nơi hỗ trợ tích cực cho các gia đình muốn phát triển công việc kinh doanh riêng để tăng thu nhập.

Cư dân The Dragon Castle Hạ Long có thể sống trọn vẹn với tiện ích đầy đủ (Ảnh phối cảnh dự án).

Tận hưởng cuộc sống tiện nghi

The Dragon Castle Hạ Long được thiết kế để mỗi ngày sống tại đây là một ngày sống trọn vẹn trong cuộc sống tiện nghi. Nơi mà chính chủ nhân tương lai và những người thân yêu an tâm trong không gian sống an toàn với nội khu khép kín, không ôtô di chuyển và an ninh được đảm bảo 24/24. Nơi mà cuộc sống tiện nghi hiện hữu khi tiện ích chỉ cách vài bước chân như cầu kính, bể bơi, khu vui chơi nước cho trẻ, cửa hàng tiện lợi… Đó còn là nơi của cuộc sống thông minh khi công nghệ được ứng dụng từ thang máy thông minh, Face ID đến hệ thống kiểm tra chất lượng không khí, kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Ngay trong chính tổ ấm của mình, cư dân The Dragon Castle Hạ Long được tận hưởng không gian sống tiện nghi trên một mặt phẳng với sự sắp đặt các lớp layout chức năng thông minh. Với thiết kế tối ưu không gian chức năng, mỗi căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long luôn đón trọn luồng không khí trong lành từ núi và biển.

Nhẹ gánh lo âu với chính sách bán hàng ưu đãi

The Dragon Castle Hạ Long mang đến cho khách hàng chính sách bán hàng cạnh tranh trên thị trường thời điểm này. Theo đó, tiến độ thanh toán kéo giãn thành 22 đợt, giúp khách hàng không áp lực lớn về tài chính. Khách hàng thanh toán 50% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà. Trong vòng một năm sau khi bàn giao nhà, khách hàng thanh toán 1%/tháng tương ứng khoảng 16 triệu/tháng.

Ngoài ra, mua căn hộ The Dragon Castle Hạ Long thời điểm này, tất cả khách hàng sẽ được tặng iPhone 14 hoặc tour du lịch mùa thu Hàn Quốc 5 ngày cho cả gia đình.

Ngày 12/11, chủ đầu tư N.H.O tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Dragon Castle Hạ Long tại văn phòng bán hàng dự án - số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Hạ Long, Quảng Ninh. Đây sẽ là cơ hội để khách hàng tham quan và trải nghiệm không gian sống và lựa chọn được những căn hộ ưng ý.

Dự án The Dragon Castle Hạ Long

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh (N.H.O)

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản Weland

Đại lý phân phối: Vhomes, Mai Việt Land, QNG Land, Shomes, SRT, T-land, Luxy Home, VHS, Four Home, Liên Minh Nhật Minh Land & Happyland, Legend Land, Địa Ốc Á Đông.

Hotline: 096 552 0660

Website: https://dragoncastle.nhojsc.vn/