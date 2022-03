Tập đoàn THT bàn giao căn hộ xã hội THT New City cho khách hàng

Lễ bàn giao căn hộ được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ và đảm bảo công tác phòng chống Covid-19. Là một trong số khách hàng nhận căn hộ, ông Nguyễn Xuân An cho biết rất vui mừng và phấn khởi khi là một trong những cư dân đầu tiên nhận bàn giao nhà. Sau bao năm chờ đợi, gia đình đã có thể sống và sinh hoạt trong ngôi nhà của mình.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn THT và các nhà thầu thi công. Ngay từ khi tiếp nhận dự án từ chủ đầu tư cũ, các bên đã không quản những khó khăn, vất vả đẩy mạnh tiến độ thi công, để sớm hoàn thành và bàn giao cho khách hàng", ông An cho biết.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn THT cho biết, ngay từ khi tiếp nhận dự án từ chủ đầu tư cũ, công ty đã thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của khách hàng khi phải chờ đợi nhiều năm qua. Doanh nghiệp nỗ lực hết mình để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án, để những khách hàng còn lại sớm nhận được nhà. Đơn vị cũng không ngừng nâng cao chất lượng căn hộ nhằm mang lại những tiện ích tốt hơn cho cư dân.

Lễ bàn giao căn hộ tòa A2, dự án THT New City (Ảnh: Tập đoàn THT).

Dự án THT New City, trước đây là dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (với tên thương mại Brigth City) có địa chỉ tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đã chậm tiến độ 10 năm.

"Việc dự án chậm tiến độ đã để lại nhiều hệ lụy, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăm khách hàng là những gia đình lao động, có thu nhập thấp, làm giảm lòng tin của người dân vào chính sách của Nhà nước nói chung, của thành phố Hà Nội nói riêng", đại diện Tập đoàn THT cho biết.

Để khách hàng mua căn bộ tại dự án Bright City sớm nhận nhà, ổn định cuộc sống, năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn THT đã tiếp cận dự án. Thời điểm công ty tiếp cận, dự án gặp vô vàn khó khăn.

Trong 2 năm đơn vị triển khai dự án, giá vật liệu, nhân công không ngừng tăng dẫn đến đội vốn công trình, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, công trường luôn trong tình trạng thiếu lao động xây dựng… Về tài chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn THT không được tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tài chính, ngân hàng mà hoàn toàn sử dụng nguồn tài chính của đơn vị, với quyết tâm bằng mọi giá đưa dự án về đích, sớm bàn giao nhà cho khách hàng.

Căn hộ THT New City khi bàn giao (Ảnh: Tập đoàn THT).

Tuy gặp nhiều khó khăn như nói ở trên, với mong muốn cư dân có cuộc sống tốt, tiện nghi, hiện đại hơn, Tập đoàn THT đã nỗ lực để nâng cao chất lượng căn hộ tòa A2 (thay đổi, nâng cao chất lượng hơn 2 tòa A1.1 và A1.2 đã bàn giao trước đây). Doanh nghiệp đã sử dụng một số vật liệu tốt hơn, an toàn và hiện đại hơn như thay cửa nhựa bằng cửa nhôm chất lượng cao; cửa ra vào, cửa thông phòng sử dụng chất liệu chống cháy, an toàn; lắp đặt thiết bị vệ sinh hiện đại, nhập khẩu liền khối; lắp đặt thang máy thương hiệu Huyndai nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với tốc độ nhanh, hoạt động an toàn, êm ái hơn…

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ bàn giao, hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng: