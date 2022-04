Thanh Hóa hứa hẹn là tâm điểm phát triển mới của thị trường bất động sản

Xu hướng ly tâm, thị trường giàu dư địa bứt phá

Vài năm trở lại đây, thay vì tập trung sự chú ý vào quỹ đất ít ỏi tại các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm cơ hội tại các địa phương nơi có tiềm năng kinh tế lớn, bất động sản còn nhiều dư địa tăng trưởng. Sở hữu những lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ, nhiều tuyến đường lớn, trọng điểm, mặt bằng giá đất còn nhiều dư địa tăng trưởng, khi bất động sản tại các thành phố trung tâm dần bão hòa, Thanh Hóa trở thành một điểm sáng mới, thu hút nhiều nhà đầu tư.

Trong quý I/2022, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng khá, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa (GRDP) đạt 12,93%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 11.761 tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 55% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 7.232 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 4.529 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ.

Sở hữu những lợi thế, Thanh Hóa đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản (Ảnh: Vũ Sĩ Trung).

Theo nhận định của các chuyên gia, Thanh Hóa hiện nay còn quỹ đất lớn, giá đất vừa tầm cùng với hàng loạt chính sách kích cầu du lịch, phát triển kinh tế và hạ tầng xã hội. Thanh Hóa có hệ thống giao thông với đầy đủ các loại hình giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; có cửa khẩu quốc tế với Lào, cảng nước sâu Nghi Sơn đang tiếp nhận tàu trọng tải 5 - 10 vạn tấn, Cảng hàng không Thọ Xuân, với nhà ga hiện đại được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế.

Thêm vào đó, chính quyền Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp 16,4%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt 12,2%/năm;

Quý 1/2022, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chịu tác động từ dịch bệnh Covid-19, song huy động vốn đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt trên 32.200 tỷ đồng, bằng 22,3% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư được chú trọng. Đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài , các tổ chức tài chính tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào tỉnh. Tính đến cuối tháng 3/2022, Thanh Hóa đã thu hút được 18 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 881 tỷ đồng và 21 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Tất cả những yếu tố này giúp Thanh Hóa vươn lên trở địa phương có tốc độ phát triển bất động sản năng động bậc nhất tại thị trường Bắc Trung Bộ.

Khu đô thị 3592 Thanh Hóa hứa hẹn "thổi lửa" thị trường địa ốc

Trong bức tranh tổng thể của bất động sản xứ Thanh, đô thị 3952 Thanh Hóa đặt lên những mảnh ghép giá trị, góp phần nâng cao diện mạo đô thị nơi cửa ngõ phía nam thành phố.

Khu đô thị 3592 nắm giữ vị trí độc tôn nằm kế cạnh ngay dự án Sun Group, sở hữu đường nội khu 36m, bám Quốc lộ 45, tâm điểm kết nối cửa ngõ giao thương thành phố Thanh Hóa tới các tỉnh miền trung. Được bao trọn bởi các tuyến giao thông huyết mạch, các cụm khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dự án chiếm trọn thế đất đắc địa, khẳng định vị trí ở phía nam TP Thanh Hóa

Chủ đầu tư cho biết, với vị thế tiên phong, là một trong những khu đô thị hiện đại, được quy hoạch đồng bộ đẳng cấp nhất, đô thị 3952 Thanh Hóa được tích hợp đầy đủ: Trường học, công viên cây xanh, chợ, trung tâm thể thao... Đây sẽ là nơi an cư với các tiện ích và không gian sống hiện đại, trong lành và đáng sống.

Với vị trí kế cận siêu dự án Sun Group cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, sự khan hiếm nguồn cung đất nền trong thời gian dài đã đẩy mặt bằng giá đất khu vực phía Nam TP Thanh Hóa tăng. Hội tụ những lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa riêng, sự xuất hiện của đô thị 3952 Thanh Hóa được chủ đầu tư kỳ vọng là dấu ấn thăng hoa của bất động sản Quảng Xương. Một khu đô thị hiện đại, đẳng cấp nâng cao chất lượng sống người dân và góp phần làm thay đổi bộ mặt nơi đây.

Đất nền đô thị 3952 Thanh Hóa nhận được sự quan tâm của giới đầu tư nhờ những điểm sáng về vị trí, hạ tầng và pháp lý.

Với sự tham gia của các chủ đầu tư lớn và các dự án quy mô tầm cỡ, bất động sản ở Thanh Hóa đang cho thấy một bước chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn sự tăng trưởng bứt phá trong hai năm tới.