Thanh Long Bay kỳ vọng kích hoạt nền kinh tế giải trí tại Bình Thuận

Mỏ vàng khổng lồ từ mô hình "all-in-one"

Du khách luôn ưu tiên lựa chọn cơ sở lưu trú có nhiều tiện ích nhất trong một khoảng thời gian giới hạn của kỳ nghỉ. Theo tổ chức du lịch thế giới, nhu cầu nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi - giải trí chiếm tới 54% mục đích du lịch. Đây cũng là nguyên nhân lý giải cho việc các tổ hợp all-in-one luôn là tâm điểm đón dòng du khách ở mỗi địa phương và là lực đẩy kích cầu sự thăng hoa của nền du lịch mỗi địa phương.

Lấy đơn cử, du khách quốc tế khi đến Singapore đều phải ghé qua khu vui chơi Sentosa, đến Malaysia phải tận hưởng hàng nghìn dịch vụ tại Genting, Disneyland Hong Kong thu hút tới 6,8 triệu du khách hay Tokyo Disney Resort (Nhật Bản) mỗi năm đem lại doanh thu trên dưới 4 tỷ đô.

Dù đi sau nhưng Việt Nam cho thấy tín hiệu bắt nhịp rất tốt với xu hướng khi nhiều mô hình "all - in - one" và gặt hái thành quả rực rỡ. Có thể kể đến Vinpearl Nha Trang, Bà Nà Hill Đà Nẵng, SunWorld Fansipan Legend (Sapa), Grand World Phú Quốc đều là điểm đến thu hút du khách nhiều nhất.

Bình Thuận có lợi thế lớn về du lịch khi liền kề Đông Nam Bộ - nền kinh tế và dân cư lưu trú đều lớn nhất cả nước nên có nguồn cung du khách nội địa dồi dào. Ngoài ra tỉnh còn sở hữu tài nguyên phong phú với hơn 30 danh thắng nổi tiếng, khai thác du lịch quanh năm cùng bờ biển đẹp. Tuy nhiên do các dịch vui chơi giải trí mua sắm chưa tạo thành chuỗi để khiến du khách sẵn sàng rút hầu bao chi tiền và ở lại lâu hơn, quay lại nhiều lần hơn để trải nghiệm.

Trong khi đó, cột mốc cuối 2022 với đòn bẩy quan trọng là thông xe cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và vận hành sân bay Phan Thiết dự báo sẽ khiến nền du lịch bùng nổ kể từ 2023 trở đi, Bình Thuận đang rất cần những điểm ăn - chơi - tiêu tiền, bên cạnh yếu tố nghỉ dưỡng để đón trọn chu kỳ tăng tốc này. Thanh Long Bay được chủ đầu tư kiến tạo theo hướng quy tụ dịch vụ hoàn hảo, cao cấp nhất để phục vụ trọn vẹn kỳ nghỉ của tất cả du khách khi đến với vùng đất "thanh long".

Tận hưởng hơn 1.000 tiện ích tại Thanh Long Bay.

Tận hưởng dịch vụ lưu trú - nghỉ dưỡng đẳng cấp

Theo thống kê, Bình Thuận có 594 cơ sở lưu trú, trong đó đạt chuẩn 5 sao chỉ có 3 có sở với 357 phòng. Dù được mệnh danh là thủ phủ resort song các resort của tỉnh đã xây từ lâu và có quy mô nhỏ lẻ, đơn thuần dành cho nghỉ dưỡng và nội địa vận hành khiến cho thị trường lưu trú thiếu hụt nguồn cung cao cấp dành cho giới trung thượng lưu.

Trước thực trạng này, Thanh Long Bay hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ dưỡng xứng tầm với đa dạng lựa chọn lưu trú đẳng cấp như nhà phố biển, căn hộ biển, mini hotel, boutique hotel, biệt thự biển, hotel… Với biểu tượng kiến trúc xanh miền nhiệt đới, dù chọn bất kỳ loại hình nào, du khách cũng đều được trải nghiệm không gian đậm chất resort, sinh thái. Dịch vụ phòng ốc được vận hành bởi Wyndham Hotel Group (Mỹ) và Accor Hotels (Pháp) - hai thương hiệu khách sạn danh tiếng thế giới.

Trải nghiệm 7 ngày đêm và hơn thế nữa với hơn 1.000 tiện ích đỉnh cao

Tính từ giai đoạn 2016 đến nay, thị trường Bình Thuận đón khá nhiều dự án nghỉ dưỡng. Tuy nhiên để đạt tầm vóc và quy mô như các siêu tổ hợp ở nước ngoài hay các mô hình "all-in-one" của Vingroup hay Sun Group lại rất hữu hạn và Thanh Long Bay được phát triển bởi Nam Group là một trong các siêu tổ hợp hướng tới tiêu chí này.

Theo đó, sở hữu quy mô lên đến 90 ha, ôm trọn đường bờ biển dài gần 2km, dự án được kiến tạo hơn 1.000 tiện ích đẳng cấp 5 sao được chia là 8 phân khu quy mô lớn mang đến vô vàn trải nghiệm.

Nổi bật phải kể đến hệ tiện ích giải trí tràn ngập xuyên suốt dự án như: Quảng trường biển 3ha là không gian lễ hội, biểu diễn, giải trí sôi động ngày đêm; Hola beach (2ha) dài 400m mặt biển hội tụ hàng loạt các điểm vui chơi như Beach Club, Beach House, Tree House, khu Glamping. Ngoài ra còn có Trung tâm thể thao biển chuẩn quốc tế; Bến du thuyền lớn bậc nhất khu vực đủ sức chứa 150 chiếc là điểm đến của giới thượng lưu toàn cầu; Bảo tàng tre Kid city. Nơi đây còn có Khu thương mại với Night Market, Outlet Center, Wedding Resort; hệ thống giáo dục y tế (trường học, trung tâm y tế, viện an dưỡng),..

Một số công trình đã hoàn thiện như vòng xoay Ánh Trăng, cầu Ngân Hà, đại lộ Ánh Sao, cổng chào, ao sen cảnh quan…Với thiết kế độc đáo mang đậm hơi thở bản địa và cá tính riêng, hệ cảnh quan này đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên các trang review du lịch.

Trải nghiệm đa dạng hoạt động cả ngày lẫn đêm tại Thanh Long Bay.

Theo chủ đầu tư, với khối lượng tiện ích khổng lồ kết hợp với việc di chuyển từ 15-30 phút để đến hệ thống danh thắng nổi tiếng bậc nhất Bình Thuận, du khách cần khoảng 7 ngày và hơn thế nữa để thụ hưởng đầy đủ trải nghiệm và cung bậc cảm xúc trong mỗi kỳ nghỉ tại đây.

Tìm kiếm trải nghiệm thể thao biển theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Việt Nam có đến hơn 2.000 km đường bờ biển song chưa có trung tâm thể thao biển đích thực. Bình Thuận quyết tâm xây dựng nền du lịch trở thành trung tâm thể thao biển quốc gia và Thanh Long Bay là tổ hợp tiên phong hưởng ứng xu thế này.

Theo đó, đây sẽ là nơi quy tụ các bộ môn thể thao đang được yêu thích từ lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak, đua thuyền chuối, đua mô-tô nước, cho tới các trò chơi cảm giác mạnh như nhảy dù, dù lượn, lướt sóng phản lực, lặn sâu và lướt ván buồm… và những giải đấu như bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển,… Toàn bộ quy chuẩn, huấn luyện sẽ được đặt dưới sự giám sát vận hành của H2O Hawaii Sport - đơn vị chuyên quản lý và vận hành thể thao biển tại Hawaii (Mỹ). Chủ đầu tư cho biết, với sự đầu tư chuyên nghiệp, Thanh Long Bay kỳ vọng sẽ là đấu trường thể thao chuẩn quốc tế lớn nhất khu vực với những giải đấu lớn kéo theo hàng chục nghìn du khách, đồng thời phần thu hút các tín đồ du lịch yêu thể thao từ khắp nơi trên thế giới đổ về nghỉ dưỡng, vui chơi và vận động.

Triển vọng từ khu kinh tế đêm lớn ở khu vực

Nếu ban ngày, du khách nghỉ dưỡng - check-in - tham quan - vận động thì sau 19h, Thanh Long Bay biến thành trung tâm kinh tế đêm vui chơi bất tận thắp sáng toàn bộ vùng Nam Phan Thiết.

Khác với phố đi bộ, chợ đêm hay mô hình tự phát, Thanh Long Bay là quần thể "thành phố không ngủ" với chuỗi khép kín với hàng nghìn dịch vụ như chợ đêm, khu mua sắm, nhà hàng, bar, quảng trường biển, shophouse, hola beach,… Du khách được phục vụ xuyên đêm những khu nhà hàng nhộn nhịp du khách thưởng thức ẩm thực và âm nhạc ngoài phố, hay các dãy shophouse sầm uất sẽ mang đến hàng nghìn màu sắc rực rỡ từ nhiều loại hình kinh doanh đa dạng. Du khách thỏa sức khám phá và trải nghiệm đặc sản địa phương ngay trong khu chợ đêm. Quảng trường biển rộng quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật ngoài trời và lễ hội bất tận. Tất cả điều đó tạo nên trải nghiệm say mê, phấn khích khiến du khách "không thể chợp mắt".

Thanh Long Bay - khu đô thị không ngủ với đa dạng hoạt động xuyên suốt.

Chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh Bình Thuận đang thiếu hụt cả về lưu trú cao cấp, chỗ vui chơi - giải trí tiêu tiền thì việc Thanh Long Bay tích hợp hệ tiện ích khổng lồ khai thác trọn vẹn cả ngày lẫn đêm sẽ là mảnh ghép để giúp nền du lịch bắt nhịp xu hướng thế giới, gia tăng sức cạnh tranh khi đón đầu vận hội mới. Đồng thời đưa Thanh Long Bay trở thành "hub" du lịch khu vực.

Đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay.

Nhà phát triển: Tập đoàn Nam Group.

Vị trí: Kê Gà - Bình Thuận