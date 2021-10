Thanh Long Bay - đô thị biển đón sóng hạ tầng cao tốc, sân bay

Dân trí Tọa lạc trên cung đường biển đẹp, Thanh Long Bay thừa hưởng các kết nối hạ tầng khu vực, có tiềm năng gia tăng giá trị bởi quy hoạch theo mô hình "all - in - one" đang thịnh hành.

Hạ tầng - "át chủ bài" thúc đẩy giá bất động sản nghỉ dưỡng

Trong hơn một thập kỷ thị trường trải qua nhiều chu kỳ thăng trầm thì 3 yếu tố quan trọng nhất của bất động sản vẫn dường như bất biến là "vị trí, vị trí và vị trí".

"Đối với tất cả các loại hình bất động sản, nhất là loại hình nghỉ dưỡng, vị trí là yếu tố then chốt. Và cơ sở hạ tầng chính là nền tảng làm nên giá trị của vị trí. Điển hình như Bình Thuận, nhờ sự tăng tốc của các công trình hạ tầng công mà vụt sáng trở thành thị trường bất động sản hấp dẫn trong 3 năm qua", ông Lê Trung Tín - Giám đốc kinh doanh công ty Nam Land khẳng định trong buổi tọa đàm trực tuyến "Tăng tốc đầu tư - Đón sóng hạ tầng" được Tập đoàn Nam Group tổ chức vào ngày 16/10.

Phân tích về bức tranh thị trường Bình Thuận, ông Tín cho rằng có 3 khu vực tiềm năng sẽ phát triển mạnh trong tương lai, đó là Phan Thiết, Lagi và Hàm Thuận Nam. Tuy nhiên, ông Tín cũng đánh giá thị trường khu vực Nam Phan Thiết đến Hàm Thuận Nam - Bình Thuận sẽ có tốc độ tăng trưởng tốt hơn cả. Bởi vì so với thị trường Phan Thiết đã phát triển gần chục năm và Lagi đã sớm được quy hoạch đồng bộ, thì nơi đây chỉ mới bước vào giai đoạn đầu với hệ thống hạ tầng mới với sự xuất hiện của nhiều dự án dọc trục đường ven biển.

Nằm tại trục đường trọng điểm của khu vực, Thanh Long Bay thừa hưởng những giá trị đầu tư mạnh mẽ.

Nếu các địa phương chỉ cần một nguồn lực sân bay hoặc cao tốc để giúp bất động sản thăng hạng thì Kê Gà, Hàm Thuận Nam - Bình Thuận hội tụ 4 "át chủ bài". Trong đó, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2022. Đường ĐT.719 - trục ven biển kéo dài từ Mộc Châu (Vũng Tàu) qua Kê Gà tới Mũi Né cũng sẽ hoàn thành cuối năm 2022. Mặt khác, sân bay Long Thành cách Kê Gà một giờ di chuyển (qua Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết) đã khởi công trong đầu năm 2021 tiếp tục tạo ra niềm tin cho giới đầu tư.

Nếu việc các sân bay đi vào hoạt động sẽ giúp Bình Thuận thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế và nội địa từ phía Bắc mỗi năm, thì cao tốc và tuyến ĐT.719 sẽ giúp Kê Gà trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều người Sài Gòn do thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn 1,5 giờ.

Khoảng 75% nguồn lực hạ tầng đóng vai trò then chốt giúp nền kinh tế du lịch Bình Thuận đột phá đều về đích năm 2022. Nhìn từ kịch bản đã diễn ra ở nhiều địa phương khác trên cả nước, có thể xem 2021 là bản lề giúp bất động sản Kê Gà - Bình Thuận tăng và tiếp đà cho đến 2023 - khi tất cả công trình trên đã vận hành và chứng minh được hiệu quả.

"Nhìn về tiền lệ các thị trường trước đó, nếu bất động sản Phú Quốc tăng khoảng 12 lần khi có sân bay, con số này ở Vân Đồn và Long Thành cũng dao động 7 - 8 lần thì Hàm Thuận Nam có thể đạt mức tăng giá gấp 5 - 10 lần", ông Tín nhấn mạnh.

Khu đô thị biển "all - in - one" lên ngôi hậu Covid-19

Đón đầu chu kỳ thiết lập mặt bằng giá mới, nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền về Bình Thuận, phân khu nhà phố biển The Song nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao biển Thanh Long Bay là một trong những điểm đến. Minh chứng là từ đầu mùa dịch đến nay, phân khu này vẫn liên tục phát sinh giao dịch.

Tọa lạc trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, Thanh Long Bay không chỉ thừa hưởng các kết nối hạ tầng khu vực mà còn gia tăng giá trị bởi quy hoạch theo mô hình "all - in - one" đang thịnh hành trên thế giới.

Thanh Long Bay có nhà phố, căn hộ, biệt thự biển và hàng trăm tiện ích.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Giám đốc kinh doanh công ty Nam Land phân tích, đây là mô hình đang rất thành công trên thế giới với những cái tên nổi bật như: Setosa (Singapore), Palm Island (Dubai), Genting Island (Malaysia). Để có thể trở thành một khu "all - in - one" cần đảm bảo 3 yếu tố: giải trí du lịch - nghỉ dưỡng - thương mại dịch vụ. Đáp ứng đủ các tiêu chí này, Thanh Long Bay còn có lợi thế quy hoạch đô thị bài bản. Đây là điều làm nên giá trị cho một dự án nghỉ dưỡng vì nếu chỉ phụ thuộc vào du lịch mà không có tính đô thị sẽ rất khó để tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định. Ví dụ như nếu mắc kẹt tại một vùng biển do Covid 19, chúng ta không thể ở trong khách sạn 24/7 mà còn có những nhu cầu sinh hoạt khác hoặc đơn giản là có cảnh quan đẹp, bầu không khí trong lành để phục hồi sức khỏe và tinh thần.

Thanh Long Bay được quy hoạch đầy đủ các loại hình sản phẩm từ nhà phố, căn hộ, biệt thự biển cho đến hàng trăm tiện ích về giải trí, thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe có thể phục vụ cho mọi nhu cầu lưu trú dài ngày cho cả gia đình. Tất cả các phân khu đều được quản lý, vận hành bởi các thương hiệu danh tiếng như Wyndham (Mỹ) Accor (Pháp), H20 Sports…

Nguồn khách trung thành từ các thương hiệu này kết hợp với nguồn khách quốc tế, nội địa dự báo tăng cao nhờ các tuyến cao tốc, sân bay sắp đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư.

Trước câu hỏi xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sẽ thay đổi như thế nào hậu Covid-19, ông Sơn nhận định, trong Covid-19, có một số người nổi tiếng vô tình bị "kẹt" lại ở khu resort nào đó hoặc ở căn nhà thứ hai của họ tại các điểm du lịch vì quy định giãn cách. Điểm chung của những người này là đều tận hưởng được quãng thời gian thoải mái với nhiều trải nghiệm, trong khi phần lớn mọi người đang trải qua giai đoạn căng thẳng do dịch bệnh tại các thành phố lớn. Chính sự khác biệt này đã thúc đẩy nhu cầu sở hữu căn nhà thứ hai lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt là tại các đô thị biển đa tiện ích. Cán cân đầu tư cũng nghiêng từ lướt sóng ngắn hạn sang tầm nhìn trung - dài hạn với nhu cầu đầu tư cho thuê hoặc second home có xu hướng tăng.

Trường Thịnh