Tập đoàn kim hoàn DOJI và chiến lược khác biệt trên thị trường bất động sản

Tập đoàn kim hoàn và chiến lược phát triển đa ngành

Những năm 90 của thế kỉ 20, Công ty TTD (tiền thân của Tập đoàn DOJI) là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động chuyên sâu về khai thác đá quý, chế tác cắt mài và xuất khẩu đá quý ra thị trường quốc tế, một lĩnh vực vô cùng mới mẻ tại Việt Nam. TTD cũng là một trong những công ty đầu tiên đưa ra thị trường quốc tế sản phẩm đá ruby sao Việt Nam và được mệnh danh là "ông hoàng ruby sao" của thế giới.

Năm 2012, DOJI triển khai chiến lược đa ngành khi tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Tiên Phong (TPBank). Chỉ sau vài năm, Tập đoàn này đã "lột xác" TPBank một cách ngoạn mục để trở thành "Top 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam" (theo đánh giá độc lập của Vietnam Report) và là "Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất Việt Nam 2021". 3 năm sau đó, DOJI lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với việc thành lập DOJILAND, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng các dự án cao cấp, hạng sang và thâu tóm các khu đất "vàng" trên khắp cả nước.

Tập đoàn DOJI ghi dấu ấn 3 năm liên tiếp giữ vững vị thế thứ 3 bảng vinh danh và hơn một thập kỷ nằm trong "Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam".

Hiện nay, Tập đoàn DOJI đang hoạt động với 9 ngành nghề thuộc 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi (bất động sản, tài chính ngân hàng, vàng bạc đá quý), với quy mô gồm 15 công ty thành viên, 5 công ty liên kết góp vốn, tổng tài sản lên tới 15.000 tỷ đồng cùng đội ngũ 3.000 nhân viên.

Chiến lược phát triển của tập đoàn cũng khẳng định được tính hiệu quả thông qua hệ thống giải thưởng danh giá: "Top 3 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước", thành viên Việt Nam duy nhất của Hiệp hội Đá quý Quốc tế (ICA), "Top 750 doanh nghiệp gia đình lớn nhất thế giới", "Thương hiệu hàng đầu về đá quý và trang sức cao cấp trên thị trường trong nước và khu vực", "Top 11/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế". Từ nay đến năm 2025, DOJI quyết tâm trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Phát triển bất động sản bằng kỹ nghệ chế tác kim hoàn

Trong hơn 6 năm hoạt động, công ty thành viên DOJILAND đã ghi dấu ấn với những dự án lớn, tạo được uy tín trên thị trường bất động sản. Thành công này không chỉ đến từ tiềm lực tài chính vững mạnh hay vị thế của những lô đất "vàng" mà tập đoàn này đang nắm giữ, mà còn là chiến lược khác biệt hóa, mang tinh thần của nghề kỹ nghệ chế tác kim hoàn vào phát triển bất động sản.

DOJI LAND vươn tầm khu vực với giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất 2021".

"Trong chế tác trang sức, tính chính xác, sự tinh tế, tỉ mỉ và tinh thần sáng tạo nghệ thuật là 3 yếu tố quan trọng, đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng sản phẩm. Những giá trị này được DOJILAND sử dụng làm kim chỉ nam cho tất cả các dự án mang thương hiệu DOJI", đại diện DOJILAND khẳng định.

Khi xây dựng DOJI Tower với vị trí gần các tuyến phố Hồ Gươm, tập đoàn mong muốn kiến tạo một điểm đến văn hóa - du lịch độc đáo của thủ đô, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng, mua sắm những sản phẩm vàng bạc, đá quý đẳng cấp do người Việt chế tạo. Dành 8.000 tỷ đồng đầu tư cho tổ hợp 4,7 ha tại khu đất "vàng" của Hạ Long, DOJILAND không chỉ mang đến The Sapphire Residence - không gian sống tiện nghi hạng A cho người Hạ Long, Best Western Premier Sapphire Ha Long - tòa căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, The Sapphire Massion, 47 căn dinh thự thượng lưu, mà còn kỳ vọng mang đến cho thành phố vịnh kỳ quan một phong cách sống, nghỉ dưỡng mới, xứng tầm với thủ phủ du lịch phía Bắc, điểm đến tầm cỡ quốc tế trong tương lai.

Hình ảnh mới được hé lộ của Diamond Crown Hai Phong - tổ hợp tháp đôi cao nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại.

Tháng 12/2021, DOJILAND tiếp tục gây xôn xao thị trường khi cho ra mắt dự án Diamond Crown Hai Phong với ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng "vương miện hoa sen". Vừa mang đến những giá trị thượng lưu, vừa nhằm xây dựng một biểu tượng tự hào với lối kiến trúc độc đáo, hiếm có trên thế giới.

"Dự án được kỳ vọng sẽ là dấu ấn đột phá của thị trường bất động sản hạng sang Hải Phòng, cùng thành phố cảng phồn hoa chinh phục mục tiêu trở thành đô thị tầm cỡ châu Á trong 5 năm tới", đại diện tập đoàn cho biết.

Với tầm nhìn chiến lược khác biệt, quan điểm phát triển bền vững, tiềm lực hùng mạnh, vừa qua, tại lễ trao giải Dot Property Awards 2021, DOJILAND đã được xướng tên ở hạng mục "Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất".

"Giải thưởng này là thành quả ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp để đưa sự tinh tế, tỉ mỉ vào trong từng dự án - giống như cách "bậc thầy kim hoàn" chế tác đá quý, để kiến tạo nên những kiệt tác kiến trúc đẳng cấp, nâng tầm chất lượng sống cho người Việt. Sự ra mắt của Diamond Crown Hai Phong trong năm 2022 sẽ đưa thương hiệu DOJILAND lên một tầm cao mới khi là chủ đầu tư của biểu tượng kiến trúc mới không chỉ của Việt Nam mà còn của toàn châu Á", vị đại diện nhấn mạnh.

