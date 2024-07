The Aqua Signature: Dấu ấn kiến trúc Nhật Bản đương đại bên kênh đào

Ra đời vào thế kỷ 20 - thời kỳ bùng nổ của nhiều trào lưu nghệ thuật bắt nguồn từ châu Âu, nhưng phong cách kiến trúc đương đại Nhật Bản lại không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trường phái nào, mà xác lập một dấu ấn riêng biệt.

Thổi một làn gió mới vào nghệ thuật thế giới, đóng góp nhiều tác phẩm ấn tượng như tháp Tokyo Skytree, bảo tàng gạch khảm Tajimi, ga Tokyo, bảo tàng Nghệ thuật ánh sáng… kiến trúc đương đại Nhật Bản được yêu thích bởi sự giao thoa giữa giá trị truyền thống - hiện đại, đường nét thanh thoát, tinh giản, tạo nên những không gian mang tính chiêm nghiệm, tinh tế đầy sang trọng.

Sự giao thoa này là cảm hứng để Nam Long, Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) cùng các đối tác quốc tế cho ra mắt bộ sưu tập sản phẩm hạng sang The Aqua Signature - dấu ấn độc bản thuộc khu biệt thự biệt lập The Aqua, khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha.

Kiến trúc Nhật bên kênh đào

Waterpoint tọa lạc bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, sở hữu 5,8km đường sông ôm ấp ba mặt khu đô thị. Dòng chảy sông nước tiếp tục được Royal HaskoningDHV (Hà Lan) luân chuyển vào từng phân khu thông qua hệ thống kênh đào 8km, vừa mang đến nguồn không khí trong lành, tươi mát, vừa vẽ nên cảnh quan êm đềm duyên dáng rất riêng.

Nổi bật với địa thế độc tôn, ôm trọn mặt kênh đào và liền kề sông Vàm Cỏ Đông thi vị, 39 căn biệt thự giới hạn The Aqua Signature là diễn ngôn đầy sáng tạo của lối kiến trúc đặc sắc từ quốc đảo mặt trời mọc, dung hòa uyển chuyển cùng sông nước phương Nam.

The Aqua Signature sở hữu vị trí đắt giá ôm trọn mặt kênh đào và liền kề sông Vàm Cỏ Đông.

Tại The Aqua Signature, gam màu thanh lịch, trang nhã, đường nét thanh thoát, vật liệu tinh tuyển trong từng căn biệt thự là sự phản chiếu rõ nét nhất của phương châm "kỹ nghệ phương Tây - tâm hồn phương Đông" mà kiến trúc Nhật Bản đương đại luôn theo đuổi. Dù là mái bằng, mái dốc, 2 tầng hay 3 tầng, toàn bộ 39 biệt thự đều có sự tương đồng về ngôn ngữ kiến trúc, nhất quán về phong cách và sự tính toán cẩn trọng trong từng chi tiết, đảm bảo một tổng thể hài hòa dành cho những chủ nhân cùng đẳng cấp.

Khai thác tối đa lợi thế của từng vị trí, đội ngũ kiến trúc sư TwoG Architecture đã kiến tạo ba loại sản phẩm để gia chủ lựa chọn, theo nhu cầu và sở thích.

Trong đó, Canal Grand Villa là những biệt thự diện tích lớn (Grand Villa) với vị trí đắc địa ôm trọn kênh đào; Canal Detached Villa lại xứng tầm tư dinh truyền đời bởi sự bề thế cùng tầm nhìn kênh đào không giới hạn. Cuối cùng, Garden Grand Villa là nơi an trú trong trẻo, bao bọc bởi những khu vườn đầy chất thơ.

Biệt thự The Aqua Signature dung hòa giữa kiến trúc Nhật Bản đương đại và tinh thần phóng khoáng, kết nối thiên nhiên.

Sự sắp đặt có chủ đích, tương phản tinh tế giữa các cặp vật liệu bê tông - gỗ, các khung rỗng và mảng tường đặc, tông màu lạnh - ấm đề cao tính tinh giản, nhưng vẫn vô cùng ấm cúng, nhẹ nhàng. Đặc biệt, tinh thần phóng khoáng đặc trưng của miền sông nước phương Nam được thể hiện rõ nét ở những ô cửa kính kích thước lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra cảnh quan xanh, đúng chất nhiệt đới đầy sức sống.

Tất cả chỉ nhằm đảm bảo sự sang trọng trong không gian, sự linh hoạt trong ứng dụng và cảm giác thoải mái cho các thành viên trong gia đình.

Chất sống thượng lưu đúng nghĩa

Tọa lạc bên trong khu biệt thự khép kín The Aqua, The Aqua Signature thụ hưởng những ưu thế vượt trội về tính an ninh, biệt lập mà cộng đồng thượng lưu luôn tìm kiếm. Trên nền tảng thiên nhiên trù phú, những gia chủ của The Aqua Signature sẽ không chỉ mua một tài sản, mà còn sở hữu một không gian sống đầy cảm hứng có thể trở thành niềm kiêu hãnh của chủ nhân.

Mỗi ngày tại The Aqua Signature đều tựa như một kỳ nghỉ dưỡng bất tận. Ngay ngưỡng cửa nhà là chuỗi tiện ích "may đo" đặc quyền của The Aqua như clubhouse (nhà cộng đồng), hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… Ở trung tâm khu đô thị là hệ thống tiện ích "tất cả trong một".

Từ tổ hợp thể dục thể thao 3ha gồm hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, sân quần vợt, sân bóng đá, sân bóng rổ; đường đạp xe; đường chạy bộ; vịnh cảng nước ngọt 8,6ha… đến các câu lạc bộ cộng đồng bên sông, nhà hàng, quán cà phê hay trường học, phòng khám đa khoa sắp đi vào vận hành…, tất cả đều là những mảnh ghép quan trọng, hướng đến đáp ứng 5 trụ cột sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí.

Trường nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus bên trong khu đô thị Waterpoint khai giảng vào tháng 8/2024.

Dù kiến tạo những không gian sống tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, nhưng The Aqua Signature nói riêng hay các phân khu cao cấp trong khu đô thị Waterpoint nói chung, vẫn khéo léo đề cao giá trị Việt như nếp sống gia đình đa thế hệ, bản sắc văn hóa cộng đồng thông qua cách quy hoạch tôn trọng tối đa tự nhiên, tích hợp tiện ích - dịch vụ và các hoạt động gắn kết. Hành trình sống nơi đây được nối dài và nuôi dưỡng bởi vô vàn câu chuyện và cảm xúc, vun đắp một cuộc sống đúng nghĩa.