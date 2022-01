The Aston Luxury Residence tăng sức hút trước lễ giới thiệu căn hộ block Sol

Dân trí Sở hữu 3 giá trị độc đáo, dự án The Aston Luxury Residence bên vịnh Nha Trang được kỳ vọng mang về nhiều "trái ngọt" trong sự kiện ra mắt những căn hộ đẹp nhất block Sol vào ngày 9/1 tới.

Cơ hội đầu tư hấp dẫn trước thềm tết Nguyên Đán 2022

Theo nhận định của giới chuyên gia địa ốc, hoạt động giao dịch bất động sản cận Tết gần như mang tính mùa vụ. Sau khi tổng kết thành quả của kế hoạch kinh doanh cả năm, người Việt có tâm lý dồn tiền chọn một sản phẩm bất động sản và coi đó như một kênh đầu tư đảm bảo tài sản, an toàn lâu dài hay có thể chốt lời được một khoản khi ra hàng vào thời điểm sau tết.

Không bỏ lỡ thời cơ, nhiều chủ đầu tư và đơn vị phát triển bất động sản đã quyết định ra mắt sản phẩm trong thời điểm này. Ngày 9/1 tới đây, Tập đoàn Danh Khôi sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu những căn hộ đẹp nhất block Sol tại dự án The Aston Luxury Residence, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khách tham dự.

Đông đảo khách hàng tham quan sa bàn và khu nhà mẫu The Aston Luxury Residence tại TP Nha Trang (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết đã chuẩn bị nhiều ưu đãi đặc biệt để tri ân những nhà đầu tư "nước đầu". Cụ thể, chủ sở hữu các căn hộ đẹp nhất block Sol được chiết khấu đến 14% khi thanh toán nhanh, chỉ thanh toán 7% trong đợt đầu tiên và thanh toán 25% đến khi nhận nhà.

Để tạo đòn bẩy tài chính tối đa cho khách hàng, Tập đoàn Danh Khôi liên kết với ngân hàng PVcomBank hỗ trợ cung cấp gói vay "Đòn bẩy tài chính 24 tháng 3 không" - không lãi suất, không nợ gốc, không phí trước hạn.

Bên cạnh đó, khách hàng có nhu cầu sở hữu căn hộ block Sol còn được tặng gói bảo hiểm "An tâm đầu tư - Bảo vệ lợi nhuận" trị giá lên đến 350 triệu đồng và chính sách hỗ trợ khai thác cho thuê.

3 giá trị độc đáo tại The Aston Luxury Residence

Được xây dựng trên quỹ đất hơn 11.000 m2, The Aston Luxury Residence có quy mô gồm 3 block cao 24-27 tầng và 1.341 căn hộ hạng sang đa dạng diện tích. Sở hữu 3 giá trị độc đáo, dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng thượng lưu và nhà đầu tư bất động sản hạng sang trên khắp cả nước.

Phối cảnh dự án The Aston Luxury Residence tọa lạc trên cung đường ven biển đẹp nhất TP Nha Trang (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Giá trị độc đáo đầu tiên phải nhắc đến chính là vị trí dự án nằm ngay mặt tiền đường Trần Phú - trục đường "xương sống" của TP Nha Trang, với quỹ đất lớn sở hữu lâu dài trên con đường này. Giữa bối cảnh căn hộ biển chỉ có quyền sở hữu 40-50 năm thì The Aston Luxury Residence trở thành "một viên ngọc sáng" trên thị trường với sổ hồng riêng sở hữu lâu dài.

Tầm nhìn thu trọn toàn cảnh vịnh biển tuyệt mỹ và sông Cái hiền hòa từ trên cao cùng hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích đa dạng là 2 yếu tố tạo nên giá trị độc đáo thứ 2 của dự án.

Nổi bật trong hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích tại dự án chính là các khu vườn mang đậm "hơi thở" thiên nhiên như vườn hương, vườn sương, vườn giai điệu, vườn thiền… Cùng phố đi bộ trên không tại Nha Trang có chiều dài 1.800 m, trung tâm thương mại 12.000 m2, 2 cầu kính kết nối xuyên suốt 3 tòa tháp và nhiều tiện ích trên tầng cao như Sky Bar, hồ bơi vô cực, khu vực BBQ, khu vui chơi trẻ em.

Phối cảnh phố đi bộ trên không 1.800 m - một trong những công trình điểm nhấn độc đáo tại dự án (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Được kiến tạo với mong muốn trở thành một công trình biểu tượng mới bên vịnh Nha Trang, The Aston Luxury Residence tạo ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế Two độc đáo. Two là sự kết hợp hài hòa của thủy triều (Tide), đường nét uyển chuyển của sóng biển (Wave) và sự khoáng đạt của đại dương (Ocean). Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021, dự án đã giành giải thưởng "Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất".

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi nhận giải thưởng "Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

"Với tất cả lợi thế của mình, The Aston Luxury Residence hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến sáng giá cho các nhà đầu tư dịp cuối năm. Đồng thời tạo nên sức hút lớn bởi tiên phong thiết lập chuẩn sống mới dành riêng cho những khách hàng thượng lưu mong muốn tận hưởng cuộc sống hưởng thụ, nghỉ dưỡng xứng tầm bên vịnh Nha Trang", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Trường Thịnh