The Coral Cavalli: Bất động sản siêu sang bắt tay thương hiệu thời trang xa xỉ

Bất tuân quy tắc, sang trọng một cách đầy ám ảnh với họa tiết thiên nhiên hoang dã - là những ngôn từ mà giới thời trang dành để miêu tả "gã nghệ sĩ hoang dại của làng thời trang xa xỉ nước Ý" Roberto Cavalli. Điều gì đã khiến một cá tính mạnh mẽ và hoang dại như vậy bắt tay với "tư dinh tỷ phú" Gran Melía Nha Trang trong phiên bản xa xỉ nhất mang tên The Coral Cavalli? Tất cả sẽ được hé lộ tại sự kiện ra mắt The Coral Cavalli.

The Coral Cavalli chỉ duy nhất 2 căn trên toàn thế giới

Từ giữa tháng 9, sau khi chinh phục thành công thị trường bằng "tuyệt tác số 1" - The Coral Artistry (phiên bản nằm trong bộ sưu tập The Coral Special Editions), chủ đầu tư KDI Holdings đã nhanh chóng tiết lộ về "tuyệt tác số 2" - The Coral Cavalli. Ngày 16/10, tại khách sạn The Reverie Sài Gòn, Gran Melía Nha Trang và thương hiệu thời trang xa xỉ Roberto Cavalli sẽ chính thức giới thiệu đến khách hàng dinh thự hoàng kim "The Coral Cavalli - Vượt đỉnh siêu sang".

Dinh thự The Coral Cavalli tọa lạc tại vị trí kim cương của "đảo tỷ phú'' Gran Melía Nha Trang (Ảnh phối cảnh dự án).

Đến với sự kiện ra mắt The Coral Cavalli, khách hàng sẽ được dẫn lối bước vào thế giới nghệ thuật và thời trang duy mĩ đầy sáng tạo, khám phá kỹ thuật in ấn, họa tiết trứ danh bí truyền của Roberto Cavalli - được áp dụng để kiến tạo nên bộ sưu tập nội thất hoàng gia The Wild Collection 2022 trong dinh thự The Coral Cavalli.

Chia sẻ về sự hợp tác đầy táo bạo này, đại diện chủ đầu tư dự án Gran Melía Nha Trang - Tập đoàn KDI Holdings cho biết: "KDI Holdings luôn tìm kiếm những cảm hứng sáng tạo và đầy mới mẻ, tiên phong và khác biệt để đưa vào những tuyệt tác dinh thự của Gran Melía Nha Trang và The Coral Cavalli là một trong những đột phá đó. Đây không chỉ là làn gió mới của thị trường bất động sản siêu sang, mà còn thiết lập nấc thang chuẩn mực trải nghiệm của giới siêu giàu".

Theo chủ đầu tư, với số lượng hữu hạn - chỉ duy nhất 2 căn trên toàn thế giới, sự xuất hiện của The Coral Cavalli không chỉ đem đến một sản phẩm bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa "vượt đỉnh siêu sang" đến với thị trường bất động sản siêu xa xỉ, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ tôn vinh những chủ nhân đầy cá tính và bản lĩnh, tiên phong và dám bứt phá để đến với một "cuộc sống đáng sống" khác biệt không dành cho số đông.

Khi xa hoa và hoang dã hòa quyện tại dinh thự hoàng kim phiên bản vàng

Trong các dinh thự tại Gran Melía Nha Trang thì The Coral Special Editions là dòng sản phẩm có kiến trúc xa hoa, bề thế nhất.

The Coral Cavalli có diện tích lên tới 900m2, mặt tiền rộng 60m ôm trọn biển Đông. Với lối thiết kế này, The Coral Cavalli mang đến một không gian rộng mở, giúp chủ nhân có thể hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, diện tích lớn sẽ linh hoạt trong việc sắp xếp layout đa dạng như bố trí thêm thư phòng, nhà hát tại gia, home spa, gym… hay phòng quản gia và khu vực bếp (kín) phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày của chủ nhân, mang đến cho khách hàng trải nghiệm luxury second home đúng nghĩa.

Không gian bên trong dinh thự được đội ngũ của Cavalli tự tay thiết kế và đặt vào bộ sưu tập mới nhất 2022 The Wild Collection (Ảnh phối cảnh dự án).

Cùng với đó, việc kết hợp với thương hiệu Cavalli để lên ý tưởng và chế tác đồ nội thất cho dinh thự, The Coral Cavalli còn mang đến không gian lộng lẫy, tôn vinh chủ nhân yêu nghệ thuật, sáng tạo đột phát và bản lĩnh trong cuộc sống.

Tại đây, đội ngũ thiết kế của Roberto Cavalli sắp đặt khéo léo và tỉ mỉ đến từng chi tiết nội thất trong dinh thự The Coral Cavalli bao gồm thảm, giấy dán tường, sofa, bàn ăn, giường ngủ… Tất cả được Gran Melía Nha Trang lựa chọn trong bộ sưu tập nội thất 2022 - The Wild Collection của Cavalli. Đây là bộ sưu tập được coi là phá cách nhất từ trước đến nay của Cavalli khi pha trộn tinh tế giữa gam màu bạc, xám nhạt một cách ngẫu hứng và sống động trên nền họa tiết lông thú, da rắn, vàng hoàng kim sang trọng, chất liệu thượng hạng như tơ lụa, satin, da thuộc….

Sự pha trộn tinh tế nhưng đầy táo bạo của gam màu hoàng gia cùng các họa tiết lông thú (Ảnh phối cảnh dự án).

Tròn một năm kể từ thời điểm ra mắt thị trường với những dinh thự "chạm sóng liền cát" bề thế và lộng lẫy mang tên Pacific Lagoon và Aqua Bay, The Coral Special Editions một lần nữa gây chú ý trong giới sưu tập và đầu tư bất động sản siêu xa xỉ. Bao gồm: The Coral Artistry - mang đậm dấu ấn của loại hình bất động sản nghệ thuật; The Coral Cavalli - sở hữu nội thất đến từ bộ sưu tập hàng hiệu của "quý ông hoang dã của làng mốt Ý" Cavalli; The Coral Porsche - lấy cảm hứng từ thiết kế huyền thoại của thương hiệu xe hơi siêu sang từ Đức. The Coral Special Editions với mức định giá cho mỗi căn dinh thự từ 10-15 triệu USD hứa hẹn phá vỡ và xác lập giới hạn mới của bất động sản siêu sang.

Đến với sự kiện ra mắt dinh thự hoàng kim - phiên bản vàng độc nhất The Coral Cavalli: "Vượt đỉnh siêu sang" sẽ diễn ra vào ngày 16/10/2022 tại khách sạn Reverie Sài Gòn, 22-36 Nguyễn Huệ, TPHCM, chủ đầu tư KDI Holdings gửi đến các khách tham dự:

