Tập đoàn Quốc tế Năm Sao động thổ tổ hợp dự án căn hộ khách sạn tại Vũng Tàu

Hai dự án tọa lạc tại đường Thùy Vân, trung tâm của bãi sau và nằm trong quy hoạch dự án phố đi bộ, phố đêm trên đường Thùy Vân. Việc sở hữu mảnh đất ở vị trí đắc địa được xem là lợi thế lớn của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao trong việc phát triển dự án và đem lại lợi ích cho địa phương.

Five Star Poseidon có thiết kế 2 tòa tháp.

Five Star Poseidon có chủ đầu tư là AgriTour - một thành viên của Five Star Group. Dự án được thiết kế với 2 tòa tháp có 43 tầng nổi, 3 tầng hầm, 457 phòng khách sạn, 1.056 căn hộ cao cấp, 4 penhouse, 21 căn thông tầng và đường hầm đi ra biển. Five Star Poseidon hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thành phố Vũng Tàu với thông điệp "Đánh thức cuộc sống - tương lai thịnh vượng".

Với thông điệp "Đẳng cấp quốc tế, vị thế tiên phong", Five Star Odyssey nằm tại vị trí đắc địa có bãi biển đẹp hàng đầu khu vực. Chủ đầu tư dự án là Green World - một thành viên của Five Star Group. Five Star Odyssey có quy mô 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, 436 phòng khách sạn, 1.019 phòng căn hộ cao cấp, 12 penhouse và kết nối đường hầm xuyên biển.

Hai công trình hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu.

Five Star Odyssey khi ra đời sẽ là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị mang tầm quốc tế lớn nhất tại thành phố Vũng Tàu với sức chứa trên 1.000 khách. Dự án cũng hứa hẹn trở thành công trình kiến trúc cao nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các căn hộ tại đây có tầm nhìn biển ấn tượng.

Hai dự án hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương này tập trung các nguồn lực để nâng cấp, chỉnh trang các cơ sở hạ tầng dịch vụ, các không gian công cộng trong đó có công viên, bãi tắm Thùy Vân tại thành phố Vũng Tàu. Công viên dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025 và trùng với thời gian dự kiến hoàn thành của cao tốc kết nối cũng như sân bay Long Thành. Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững và tạo ra không gian du lịch đẳng cấp quốc tế, Vũng Tàu đã tiến hành đồ án quy hoạch Thùy Vân bãi sau - một khu vực có tiềm năng lớn để phát triển.

"Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá cao uy tín và kinh nghiệm của chủ đầu tư Five Star Group. Chúng tôi rất kỳ vọng hai dự án này là một trong những công trình điểm nhấn quan trọng trong việc thu hút và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung và tại thành phố Vũng Tàu nói riêng. Đồng thời nhà đầu tư cung cấp sản phẩm mang đẳng cấp quốc tế đến với các du khách tại thành phố Vũng Tàu, góp phần đưa Vũng Tàu vào điểm đến trên bản đồ quy hoạch và kiến trúc của thế giới", lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group phát biểu tại sự kiện.

Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group chia sẻ: "Với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, tất cả dự án của Five Star Group đều được thiết kế, thi công, tư vấn quản lý dự án, thầu xây dựng, quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi các đơn vị hàng đầu trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã đi khắp thế giới để nghiên cứu về tiềm năng kinh tế biển, đưa những cái độc đáo nhất, tốt nhất phù hợp thời đại 4.0 để làm sao đón được những du khách quốc tế khó tính nhất".

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Dự kiến sau 39-45 tháng thi công, hai công trình đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển, trở thành một trong những điểm nhấn, biểu tượng mới của thành phố Vũng Tàu; đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch cũng như kinh tế xã hội của địa phương.

Chủ đầu tư Five Star Group đặt mục tiêu kiến tạo hai công trình trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn quốc tế giúp nâng tầm du lịch của địa phương, góp phần mang lại giá trị cho cộng đồng, tạo ra cú hích quan trọng cho du lịch và kinh tế thành phố Vũng Tàu cũng như thu hút thêm các nhà đầu tư khác.

Chủ tịch HĐQT công ty CP quốc tế tập đoàn Five Star - ông Trần Văn Mười trao hoa và quà lưu niệm cho ông Lê Ngọc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại thành phố Vũng Tàu với nhiều lợi thế chưa được khai thác hết nhờ khả năng kết nối mạnh với TPHCM và các tỉnh lân cận. Cùng với lợi thế thiên nhiên sẵn có, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối đa dạng, đặc biệt là trục đường ven biển Thùy Vân hiếm có loại hình sản phẩm căn hộ du lịch thương mại cao cấp, công trình khách sạn - căn hộ du lịch 5 sao Five Star Poseidon và Five Star Odyssey sẽ trở thành những công trình biểu tượng mới và góp phần phát triển du lịch Vũng Tàu trong thời gian tới", ông Trần Văn Mười - Hội đồng quản trị Five Star Group khẳng định.