The Beverly Solari gây chú ý với 3 tòa căn hộ đẳng cấp

Mở 25 sự kiện mới kịp đáp ứng nhu cầu thị trường

Mới đây, Vinhomes đã gây sốt thị trường với sự ra mắt The Beverly Solari - dự án căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức). Hàng chục nghìn khách hàng đã tham gia chuỗi sự kiện ra mắt do 68 đại lý chiến lược của Vinhomes tổ chức khắp TPHCM.

Chỉ sau 4 ngày mở bán (từ 9/5), 4.500 căn hộ The Beverly Solari đầu tiên đã có chủ.

Khách đợi đến lượt làm thủ tục đăng ký quyền mua căn hộ The Beverly Solari.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, Vinhomes tiếp tục cho ra mắt 3 tòa căn hộ được ví như "bộ ba hoa hậu" của dự án The Beverly Solari là BS7, BS11, BS12. Cũng giống như đợt ra mắt dự án, số lượng khách hàng quan tâm đến 3 tòa căn hộ "ngôi sao" của 2 phân khu The Oasis và The Tropical vượt kỳ vọng nhiều lần. Vì vậy, các đại lý phân phối bất động sản Vinhomes triển khai tới 25 sự kiện tại TPHCM (từ 16-21/5) mới có thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Bộ ba tòa căn hộ đẳng cấp

Các tòa căn hộ BS7, BS11, BS12 sở hữu những điểm nhấn đáp ứng nhu cầu khách hàng và giới đầu tư, như: Phong thủy và tầm nhìn khoáng đạt.

Ngắm trọn vẹn toàn cảnh quảng trường từ góc nhìn ban công căn hộ tòa BS7.

Cụ thể, BS7 sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra Quảng trường Golden Eagle phóng khoáng, xa hơn là khu trường học Vinschool và sông Đồng Nai. Vị trí này phù hợp để đón ánh bình minh, tầm nhìn rộng mở tối đa, không bị che chắn và có thể hưởng trọn luồng không khí mát mẻ, trong lành từ dòng sông trước mặt.

BS11 - tòa căn hộ thuộc phân khu ốc đảo The Oasis mãn nhãn không kém khi trực diện sông Đồng Nai, cho tầm nhìn sông nước mênh mông và không gian "hưởng thụ trên tầng không" đắt giá.

Trong khi đó, BS12 lại sở hữu tầm view panorama ngập tràn chất Mỹ, với 4 mặt đều có cảnh quan sinh động, đa dạng. Cư dân có thể chọn mua căn hộ hướng thẳng ra Quảng trường Golden Eagle và Đại lộ mua sắm Rodeo, cảnh quan nội khu riêng tư đặc biệt.

Khung cảnh đường dạo Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers thơ mộng.

Bên cạnh vẻ đẹp tuyệt mỹ với tầm nhìn rộng mở, tự do đón gió trời và ánh sáng tối đa, cho trải nghiệm riêng tư, độc đáo, cả 3 tòa căn hộ còn mang tới chất sống "trên tầng không" (Luxury sky-living) thượng lưu và đẳng cấp, với đa dạng tiện ích mang hơi thở bờ Tây nước Mỹ. Đó là Quảng trường trung tâm Golden Eagle, đồi Beverly, vườn cọ, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thousand Flowers… Tất cả mang đến cho cộng đồng cư dân bầu không khí náo nhiệt, cuộc sống đẳng cấp giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Theo chủ đầu tư, kỷ lục ra mắt ấn tượng của The Beverly Solari nói chung và 3 tòa BS7, BS11, BS12 thuộc phân khu The Oasis & The Tropcial nói riêng cho thấy nhu cầu thực sự của khách hàng với những sản phẩm căn hộ chất lượng cao trong các khu đô thị hiện đại, đa tiện ích, mang lại khả năng sinh lời lớn. Đặc biệt, các dự án của những chủ đầu tư uy tín, có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ được quan tâm.