The 9 Stellars đáp ứng nhu cầu của giới đầu tư, doanh nhân, công nghệ

Những yếu tố tạo nên thành công cho Thung lũng Silicon

Nằm ở Khu vực Vịnh Nam San Francisco của California, một trung tâm đổi mới công nghệ toàn cầu, Thung lũng Silicon là một trong những khu vực giàu có nhất trên thế giới và là một trong những thị trường bất động sản nóng nhất. Nhiều công ty lớn như Walmart hay Comcast đều thành lập liên doanh mới của mình tại đây. Chính phủ Phần Lan hay Đan Mạch cũng đã tạo dựng các vườn ươm trong khu vực này để giúp các công ty khởi nghiệp kết nối với mạng lưới của Thung lũng Silicon.

Trong một bài viết đăng trên tuần báo Electronic News phát hành ngày 11/1/1971, ký giả Don Hoefler lần đầu tiên đề cập đến khái niệm "Silicon Valley" để chỉ ra nét đặc trưng của thung lũng Santa Clara ở California, Hoa Kỳ. Cùng với thời gian, khái niệm này gắn liền với những mảnh đất công nghệ màu mỡ và có sức phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Lâu nay, Thung lũng Silicon vẫn luôn được xem là niềm tự hào xuyên thế kỷ của nước Mỹ, là một trong những địa chỉ đáng mơ ước nhất đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu. Văn hóa, tư duy đổi mới, tham vọng của các nhà đầu tư mạo hiểm, mạng lưới kết nối và nguồn nhân lực cao từ trường Đại học Stanford chính là những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công cho địa danh này. Đây là nơi đặt trụ sở của ba trong số sáu công ty có giá trị nhất thế giới - Apple, công ty mẹ của Google; Alphabet Inc. và Facebook Inc. - cùng nhiều thương hiệu tên tuổi khác. Đồng thời, đây cũng là nơi an cư lạc nghiệp của nhà đầu tư mạo hiểm và doanh nhân công nghệ giàu có.

Một nửa số tỷ phú công nghệ trên thế giới sống ở Thung lũng Silicon, trong đó có Larry Ellison, Steve Jobs. Đây là nơi bùng nổ các sản phẩm và dịch vụ đi kèm để phục vụ lớp khách hàng này - từ căn hộ, biệt thự, căn hộ dịch vụ, cho đến các dịch vụ điện tử, công nghệ, năng lượng và tài chính. Giá trị của thị trường bất động sản tại đây đã tăng 15 tỷ USD trong 12 tháng qua, theo số liệu từ San José Spotlight - từ 215,9 tỷ USD lên 231 tỷ USD.

Đi tìm mô hình Silicon Valley phiên bản Việt

Ở Việt Nam, hình hài một Silicon Valley Việt Nam hứa hẹn có thể thành hình trong tương lai, tại quận 9 - nơi được định hướng trở thành một phần của thành phố sáng tạo tương tác cao phía Đông với hạt nhân là Khu công nghệ cao. Nơi đây có 12 trường đại học và viện nghiên cứu, có Đại học Fulbright - nơi khởi xướng chương trình đào tạo đại học theo mô hình giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ. Bên cạnh nhiều chính sách ưu đãi về thuế cũng như tiếp cận nguồn vốn, khu vực này còn thu hút các nhà đầu tư nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm các nhà quản lý trung và cao cấp, các nhà nghiên cứu, cũng như giới bác sĩ, kỹ sư lành nghề.

Tuyến Metro số 1 - công trình biểu tượng của giao thông hiện đại - với 10/14 ga chạy xuyên suốt TP Thủ Đức được xem là yếu tố quan trọng làm nên sức hút cho khu vực này.

Trong tương lai, metro số 1 không dừng lại ở depot Long Bình mà dự kiến sẽ nối dài tới các đô thị liền kề như Biên Hòa, Dĩ An. Sự hiện diện của tuyến Metro số 1 này đã, đang và sẽ thu hút nhiều dự án bất động sản để tạo nên những cộng đồng cư dân phức hợp theo định hướng giao thông công cộng (transit-oriented development - TOD) vốn được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore… Đó là những khu phức hợp nằm trong khoảng cách đi bộ 600m đến điểm dừng giao thông công cộng, nơi các nút chuyển tuyến được tích hợp liền mạch vào bất động sản - từ không gian nhà ở, bán lẻ, văn phòng và khu giải trí.

Quận 9 đang trở thành điểm đến của các thương hiệu tên tuổi như Intel (Hoa Kỳ), Nidec (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Nipro (Nhật Bản) bên cạnh hàng chục doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài cũng như nội địa.

Để đáp ứng nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi, giải trí của cộng đồng cư dân, những không gian sống sang trọng giữa thiên nhiên xanh và được tích hợp các giải pháp công nghệ thông minh như The 9 Stellars đang được quan tâm.

The 9 Stellars được kỳ vọng trở thành điểm đến không chỉ của thế hệ doanh nhân trẻ thành đạt và am tường công nghệ, mà còn cả giới đầu tư tinh nhạy.

Thừa hưởng không chỉ lợi thế từ hạ tầng giao thông hiện đại cùng Khu công nghệ cao bên cạnh hệ thống trường đại học danh tiếng, bệnh viện, ngân hàng, The 9 Stellars còn sở hữu cả những giá trị nguyên bản từ Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc với diện tích phủ xanh khoảng 700 ha cùng sân golf Vietnam Golf & Country Club hay các khu phức hợp thương mại - mua sắm - giải trí lân cận chỉ trong vài phút di chuyển.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với các giải pháp thông minh IoT được tích hợp trên nền tảng công nghệ của Viettel và Qualcomm (Hoa Kỳ) như bãi đậu xe thông minh, lịch trình xe bus tự hành nội khu, kiosk hay hệ thống chiếu sáng… The 9 Stellars được kỳ vọng trở thành điểm đến không chỉ của thế hệ doanh nhân trẻ thành đạt và am tường công nghệ, mà còn cả giới đầu tư tinh nhạy.