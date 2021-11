Tập đoàn Danh Khôi - Những thành tựu từ sự chuyển đổi không ngừng

Dân trí Trong bối cảnh thị trường biến động, Tập đoàn Danh Khôi vẫn duy trì nhiều hoạt động sôi nổi và giới thiệu nhiều dự án ấn tượng, giàu tiềm năng đến nhà đầu tư.

Bằng những nỗ lực, thích ứng nhanh trước những chuyển đổi của thị trường do đại dịch, Danh Khôi liên tiếp được các tổ chức uy tín trong nước và khu vực vinh danh Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu 2021.

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức ngày 18/11, dự án đô thị nghỉ dưỡng - du lịch - giải trí Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang phong cách Nhật bản cũng giúp Danh Khôi chiến thắng hạng mục "Dự án có thiết kế tiêu biểu" của năm.

Dấu ấn từ bước chuyển mình mạnh mẽ

Tròn 15 năm trưởng thành và phát triển, Tập đoàn Danh Khôi luôn không ngừng thay đổi và tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển, chuyển mình ngoạn mục, trở thành doanh nghiệp đầu tư, phát triển bất động sản uy tín.

Nhạy bén với những xu hướng đầu tư và trải nghiệm mới, cùng tâm huyết mang đến cho khách hàng những cơ hội an cư - sinh lời tốt nhất, Danh Khôi tiên phong cùng địa phương trong việc kiến tạo đô thị mới năng động - sáng tạo, xây dựng không gian sống bình yên - thịnh vượng.

Tập đoàn cũng chú trọng phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng vượt trội, theo tiêu chí làm giàu giá trị sống, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và trải nghiệm cao cấp từ khách hàng và thị trường.

Vì mục tiêu phát triển bền vững, Danh Khôi tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới hạ tầng và thay đổi diện mạo đô thị tại các địa phương; ưu tiên các yếu tố có giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc và bảo vệ môi trường; đồng hành lan tỏa các chương trình nhân văn, vì cộng đồng…

Tập đoàn Danh Khôi góp mặt trong danh sách Top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn.

Với hoài bão vươn tầm khu vực và năng lực phát triển nhiều loại hình dự án, Tập đoàn Danh Khôi liên tục mở rộng quỹ đất, đa số là quỹ đất "vàng" tại các thành phố biển; xúc tiến và thực hiện thành công loạt thương vụ M&A tại nhiều địa phương; hợp tác với các đối tác Nhật Bản lớn trong lĩnh vực quản lý vận hành, phát triển và đầu tư bất động sản…

Chiến lược "đứng trên vai người khổng lồ" đã giúp Tập đoàn Danh Khôi có thêm sự hậu thuẫn và nền tảng vững chắc để đầu tư và phát triển các dự án quy mô lớn, chất lượng vượt trội. Đó là Barya Citi tại Bà Rịa - Vũng Tàu, The Aston Luxury Residence tại Nha Trang, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort tại Đà Nẵng, The Royal Boutique Hotel & Condo Danang, đại đô thị Nhơn Hội New City tại khu kinh tế Nhơn Hội, khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co - "tâm điểm giải trí sôi động" của Quy Nhơn… Tính đến tháng 8/2021, Tập đoàn Danh Khôi đã phát triển 80 dự án và phân phối thành công khoảng 60.000 sản phẩm.

Danh Khôi liên tục được xướng tên trong Lễ vinh danh giải thưởng Bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2021.

Từ những hoạt động nổi bật trong quá trình kiến tạo không gian sống chất lượng, mang đến cơ hội đầu tư hiệu quả, Tập đoàn Danh Khôi liên tục được vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu 2021" bởi các giải thưởng uy tín trong nước và khu vực. Đây không chỉ là sự ghi nhận, mà còn sự khích lệ cho những cố gắng của Tập đoàn Danh Khôi trong một năm 2021 đầy biến động để tiếp tục phát triển vươn xa, phục vụ khách hàng và cộng đồng bởi những sản phẩm có giá trị chất lượng cao.

Dự án có thiết kế tiêu biểu 2021

Được giới thiệu từ giữa năm 2021, khu đô thị biển Takashi Ocean Suite thuộc đại đô thị Nhơn Hội New City được kỳ vọng trở thành "tâm điểm giải trí sôi động" của Quy Nhơn, một dấu ấn đậm đà bản sắc văn hóa bên vịnh biển Phương Mai.

Dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co được Tập đoàn Danh Khôi đặt nhiều tâm huyết kiến tạo với kỳ vọng trở thành điểm du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu theo phong cách Nhật Bản tại Quy Nhơn. Đây là bước đi chiến lược của Tập đoàn Danh Khôi trong hành trình "kiến tạo cộng đồng thịnh vượng", mang đến không gian đa trải nghiệm cũng như tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư.

Được thiết kế theo phong cách Nhật ấn tượng, Takashi Ocean Suite Kỳ Co được vinh danh là "Dự án có thiết kế tiêu biểu 2021".

Dự án có 17 block căn hộ và 1 block khách sạn, cao 39 tầng được chia làm 4 phân khu, lấy cảm hứng theo các địa danh nổi tiếng của Nhật là Sapporo, Kyoto, Osaka, Tokyo. Với dự án này, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác với đơn vị thiết kế Kume danh tiếng, chú trọng phần thiết kế kiến trúc cảnh quan, xây dựng hàng loạt các tiện ích đặc sắc… nhằm tái hiện tinh tế không gian mang đậm bản sắc Nhật Bản đầu tiên tại phố biển Quy Nhơn.

Thiết kế đặc sắc mang theo câu chuyện văn hóa mới mẻ, hài hòa với bản sắc địa phương trở thành yếu tố quan trọng giúp Takashi Ocean Suite Kỳ Co trở thành "Dự án có thiết kế tiêu biểu năm 2021". Hạng mục này cũng đồng thời giúp Danh Khôi trở thành doanh nghiệp nhận "cú đúp" giải thưởng trong các hạng mục vinh danh do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức.

Hành trình kiến tạo nên những không gian sống hiện đại, đẳng cấp trên khắp cả nước giúp Danh Khôi ghi dấu ấn trong lòng khách hàng, định vị một thương hiệu bất động sản uy tín và chuyên nghiệp. Điều đó đã giúp Danh Khôi củng cố vững nền tảng ngày càng vững chắc để tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu cả nước và vươn ra khu vực.

Trường Thịnh