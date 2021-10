The 9 Stellars - khu đô thị theo hướng thông minh kiểu mẫu tại TP Thủ Đức

Dân trí Dự án The 9 Stellars được phát triển bởi SonKim Land, kỳ vọng mang đến cuộc sống tiện ích cho cư dân, ngay trong đô thị hiện đại tại phía Đông TPHCM.

The 9 Stellars - dự án được phát triển dựa trên hệ sinh thái đô thị của Qualcomm.

Thành phố Thủ Đức - nơi phù hợp để an cư, đầu tư

Thành phố Thủ Đức được định vị sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tri thức, khoa học công nghệ, từ đó phát triển mô hình đô thị sáng tạo - tương tác cao, tạo "bệ phóng" cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khu vực phía Đông TPHCM được kỳ vọng sớm trở thành "hạt nhân", cực tăng trưởng mới thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua đó góp phần thiết lập chuỗi giá trị sống trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp và cộng đồng cư dân tại đây.

Ảnh phối cảnh không gian sống xanh kết hợp với mô hình thành phố thông minh đến từ Qualcomm của The 9 Stellars.

Trước tiềm năng rộng mở của Thành phố Thủ Đức, The 9 Stellars - dự án do SonKim Land phát triển có nhiều thế mạnh, vị trí "vàng" ở ngay cạnh nhà ga Metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới. The 9 Stellars được bao quanh bởi không gian xanh rộng lớn cùng thiết kế hiện đại, tích hợp mô hình giải pháp thành phố thông minh từ hãng công nghệ Qualcomm.

Vị trí đắc địa của The 9 Stellars

Công trình nằm ở vị thế đắc địa tại cửa ngõ Thành phố Thủ Đức, nút giao thoa kết nối các cung đường huyết mạch đi vào trung tâm TPHCM và đi các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… Trong năm sau, khi tuyến Metro số 1 được hoàn thành và đi vào hoạt động, vị trí "vàng" ở ngay cạnh nhà ga metro và Bến xe miền Đông của The 9 Stellars sẽ trở nên đắt giá.

Khi đó, nếu di chuyển bằng metro hay bất kỳ phương tiện giao thông cộng nào, cư dân của The 9 Stellars mất 20 phút đến chợ Bến Thành, 10 phút đến Thảo Điền - nơi tập trung hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế và chỉ cách làng Đại học Quốc gia 1 trạm. Cư dân tại dự án sẽ có khả năng tiếp cận chuỗi các hệ thống giáo dục quốc tế danh tiếng (đại học Fulbright, trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras), làng Đại học Quốc gia và khu Công nghệ cao TPHCM.

Đại diện nhà phát triển dự án cho biết, The 9 Stellars đã khai phá một định nghĩa mới trong lưu thông đô thị nhờ vào hệ thống giao thông công cộng, đường bộ hành và các tiện nghi tích hợp xung quanh dự án trong vài phút đi bộ. Cư dân có thể "một bước xuống phố" để tận hưởng nhịp sống sôi động ngay tại nhà ga Metro và Bến xe Miền Đông với quần thể trung tâm thương mại, shop house, cao ốc văn phòng được phát triển đồng bộ trên quy mô lên đến 7 héc-ta.

Vị trị đắc địa tạo nên sức hút của The 9 Stellars.

Sống xanh giữa lòng đô thị hiện đại

Với vị trí được bao quanh bởi hơn 700 héc-ta mảng xanh từ sân golf và công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, không gian sống tại The 9 Stellars được tô điểm thêm bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, nguồn cung cấp oxy dồi dào từ những tán cây xanh xung quanh, kèm với làn gió mát trong lành từ bờ hồ.

Điểm nhấn đưa cuộc sống tại The 9 Stellars lên một tầm cao mới là giải pháp công nghệ thông minh mang tính cốt lõi được phát triển bởi Tập đoàn Công nghệ hàng đầu thế giới Qualcomm. Hệ thống xe bus không người lái cùng nhiều ứng dụng khác giúp mang đến những trải nghiệm sống tiên tiến, đặc quyền cho cư dân trong một hệ sinh thái đô thị hiện đại.

The 9 Stellars được phát triển dựa trên hệ sinh thái đô thị thông minh của Qualcomm

Áp dụng những công nghệ cao; thiết kế kiến trúc sang trọng đi kèm với vị trí đắc địa là những điểm mạnh ở các dự án bất động sản định danh thương hiệu SonKim Land. Với sản phẩm mới nhất sắp được giới thiệu ra thị trường, dự án The 9 Stellars kỳ vọng mở ra cơ hội sở hữu cuộc sống theo hướng thông minh ngay tại "Phố Đông" TPHCM, là một trong những chủ thể hoàn thiện bức tranh tương lai của thành phố Thủ Đức trong công cuộc chuyển mình, đổi mới, sáng tạo.

The 9 Stellars do Công ty Cổ phần Ngân Thạnh là chủ đầu, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) là đơn vị phát triển dự án.

Địa chỉ dự án: Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM

Nhà mẫu/Sales Gallery: 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Trường Thịnh